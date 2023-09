Comment l’UE a perdu le contrôle de la lutte céréalière en Ukraine – POLITICO

BRUXELLES — C’est une chose d’avoir une main faible. C’en est une autre de mal jouer.

Mais c’est exactement ce qu’a fait la Commission européenne dans la crise provoquée par une surabondance de céréales ukrainiennes qui a mis Kiev en désaccord avec ses alliés européens et, en particulier, a laissé Bruxelles à la merci de la politique électorale polonaise.

Les capitales de l’Est de l’UE avaient prévenu qu’elles imposeraient leurs propres interdictions d’importation si les restrictions à l’échelle de l’UE venaient à expirer, comme prévu, le 15 septembre. La Commission les a néanmoins laissées tomber. L’Ukraine a annoncé qu’elle intenterait une action devant l’Organisation mondiale du commerce si cela se produisait, et elle l’a dûment fait.

Aujourd’hui, la politique commerciale relevant de sa compétence, la Commission se retrouve à représenter la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie dans un combat imminent au sein de l’organisme commercial mondial – même si elle n’est pas d’accord avec leur position.

« C’est un résultat terrible pour l’Ukraine et l’Union européenne dans son ensemble », a déclaré l’expert en commerce David Kleimann, chercheur invité au groupe de réflexion Bruegel, basé à Bruxelles.

«Il est incompréhensible que le président de la Commission ait permis que les importations de céréales via le canal de solidarité de l’UE se transforment en une confrontation bilatérale polono-ukrainienne.»

Non seulement les restrictions à l’importation portent un coup économique à l’Ukraine – les produits agricoles représentaient les deux cinquièmes de ses revenus d’exportation avant l’invasion à grande échelle de la Russie l’année dernière – mais elles représentent également une violation des règles du marché unique de l’UE.

Le chef du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis, aurait par exemple pu tenter de rappeler à l’ordre les indisciplinés orientaux en ouvrant une procédure d’infraction. Pourquoi pas ?

Il est déjà trop tard, a déclaré un responsable européen. Il aurait fallu agir au printemps, lorsque la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie ont imposé unilatéralement des interdictions d’importation. Au lieu de cela, la Commission a cédé et a introduit des restrictions à l’échelle du bloc qui ont expiré ce mois-ci.

« C’est la même chose qu’avec les enfants : vous leur donnez un doigt et ils prennent toute la main », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat pour s’exprimer en toute franchise. « C’était une erreur de ne pas intervenir au printemps. »

Céder au chantage

En avril, un groupe de pays de première ligne menés par la Pologne a imposé des interdictions sur les céréales ukrainiennes à la suite des protestations des agriculteurs locaux incapables de vendre leurs récoltes. Le blocus imposé par la Russie aux ports ukrainiens de la mer Noire a provoqué une surabondance de l’offre, redirigeant les céréales ukrainiennes bon marché vers les marchés continentaux.

La répression des importations a suscité l’indignation d’autres pays de l’UE, qui ont déclaré que cela portait atteinte au marché unique du bloc et rompait la solidarité avec l’Ukraine, renversant ainsi la position de l’UE. suspension des droits d’importation sur les produits ukrainiens suite à l’invasion russe.

Pour éviter une bagarre, la Commission européenne a choisi de ratifier rétroactivement les restrictions en introduisant des mesures de sauvegarde d’urgence pour les graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol.

Cela a mis l’exécutif européen dans une situation difficile, puisqu’il devait décider d’ici la mi-septembre d’étendre ou non les restrictions – un peu plus d’une semaine avant les élections de samedi en Slovaquie et un mois avant les élections en Pologne.

« C’est un sable mouvant que la Commission a créé en accordant l’exception la première fois », a déclaré un diplomate européen. « En cédant alors au chantage, c’est très difficile de s’en sortir de manière élégante maintenant. »

Une majorité de pays de l’UE s’est prononcée contre la prolongation de l’interdiction d’importation, qui est largement considérée comme une mesure purement politique visant à apaiser le gouvernement conservateur polonais, dirigé par le parti Droit et Justice (PiS), à la veille des élections.

