Comment Luckin Coffee a dépassé Starbucks en Chine

« Ils sont très agressifs dans l’expansion des magasins et en Chine, il est très courant d’acheter une boisson chez Luckin pour 2 dollars ou moins après de fortes remises », a déclaré Jianggan Li, fondateur et PDG de la société de recherche technologique Momentum Works.

Les magasins Luckin sont également d’un format plus petit que Starbucks, qui possède des magasins beaucoup plus grands.

« Les magasins Luckin sont également d’un format plus petit que Starbucks, qui possède des magasins beaucoup plus grands », a déclaré Maheshwari.

En conséquence, Luckin a des coûts d’exploitation inférieurs et peut « atteindre le seuil de rentabilité en un an », a déclaré Maheshwari.

Luckin exploite un modèle à emporter, dans lequel les clients commandent depuis l’application et récupèrent leurs commandes au magasin, contrairement à Starbucks qui offre un environnement confortable permettant aux gens de travailler et de socialiser.

Luckin et Starbucks ont des stratégies de prix différentes.

Une tasse de café de Luckin coûte entre 10 et 20 yuans, soit entre 1,40 et 2,75 dollars. C’est parce que Luckin propose des remises et des offres importantes. Pendant ce temps, une tasse de café chez Starbucks coûte 30 yuans ou plus, soit au moins 4,10 dollars.

« Luckin a trouvé son attrait sur le marché de masse. En termes de prix, il se différencie déjà de Starbucks. En termes de qualité, il est encore meilleur que la plupart des marques bas de gamme », a déclaré Li.

Selon Leung, un habitant de Guangzhou, le Luckin Coffee est « délicieux et abordable ».

Luckin recherche également des collaborations et des partenariats pour accroître la visibilité de sa marque.

Mardi dernier, l’entreprise a lancé une nouvelle boisson avec Kweichow Moutai, un fabricant chinois de liqueurs célèbre pour son « baijiu », ou liqueur blanche à base de grains de riz.

La chaîne de café chinoise a déclaré avoir vendu 5,42 millions Lattes infusés à l’alcool Moutai le premier jour de son lancement.