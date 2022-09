Comment l’ouragan Ian est-il devenu si puissant si rapidement ? Le changement climatique peut être à blâmer.

Lundi matin, l’ouragan Ian avait des vents de 75 milles à l’heure. À peine 48 heures plus tard, ces vitesses avaient plus que doublé. Mercredi, alors que la tempête touchait terre dans le sud-ouest de la Floride, le vent d’Ian a atteint 155 mph – juste avant une tempête de catégorie 5, la catégorie la plus sévère pour un ouragan.

Une telle croissance rapide est connue par les météorologues sous le nom de « intensification rapide ». Il est défini comme des tempêtes dont la vitesse du vent augmente d’environ 35 mph ou plus en moins de 24 heures. “Ian a certainement répondu à ces critères”, a déclaré Paul Miller, professeur d’océanographie et de sciences côtières à la Louisiana State University.

Bien que la vitesse du vent ne soit pas la seule force qui rend les tempêtes dangereuses, les ouragans qui s’intensifient rapidement sont particulièrement inquiétants. Ils peuvent facilement prendre les communautés côtières au dépourvu, leur laissant peu de temps pour se préparer, a déclaré Miller.

Alors, comment Ian est-il devenu si gros, si vite ?





C’est une question importante, car les tempêtes comme celle-ci sont très destructrices et risquent de devenir plus fréquentes dans les années à venir.

Pourquoi l’ouragan Ian s’est-il renforcé si rapidement ?

Il y a trois ingrédients principaux qui, lorsqu’ils sont mélangés, peuvent donner lieu à un ouragan qui s’intensifie rapidement : l’air humide, un faible cisaillement du vent (vent venant de différentes directions ou à différentes vitesses) et l’eau chaude de l’océan.

“Ces trois choses créent un écosystème favorable pour qu’un ouragan établisse la circulation et s’intensifie”, a déclaré Miller.

Ian les avait tous. Au fur et à mesure qu’il se développait il y a plusieurs jours, le système de tempête a fait face à des vents perturbateurs, mais il y a eu peu de cisaillement au cours des derniers jours, a déclaré Miller. Et Ian a largement évité une région d’air sec dans le golfe du Mexique. (Si Ian avait atteint la Floride plus au nord, cela aurait pu se détériorer plus rapidement, a-t-il dit.)

Ensuite, il y a l’eau chaude de l’océan. Le golfe du Mexique a été anormalement chaud cet été, selon le National Weather Service. Et le changement climatique réchauffe l’océan des Caraïbes d’un peu plus de 1 degré C (1,8 degrés Fahrenheit) par siècle.

“Même de petits changements – un demi-degré C ou un degré – peuvent vraiment faire une grande différence”, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Une autre raison pour laquelle l’océan est si chaud est que la saison des ouragans a été relativement calme jusqu’à présent. Alors que les ouragans traversent les Caraïbes, ils sapent la chaleur de l’eau et la brassent, la rendant plus froide et moins favorable à une intensification rapide, a déclaré Miller.

“Nous avons pu laisser le Golfe reposer et cuire tout au long de la saison des ouragans”, a déclaré Miller. «Nous n’avons pas encore eu d’autre tempête cette saison à traverser et à refroidir le golfe grâce à ce mécanisme. Il y a ce golfe du Mexique vierge du point de vue de la température de la surface de la mer, et l’ouragan Ian a pu l’exploiter.

Les tempêtes qui s’intensifient rapidement sont difficiles à prévoir et donc difficiles à préparer

Les prévisionnistes ont fait de grands progrès pour déterminer où iront les ouragans. Les prévisions de trajectoire des tempêtes qui ne pouvaient être faites que 24 heures à l’avance il y a 20 ans peuvent désormais être émises 72 heures à l’avance.

Mais il a été plus difficile d’anticiper la force des tempêtes. (Exemple : à partir de dimanche soir, Ian devait culminer à 130 mph).