Ce n’est qu’à la toute dernière minute que la Commission a décidé de mettre fin aux restrictions, affirmant qu’il n’y avait plus de distorsions du marché dans les cinq pays frontaliers de l’Ukraine. Dans le même temps, l’Ukraine a accepté d’introduire des mesures de contrôle des exportations afin d’éviter une nouvelle poussée céréalière.

La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont rapidement annoncé leurs propres interdictions unilatérales d’importation, après quoi l’Ukraine a poursuivi les trois pays en justice devant l’Organisation mondiale du commerce. Il revient désormais à la Commission de représenter ces trois pays dans le conflit, puisque l’UE est en charge de la politique commerciale.

« Voilà à quoi ressemble un manque de leadership politique », a déclaré Kleimann. « Cette impression est renforcée par le fait que la Commission n’a jusqu’à présent manifesté aucune intention de poursuivre la Pologne et la Hongrie pour leur violation flagrante du droit européen. »

Dynamique électorale

Alors, comment l’UE peut-elle se sortir du pétrin qu’elle a elle-même créé ?

Les responsables européens et ukrainiens les plus optimistes soutiennent qu’à partir de maintenant, les tensions ne peuvent que s’atténuer – même si les négociations bilatérales de mercredi entre les ministres de l’agriculture polonais et ukrainien n’ont apporté aucun progrès immédiat.

Jeudi, la Commission européenne réunira les adversaires pour rechercher des progrès dans le contrôle des exportations ukrainiennes. L’idée est de créer un système de licences d’exportation offrant plus de flexibilité.

Le commissaire à l’agriculture Janusz Wojciechowski, qui est polonais, a déjà fouetté s’est prononcé contre cette proposition, affirmant qu’elle serait « corrompue ».

Bien que le commerce ne relève pas de sa compétence, Wojciechowski, membre du parti polonais au pouvoir, s’est plongé tête baissée dans la bataille des céréales, affirmant qu’il ne « déposerait pas les armes » dans sa pression pour que la Commission rétablisse les restrictions. En annonçant son interdiction, le gouvernement polonais remercié Wojciechowski pour « sa coopération ».

Quoi qu’il en soit, il est peu probable que grand-chose change avant les élections polonaises, admettent les responsables, car il y a trop de bruit politique.

L’espoir est qu’une fois les élections polonaises closes, les postures politiques pourront cesser. L’Ukraine présentera ses mesures, les trois pays de l’UE pourront également lever leurs interdictions et le différend à l’OMC pourra être bloqué, ou mieux encore, résolu diplomatiquement.

Mais cet espoir est peut-être naïf, a déclaré Piotr Buras, responsable politique au Conseil européen des relations étrangères.

Il affirme que l’affirmation croissante de la Pologne dans ses relations avec l’Ukraine ne disparaîtra pas après les élections.

« En Pologne, « après les élections » signifie aussi « avant les élections » », a déclaré Buras. «La campagne électorale se poursuivra, car la formation du gouvernement sera difficile et des élections anticipées au printemps 2024 ne peuvent être exclues.»

Si la désescalade espérée par les responsables européens se révèle être un mirage, elle mettrait la Commission européenne dans une impasse. D’autres pays de l’UE sont de plus en plus nerveux face au précédent que constituent les limites du marché unique fixées par les interdictions unilatérales.

Pour l’instant, les responsables de la Commission rejettent les appels à l’ouverture d’une procédure d’infraction dans l’espoir de trouver une solution politique. Mais plus le différend se prolonge, plus de telles poursuites judiciaires deviendront inévitables, a déclaré un responsable européen, car les trois pays ne se contentent pas de bafouer la législation européenne ; ils s’en vantent ouvertement.

Le ministre polonais de l’Agriculture, Robert Telus, a par exemple adopté un ton de défi lors de la dernière réunion des ministres européens de l’Agriculture à Bruxelles, déclarant aux journalistes qu’il ne s’inquiétait pas d’éventuelles représailles de la part de la Commission.

« Le 15 avril, nous avons fait bien plus, nous avons tout bloqué. Et que s’est-il passé ? », a-t-il dit. « Rien. »