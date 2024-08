Comment l’UE a resserré l’étau sur Telegram — RT World News

L’arrestation en France du fondateur de Telegram, Pavel Durov, est la dernière escalade de la campagne menée à l’échelle européenne contre l’entrepreneur russe et son application de messagerie axée sur la protection de la vie privée. Après des interdictions limitées dans certains États membres, les responsables de Bruxelles ont annoncé plus tôt cette année qu’ils allaient contourner leurs propres lois pour imposer des règles de censure à la plateforme.

Dourov a été arrêté samedi à l’aéroport de Paris-Le Bourget, juste après son arrivée d’Azerbaïdjan en jet privé. Selon les médias français, le parquet de Paris envisage d’accuser l’homme de 39 ans de complicité de trafic de drogue, de délits de pédophilie et d’escroquerie, arguant que la modération insuffisante du contenu de Telegram, ses outils de cryptage puissants et son manque présumé de coopération avec la police permettent aux criminels de prospérer sur l’application.

Au cours des années qui ont précédé l’arrestation de Durov, les responsables de l’UE et les États membres ont ciblé Telegram avec des interdictions, des réglementations et des menaces de poursuites judiciaires.

Telegram était et est toujours basé à Dubaï, et Durov aurait refusé de communiquer avec les autorités allemandes. La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a averti à l’époque que Berlin était « Je ne vais pas supporter » Le refus de Durov de coopérer.

Tout au long de la pandémie de coronavirus, les gouverneurs et les ministres régionaux de l’intérieur en Allemagne ont exprimé leur mécontentement face au refus de Telegram d’interdire les manifestants anti-confinement, et Buschmann a fait valoir qu’une action commune de l’UE « faire une plus grande impression » sur Telegram que « Chaque pays essaie de le faire de son côté. »

2022-2024 : Interdictions et restrictions Le conflit ukrainien a donné aux gouvernements nationaux et locaux de l’Occident une excuse pour étrangler Telegram, le ministère norvégien de la Justice citant la plate-forme « Origines russes » lorsqu’elle a interdit aux employés du gouvernement d’installer l’application sur leurs appareils de travail l’année dernière.

2024 : répression de la censureLa loi sur les services numériques (DSA) de l’UE, entrée en vigueur plus tôt cette année, classe les plateformes comptant plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels dans la catégorie des « très grandes plateformes en ligne », les obligeant à se conformer à une multitude de règles en matière de protection des données et de publicité. Ces plateformes sont également tenues de « lutter contre la propagation de la désinformation », un terme que la DSA mentionne plus d’une douzaine de fois sans fournir de définition.















Alors que Telegram affirme avoir 41 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE, la vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, a déclaré à Bloomberg en mai que la plateforme est une « cas particulier » et serait de toute façon étudié et potentiellement placé sur la liste.

Jourova a accusé Telegram de favoriser la diffusion du russe « désinformation, » et l’a appelé « un problème » que la plate-forme est « particulièrement actif dans les États membres de l’Est où nous avons une minorité russophone. »



En prévision de cette éventuelle réglementation, Telegram a désigné une société basée à Bruxelles comme son représentant légal dans l’UE, ce qui signifie que les autorités belges seront chargées de faire respecter la législation européenne contre la société de Durov. La semaine dernière, l’Institut belge des postes et télécommunications (IBPT) a annoncé qu’il ne pouvait toujours pas prouver que Telegram comptait plus de 41 millions d’utilisateurs mensuels.

La loi DSA permet à l’UE d’infliger des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial aux plateformes qui enfreignent ses règles. La loi permet également d’interdire aux récidivistes d’exercer leurs activités dans l’Union.