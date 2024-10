Comment l’ouragan Katrina et une remarque hors-scénario de Kanye West ont changé la culture

Note de l’éditeur :Montre « La télévision à la pointe : des moments qui ont façonné notre culture» ce soir à 21 h HE sur CNN.





Alors que les États-Unis s’efforcent de se remettre des derniers ouragans majeurs, la conversation et le débat culturels sur les efforts de secours en cas de catastrophe ont commencé d’une certaine manière il y a plus de deux décennies, lors d’un téléthon national et d’un moment avec Kanye West.

« Je déteste la façon dont ils nous présentent dans les médias. Si vous voyez une famille noire, cela dit qu’elle pille. Si vous voyez une famille blanche, cela dit qu’ils cherchent de la nourriture », a déclaré West, sortant du scénario, en septembre 2005 lors du « Concert for Hurricane Relief » de NBC. téléthon suite à l’ouragan Katrina.

« George Bush n’aime pas les Noirs », a ensuite déclaré West.

Ces remarques provocatrices reflétaient la frustration de nombreuses personnes qui estimaient que la réponse de l’État et du gouvernement fédéral à l’impact de Katrina – l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé le continent américain au cours des 50 dernières années – était tout à fait inadéquate et injuste, en particulier envers les personnes de couleur ou celles vivant dans des zones économiquement défavorisées. zones.

L’ouragan Katrina a frappé la côte du Golfe en août 2005, provoquant de graves inondations dans des villes allant de la Nouvelle-Orléans à Biloxi. La Nouvelle-Orléans a été confrontée à des inondations catastrophiques, laissant une grande partie de la ville sous l’eau après la rupture des digues et des murs anti-inondation. Des milliers de personnes ont perdu la vie et, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les dégâts totaux causés par Katrina ont coûté plus de 125 milliards de dollars.

Plus de 25 000 personnes évacuées par la tempête qui se sont réfugiées au Louisiana Superdome ont été confrontées à des conditions dangereuses en raison des dégâts causés par le vent et l’eau. L’ampleur de la catastrophe a entraîné une rupture des approvisionnements de base avant que le lieu ne soit finalement évacué par les autorités.

Le président de l’époque, George W. Bush, a été confronté à des réactions négatives à l’époque après la publication d’une photo de lui observant la destruction depuis les fenêtres de l’Air Force One, et pour la réponse tardive du gouvernement à fournir une aide à ces zones.

« Cela vous a amené à vous demander si vous viviez ou non dans un gouvernement qui agissait en votre nom », a déclaré Van Lathan, co-animateur de l’émission. Podcas « Enseignement supérieur »t, a déclaré à CNN. « Cela vous a amené à vous demander si vous étiez américain ou non. »

Les commentaires de West ont suscité des opinions variées.

Des années après que Bush ait quitté la Maison Blanche, il a contesté les remarques de West dans une interview avec BNC.

« Ce n’était pas vrai et c’est l’un des moments les plus dégoûtants de ma présidence », a déclaré Bush en 2010.

Dans un nouvel épisode de « TV On the Edge : Moments That Shaped Our Culture », Van Jones, contributeur de CNN, a décrit le moment du téléthon comme faisant partie des bases de ce qui allait devenir le mouvement Black Lives Matter.

« C’était un moment cathartique que cette nouvelle génération entre en scène et ils allaient l’appeler tel quel », a déclaré Jones.

Le comédien et acteur Mike Myers, qui est apparu avec West au téléthon, n’était pas au courant des commentaires prévus de l’artiste à l’avance. Myers dit dans une interview en 2014, il a déclaré qu’il était « super fier » de se tenir aux côtés de West à ce moment-là.

« Quelqu’un a dit la vérité au pouvoir à un moment où quelqu’un avait besoin de parler. »

Bien sûr, cela s’est passé des décennies avant que West n’alimente d’autres controverses politiques, et avant que ses commentaires ultérieurs, plus récemment, ne soient largement critiqués comme antisémites et anti-Noirs.

« Ce moment ne devrait même pas concerner Kanye West et le président Bush », a déclaré Lisa Respers France, correspondante de CNN Entertainment, dans l’épisode de dimanche. « Ce moment devrait montrer à quel point Katrina a été préjudiciable à une communauté de personnes à la Nouvelle-Orléans, aux vies qui ont été perdues et aux personnes qui ont perdu leur mode de vie. »