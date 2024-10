Comment l’ouragan Milton se comparera-t-il aux autres tempêtes majeures récentes ?

Alors qu’un féroce ouragan Milton traverse la côte du Golfe avec Tampa et Saint-Pétersbourg dans sa ligne de mire, des milliers de personnes fuient la zone vers un terrain plus sûr, laissant derrière elles les débris de la destruction causée par l’ouragan Hélène il y a moins de deux semaines.

Même si la classification de Milton a fluctué à plusieurs reprises entre les catégories 4 et 5, la tempête devrait être « un ouragan extrêmement dangereux » quand il débarquera mercredi. L’ampleur des dégâts dépendra de l’onde de tempête, et le nombre de morts pourra dépendre du nombre d’avertissements d’évacuation suivis.

D’autres ouragans majeurs qui ont frappé les États-Unis ont fait des centaines de morts et causé des milliards de dollars de dégâts.

Ouragan Hélène a touché terre sur Panhandle en Floride le 26 septembre et a traversé cinq autres États, laissant au moins 236 morts et un nombre inconnu de personnes toujours portées disparues. La tempête de catégorie 4 a provoqué des eaux de crue torrentielles qui ont arraché les maisons de leurs fondations et déraciné les arbres, laissant des milliers de personnes sans électricité ni eau pendant des jours.

Chute les arbres en ont tué beaucoupy compris grands-parents en Caroline du Sud et une mère et elle deux nourrissons en Géorgie. Premiers intervenants figuraient parmi les personnes tuées, dont un infirmière au Tennessee qui a tenté de sauver un homme échoué dans les eaux tumultueuses, mais son bateau s’est renversé. Les propriétaires qui tentent de reconstruire font face à une tâche ardue sans assurance contre les inondations.

L’ouragan Beryl a été le premier de la saison cyclonique 2024 dans l’Atlantique, selon le Administration nationale océanique et atmosphérique. Les températures océaniques exceptionnellement chaudes l’ont amené à se transformer rapidement en tempête de catégorie 5 début juillet. Ses vents ont culminé à 165 mph (270 km/h) avant de s’affaiblir pour atteindre une catégorie 4 toujours destructrice.

Lorsque l’ouragan Beryl a frappé le Texas, il était devenu une tempête de catégorie 1. Béryl a été blâmé à au moins 36 décès. La tempête a causé des dégâts estimés entre 28 et 32 ​​milliards de dollars, selon les estimations préliminaires d’AccuWeather.

Ouragan Idalia a percuté la Floride le 30 août 2023, avec des vents de 125 mph (201 km/h) qui ont divisé les arbres en deux, arraché les toits des hôtels et transformé les petites voitures en bateaux avant de balayer la Géorgie et la Caroline du Sud, où ils ont inondé les routes et envoyé les habitants courent vers les hauteurs.

Le Ouragan de catégorie 4 était le plus important à avoir frappé la région de Big Bend en Floride depuis plus de 125 ans. La tempête a fait 12 morts et produit 13 à 25 centimètres de pluie sur la Floride, la Géorgie et les Carolines, causant des dégâts dépassant 3,6 milliards de dollars, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

Ouragan Ian atteint brièvement la catégorie maximale 5 statut avant de s’affaiblir en une tempête de catégorie 4 lorsqu’elle a explosé sur le rivage en septembre 2022 en sud-ouest de la Floride. La tempête a causé plus de 112 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis et plus de 150 morts directement ou indirectement, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

L’agence a indiqué que Ian était le plus cher ouragan dans l’histoire de la Floride et le troisième plus coûteux jamais enregistré aux États-Unis dans leur ensemble. En plus de la Floride, Ian a touché la Géorgie, la Virginie, les Carolines et Cuba avant de s’effondrer le 1er octobre 2022.

L’ouragan Ida a déferlé sur les côtes en Louisiane en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents de 150 mph (241 km/h) fin août 2021, coupant l’électricité à la Nouvelle-Orléans, faire sauter les toits des immeubles et inverser le débit du fleuve Mississippi alors qu’il se précipitait depuis la côte de la Louisiane vers l’un des corridors industriels les plus importants du pays.

À l’époque, il était à égalité au cinquième rang des ouragans les plus violents ayant jamais frappé le continent. Au moins 91 décès dans neuf États ont été attribués à la tempête – la plupart par noyade, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Dommages causés par la tempête étaient estimés à environ 36 milliards de dollars.

Ouragan Zeta a laissé des millions de personnes sans électricité lorsqu’elle a frappé le sud-est de la Louisiane le 29 octobre 2020. Elle s’était affaiblie en tempête tropicale après avoir quitté la péninsule du Yucatan, mais s’est intensifiée en tempête de catégorie 3 avant de toucher terre.

L’ouragan a causé cinq morts directes et environ 4,4 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis, selon le Centre national des ouragans.

Quand L’ouragan Delta frappé En Louisiane le 9 octobre 2020, les habitants étaient encore en train de nettoyer l’ouragan Laura, qui avait emprunté un chemin similaire six semaines plus tôt. Delta était une tempête de catégorie 4 avant de toucher terre à deux reprises, toutes deux d’intensité de catégorie 2, selon le Centre national des ouragans.

Il a d’abord touché la péninsule du Yucatan avant de débarquer dans le sud-ouest de la Louisiane. Delta a coûté 2,9 milliards de dollars aux États-Unis et a été lié à six décès aux États-Unis et au Mexique, selon un rapport du centre des ouragans.

L’ouragan Laura, une tempête de catégorie 4, a débarqué dans le sud-ouest de la Louisiane le 27 août 2020, avec des vents de 150 mph (240 km/h) et une onde de tempête pouvant atteindre 15 pieds (4,5 mètres) dans certaines régions. Laura a été responsable de 47 morts directes aux États-Unis et à Hispaniola, et a causé environ 19 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis, selon le Centre national des ouragans.

Le décès inclus cinq personnes tuées par des arbres tombés et une personne noyée dans un bateau. Huit personnes sont mortes d’une intoxication au monoxyde de carbone due au fonctionnement dangereux des générateurs.