C’est parce qu’il y a tellement de facteurs qui influencent l’intensité d’une tempête, et ils peuvent changer rapidement dans le temps et dans l’espace. Rappelons qu’une intensification rapide se produit lorsque les ouragans passent au-dessus de zones aux eaux calmes et chaudes. Mais ce n’est pas seulement la chaleur de l’océan à la surface ; la profondeur de la chaleur est également importante. Mesurer la profondeur de l’eau chaude et prévoir les conditions de surface de la mer peut être délicat. Il faut souvent des avions de chasse aux ouragans pour larguer des capteurs de température dans l’océan avant la tempête.

Avec une vision limitée de l’intensité potentielle d’un ouragan, il est plus difficile d’émettre des avertissements et des ordres d’évacuation.

Cela s’est produit l’été dernier lorsque l’ouragan Ida a galopé vers la Louisiane. La tempête est passée de la force de la catégorie 2 à la catégorie 4, avec des vents dépassant 150 mph, en moins d’une journée. L’accélération soudaine a laissé peu de temps pour coordonner la logistique afin d’éloigner les gens de la trajectoire de la tempête.

“Nous n’avons pas eu le temps avec Ida d’appeler en toute sécurité une évacuation obligatoire où nous mettrions plus d’un million de personnes sur la route”, a déclaré Collin Arnold, directeur de la sécurité intérieure et de la gestion des urgences de la Nouvelle-Orléans à WVUE Fox 8 l’année dernière.

Maintenant, cela se reproduit avec l’ouragan Ian. Dans certaines parties de la Floride, “il n’est plus possible d’évacuer en toute sécurité”, a déclaré mercredi le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis. “Il est temps de se replier et de se préparer à cette tempête.”

Ainsi, prédire l’intensité d’une tempête n’est pas seulement un exercice académique, mais un outil qui sauve des vies. De meilleures prévisions expliquent en partie pourquoi moins de personnes meurent lors d’événements météorologiques extrêmes, même si ces événements deviennent plus destructeurs.

Mais les gens doivent aussi tenir compte des prévisions. Et l’impact d’un ouragan ne s’arrête pas lorsque la tempête s’éteint. Les inondations peuvent durer des jours et, comme Porto Rico l’a montré après le passage de l’ouragan Fiona la semaine dernière, les pannes de courant peuvent persister, compromettant l’accès à la nourriture, à l’éclairage et à l’eau potable. Les Floridiens ne seront donc pas hors de danger lorsque les vents s’apaiseront et que l’eau se retirera ; ils sont vulnérables au moins jusqu’à ce que les lumières se rallument.

Le changement climatique accélère-t-il la croissance des tempêtes ?

Si le changement climatique réchauffe l’océan et que les océans chauds alimentent les tempêtes comme Ian, cela signifie-t-il que le changement climatique accélère la croissance des tempêtes ? Peut-être.

Selon une analyse récente des données sur les ouragans par l’Associated Press, il y a eu environ 25 % de tempêtes à intensification rapide dans l’océan Atlantique et le Pacifique oriental au cours des 10 dernières années par rapport à il y a 40 ans. Certaines études scientifiques passées ont également montré que les ouragans s’intensifient plus rapidement dans certaines parties de l’Atlantique ces dernières années.

“Alors que les océans se réchauffent un peu, vous faites peu à peu [rapid intensification] plus probable », a déclaré McNoldy.

Le réchauffement climatique pourrait également aider à intensifier rapidement les tempêtes d’une autre manière : le changement climatique a tendance à réchauffer la terre plus rapidement que la mer, formant un gradient de température le long des côtes, a déclaré Karthik Balaguru, climatologue au Pacific Northwest National Lab. Ce gradient tend à favoriser une intensification rapide des ouragans le long de la côte atlantique, a-t-il déclaré.

Mais il convient de garder à l’esprit que l’intensification est un processus compliqué, a déclaré Miller. Et d’autres facteurs qui affectent ces événements (cisaillement du vent et humidité de l’air) ne sont pas clairement liés au changement climatique, a-t-il déclaré.

“Personne n’a compris à 100%”, a déclaré McNoldy à propos de l’intensification.