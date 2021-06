Comment l’OPEP+ pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole brut : KPMG expert en énergie

Les prix du pétrole ont fait un retour en force en un peu plus d’un an.

Les prix du pétrole américain sont devenus négatifs en avril 2020, un mouvement sans précédent. Mais, ce mois-ci, le brut West Texas Intermediate a atteint des niveaux jamais vus depuis plus de deux ans, car une réouverture de l’économie et un rebond de la demande ont alimenté une flambée des prix. Les prix ont augmenté de 0,7% à 73,43 $ le baril mardi.

« Il est revenu d’entre les morts et c’est incroyable de voir la montée des prix du brut », a déclaré mardi le maire de Regina, responsable mondial de l’énergie chez KPMG, à « Trading Nation » de CNBC.

Le brut a augmenté de plus de 50 % cette année, poursuivant son meilleur premier semestre depuis 2009. Le maire a déclaré que la flambée des prix était due à la fois à une demande plus élevée et à une compression de l’offre.

« La plupart des analystes prédisent que le monde reviendra à plus de 100 millions de barils par jour de demande d’ici au moins la fin de 2022 et nous assistons à une augmentation de la demande à court terme aux États-Unis et en Chine », a-t-elle déclaré. « Ce qui revient à la maison, c’est le sous-investissement que le secteur a subi – 30 % de moins qu’il y a cinq ans en termes d’investissements pétroliers et gaziers et 250 milliards de dollars de sous-investissement rien qu’en 2020. »

Aux États-Unis, par exemple, les stocks de pétrole à la mi-juin étaient inférieurs de 6 % à la moyenne quinquennale, selon l’Energy Information Administration.

« On a le sentiment que l’offre est plus étroite et qu’elle ne suffira peut-être pas à couvrir la demande refoulée. C’est ce qui explique la hausse actuelle des prix », a déclaré le maire.

Mais, les prix pourraient ne pas rester aussi élevés une fois que l’offre sera renouvelée sur le marché, a-t-elle déclaré. Une réunion des pays de l’OPEP+ cette semaine pourrait limiter les gains supplémentaires.

« Je soupçonne qu’ils vont libérer 500 à un million de barils supplémentaires par jour. Gardez à l’esprit qu’ils n’ont toujours pas publié tout ce qu’ils ont promis le 1er avril, à savoir récupérer 2,1 millions de barils par jour d’ici la fin de juillet. Nous n’avons même pas encore vu cet approvisionnement entrer en jeu », a déclaré le maire.

L’OPEP+ doit se réunir jeudi. Cette coalition comprend les pays d’Iran, d’Irak, de Libye et d’Arabie saoudite.

