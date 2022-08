Comment louer une voiture en “absence de remises”

Si vous envisagez de louer une voiture, sachez que vous n’économiserez peut-être pas autant d’argent que prévu en empruntant cette voie.

Avec des stocks limités au milieu des problèmes continus de la chaîne d’approvisionnement – ce qui signifie moins de choix et des prix élevés en raison d’une demande supérieure à l’offre – les remises sur les véhicules neufs sont limitées, que vous achetiez ou louiez. L’incitation à l’achat moyenne parmi les offres proposées est estimée à 894 $, contre plus de 2 000 $ il y a un an, selon une prévision conjointe de JD Power et LMC Automotive.

“L’un des facteurs contribuant à la réduction des dépenses incitatives est l’absence de remises sur les véhicules loués”, a déclaré Thomas King, président de la division des données et de l’analyse chez JD Power, dans le rapport.

En savoir plus sur les finances personnelles :

La valeur nette moyenne de la génération Y a plus que doublé pendant la pandémie

La génération Z épargne plus pour la retraite que les générations plus âgées

Voici comment les médias sociaux ‘FOMO’ entraînent de mauvaises habitudes de dépenses

Juillet a marqué la première fois que la remise moyenne est tombée en dessous de 900 $ et le troisième mois consécutif pour une tendance inférieure à 1 000 $, note la recherche. Séparément, le paiement mensuel moyen pour les nouveaux baux a augmenté en juillet à 594 $ contre 575 $ en juin, selon les données du site de comparaison de voitures Edmunds.com.

“Les concessionnaires ne bénéficient plus des programmes d’incitation des constructeurs automobiles qu’ils avaient l’habitude de faire… ou même s’il existe des programmes, les concessionnaires ne participent pas”, a déclaré Ivan Drury, directeur principal des informations pour Edmunds.

“Au cours des années passées, ils ont fait cela à gauche et à droite”, a-t-il déclaré.