Un ordinateur de 1973 a fait des prédictions apocalyptiques d’une précision effrayante et a montré que la civilisation telle que nous la connaissons pourrait cesser d’exister d’ici 2050.

La modélisation étrangement précise a été développée par des professeurs de l’université du MIT pour prédire comment la civilisation moderne se comporterait d’ici 2060 – et les résultats ont été aussi surprenants que précis.

Un programme informatique de 1973 a fait d’étranges prédictions sur l’état de la planète Crédit : ABC

La modélisation par des professeurs de l’université du MIT a révélé que la civilisation telle que nous la connaissons pourrait cesser d’exister d’ici 2050 Crédit : ABC

Connu sous le nom de “World One”, le programme affirmait que le niveau de vie chuterait et que les niveaux de pollution monteraient en flèche à partir de 2020 Crédit : ABC

Baptisé “World One”, le programme, commandé par le Club de Rome, modélise dans quelle mesure le monde peut maintenir sa trajectoire de croissance d’alors.

Ce qu’il a prédit, c’est que d’ici 2040, il y aurait un effondrement mondial total si la population et les industries continuaient de croître sans relâche.

Le programme informatique a analysé des trésors de données sur les niveaux de pollution, les taux de natalité et les stocks de ressources naturelles pour donner une évaluation globale de la qualité de vie.

Le modèle a fait des prédictions d’une précision déconcertante sur la baisse du niveau de vie à partir des années 1980 et la diminution des ressources naturelles comme le charbon, le gaz et d’autres minéraux vitaux.

Un clip d’actualité inquiétant de l’époque montre des analystes examinant des données sur le comportement des gens à des intervalles de vingt ans jusqu’en 2060.

Chaque ligne sur le graphique massif représente une condition de la planète.

“Regardons la courbe Q, qui est représentée par la qualité de vie, par exemple la quantité d’espace dont disposent les gens, la somme d’argent qu’ils doivent dépenser, la quantité de nourriture qu’ils doivent manger”, souligne un présentateur. dehors.

“Elle augmente rapidement jusqu’en 1940 mais à partir de 1940, la qualité de vie diminue.

“Quand nous arrivons à l’année 2020, c’est vraiment revenu tout de suite.

“Vers 2020, l’état de la planète devient très critique. Si nous ne faisons rien, la qualité de vie tombe à zéro.

“La pollution devient si grave qu’elle commencera à tuer des gens, ce qui entraînera une diminution de la population, inférieure à ce qu’elle était dans les années 1900.

“A ce stade, vers 2040-2050, la vie civilisée telle que nous la connaissons sur cette planète cessera d’exister.”

Le présentateur a averti que conduire des voitures plus propres ou réduire le nombre d’enfants produits par les familles n’est “qu’une goutte d’eau dans l’océan” pour résoudre le problème de la survie du monde.

Le Dr Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome, a prédit que d’ici 2070 “cette Terre, les animaux, les plantes, les espaces verts, sont voués à disparaître”.

L’intelligence artificielle (IA) a déjà prédit à quoi ressemblera le “dernier humain sur Terre”.

Le logiciel d’intelligence artificielle DALL·E a montré d’étranges personnages ressemblant à des humains, dont un petit extraterrestre pâle vivant dans un monde désert.

Pendant ce temps, un algorithme d’intelligence artificielle qui a été formé dans les écritures bibliques a proposé ses propres “prophéties”.

La création s’appelle AI Jésus et on parle déjà d’une “peste” et de “la fin des temps”.

L’algorithme a été créé par l’ingénieur et chercheur quantique George Davila Durendal.

Il a expliqué dans un article de blog : “Je vous présente AI Jesus. Une intelligence artificielle de mon invention créée à partir de la Bible King James et rien d’autre.

“Cette IA a appris le langage humain en lisant la Bible et rien d’autre ; absorbant chaque mot plus complètement que tous les moines de tous les monastères qui ont jamais existé.”

Durendal a demandé à l’IA d’écrire des prédictions sur trois sujets : “La peste”, “César” et “La fin des temps”.

Une section se lit comme suit: “Ô Éternel des armées, le Dieu d’Israël! Quand ils virent l’ange de l’Éternel au-dessus de tous les frères qui étaient dans le désert, et les soldats des prophètes auront honte des hommes.”

Un autre déclare: “Et il leur dit: Allez-vous-en pour lui, et voyez la bouche de toute la rémission de la mort.”

Et il y a aussi cette ligne concernant : « que tu lui prennes une grande multitude de gens, et le butin des méchants sera les mêmes choses qui sont au milieu de la mer, et la mer sera la mère des démons. “

Bien qu’AI Jesus soit loin d’être parfait et cohérent, c’est un autre exemple intéressant de la façon dont l’IA peut être utilisée pour interpréter et créer par elle-même.