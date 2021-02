Comment “ Love Aaj Kal ”, “ Taj Mahal 1989 ” de 2020 nous a donné deux idées d’amour différentes le jour de la Saint-Valentin

Nous ne pensons pas à 2020 avec affection. Nous ne pouvons pas. C’était un mauvais rêve que personne ne veut revoir, l’océan monstrueux qui nous a secoué de ses vagues, s’écrasant dans nos têtes et nos cœurs.

L’année repose désormais sur nos souvenirs, tristement gravés dans nos calendriers de quarantaine et nos tendances à la précaution, dont les traces continueront à persister dans les temps à venir.

Il est alors peut-être contraire à l’idée de 2020 d’écrire sur les histoires d’amour qu’il nous a livrées, mais un retour à la normale suppose la nostalgie, et l’amour sous toutes ses formes est vital, d’autant plus à l’ère polarisée dans laquelle nous vivons.

Il ne peut pas y avoir d’occasion plus appropriée de parler des deux ouvrages disparates sur les notions d’amour, Aime Aaj Kal 2020 et Taj Mahal 1989, tous deux singuliers dans leur traitement du sujet, tous deux ayant un an à l’approche de la Saint-Valentin.

Taj Mahal 1989 & Love Aaj Kal 2020 (respectivement gauche et droite)

Mazi représente le passé. Mazi est aussi le nom de l’espace de travail-café où l’histoire de Aime Aaj Kal se déroule, où les arcs de personnages de différentes époques prennent vie et interagissent les uns avec les autres. Taj Mahal 1989 remonte plus loin, aux temps passés, à l’époque où les lettres étaient à la mode et où la poésie ornait la poursuite de l’amour.

Cela sent l’archaïque que nous ne voyons plus autour de nous, à l’exception des bureaux du gouvernement rouillés et des tombes, et pour un spectacle qui est fondé dans le passé, la plupart de son jeune public n’a pas vécu, le paysage est définitif. Il est révélateur de la qualité la plus spécifique de 1989 vis-à-vis de 2020: économie fermée, autarcie, manque de choix.

Venir à Aime Aaj Kal en 2020 et vous avez Hauz Khas et Champa Gali comme terrasses de l’amour, des graffitis sur les murs hurlant d’une rébellion artistique, des guirlandes lumineuses et des rues esthétisées regorgeant de dynamisme. L’individualisme est à son apogée et les gens sont beaucoup plus insouciants, insouciants, se prélassant dans les choix qui s’offrent à eux, à la fois matériels et humains. Entre 1989 et 2020, les lettres ont été remplacées par des émoticônes et des argots, la réticence à exprimer est désormais la réticence à glisser vers la droite. L’amour, comme avant, est une route difficile à parcourir.

Amour Aaj Kal 2020

Imtiaz Ali peut être professeur dans ses films. Il peut vous initier à la philosophie de vie qui n’a pas encore attiré votre attention, ou déclencher les désirs réprimés qui attendaient leur signal. Aime Aaj Kal 2020 le fait par parties. Le premier: cela fait de l’amant-garçon de 2020 un idéaliste convaincu, voulant se noyer et pas seulement nager dans la mer de l’amour. Veer (Kartik Aaryan) parle d’une compagnie à part entière, ne sachant pas ce que cela implique, ne nous le disant pas non plus.

Il ne veut pas faire partie d’une aventure, d’intimités dépourvues de sens ou de relations sans enthousiasme. Il est encore abstrait de savoir ce que Veer cherche, sauf que sa version de l’amour n’est plus courante et s’oppose à l’air du temps de la population Tinder, ou à ce qu’Ali a décrit comme la pensée motrice du film, que ” le processus de l’amour s’est complètement inversé avec le temps. “

