Lori Loughlin a fait son temps derrière les barreaux.

Lundi 28 décembre, E! Les nouvelles ont confirmé que le Maison plus complète La star a été libérée de prison après avoir purgé moins de deux mois en raison de son implication dans le scandale des admissions à l’université.

Alors que la peine de Lori comprend toujours deux ans de libération surveillée et 100 heures de travaux d’intérêt général, les proches de l’actrice disent qu’elle est simplement heureuse d’être une femme libre.

«Elle a envoyé un texto à des amis pour l’informer», a partagé une source avec E! Nouvelles. « Elle est soulagée et incroyablement heureuse que ce soit fini, mais elle est toujours très inquiète Mossimo Giannulli et bouleversé pour lui. «

Le créateur de mode et mari de Lori depuis 23 ans purge actuellement sa peine de cinq mois de prison et sa libération est prévue pour avril 2021. Comme Lori, Mossimo a précédemment plaidé coupable à des accusations de complot pour obtenir l’admission frauduleuse de leurs deux enfants, Olivia Jade Giannulli, 21 et Bella Giannulli, 20 ans, à l’Université de Californie du Sud en tant que prétendues recrues sportives.