Taj Mahal 1989 ne le garde pas aussi obscur; au contraire, il éclaire la perception du philosophe de l’amour et de la vie dans son ensemble. Sudha (Danish Khan) est le tailleur qui pourrait être n’importe quoi avec un dossier universitaire distingué en philosophie. Contrairement aux guerriers Twitter d’aujourd’hui, «il sait qu’il ne sait pas» et s’épanouit dans son état d’être prétendu. Sudha incarne la saveur sacrificielle et désintéressée de l’amour, attendant patiemment Mumtaz jusqu’à ce qu’elle fasse partie de sa vie. La patience est cependant une vertu de l’époque révolue. L’histoire de la vie de Sudha est donc une exposition remarquable en soi, donnant au spectateur une chance d’admirer la fermeté profondément enracinée d’une vie lente et régulière – une vie qui ne se passe pas à sprinter mais à marcher.

Amour Aaj Kal 2020

Une des chansons (Yeh Dooriyan) dans Aime Aaj Kal 2020 élucide succinctement sa seconde et la tension charnière du film. Quand Mohit Chauhan chante «Tujhse hai Mohabbat, Hai Mohabbat Kaam se bhi», il nous rappelle très mélodieusement la dichotomie entre le personnel et le professionnel, exacerbée plus que jamais dans les temps difficiles d’aujourd’hui. Il est amusant, vraiment, que même lorsque le virus a mélangé le professionnel au personnel et a amené du travail dans les foyers l’année précédente, le résultat était plus confus et chaotique.

Ce n’était pas un répit que vous soyez coincé avec votre être cher à l’intérieur de votre maison pendant le confinement, et ce n’était pas non plus un soulagement lorsque vous étiez loin d’eux auparavant, travaillant pendant des heures et des heures. Imtiaz Ali et Irshad Kamil connaissent bien ce paradoxe, et ils parlent à votre cœur quand ils disent que «zyaada paas aana hai asal main door jaana». Comment aime-t-on alors à cet âge? En fait, quand trouve-t-on le temps d’aimer?

Ali injecte de la philosophie dans ses nuances subtiles, par opposition au partenaire de sortie Taj Mahal 1989, qui continue de donner au spectateur une leçon de vie de temps en temps. Il fait cependant une autre déclaration importante: entrecouper la politique de son temps avec l’amour dans l’air. Angad et Rashmi se lient d’amitié sur le communisme dans leurs couloirs universitaires, menant des débats et des discussions sur l’homme ordinaire et son sort.

Et si quoi que ce soit, nous avons porté ce trait dans les histoires d’amour de notre temps, précisément aux alentours de 2020, lorsque la politique de l’arrière-pays a tracé des lignes claires dans le spectre. Aujourd’hui, de plus en plus de gens intègrent ostensiblement leurs inclinaisons politiques dans leurs profils sur les applications de rencontres qu’ils utilisent. Même si nous essayons de ne pas vivre dans notre bulle, nous y trouvons forcément l’amour. Ce mandat soulève peut-être une question singulière: est-il possible autrement aujourd’hui?

Taj Mahal 1989

L’origine de la Saint-Valentin, prétendument, était pleine de violence patriarcale dans l’ancien empire romain. Alors que Shakspeare et ses semblables ont énormément contribué à le transformer en un rêve poétique, des cartes et des cadeaux adaptés à la journée et à ceux qui l’entourent ont commercialisé le sentiment romantique sous-jacent. Love Aaj Kal 2020 ou Taj Mahal 1989 sont l’ajout de la culture populaire au train en marche, mais elles ne peuvent pas être qualifiées d’histoires d’amour, non. Semblables au caractère des ghazals de Ghalib, ces œuvres de celluloïd sont «sur l’amour».

Nous pouvons discuter de leur mérite cinématographique un autre jour, mais pour l’instant, prenez-les comme antidotes à la haine que vous voyez autour de vous et comme des rappels catégoriques de la nécessité de voir le monde avec un objectif affable. Si Neeraj Kabi (Taj Mahal 1989) a raison dans son inférence que «l’amour est un virus mutant», alors nous pouvons certainement laisser ce virus être, sans nous inquiéter pour les vaccins. Joyeuse Saint Valentin!