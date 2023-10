Comment Londres pourrait devenir une ville fantôme après la montée de la culture du travail à domicile laissant les immeubles de bureaux vides

D’énormes étendues d’espace dans certains des immeubles de bureaux les plus chers de Londres sont vides – l’héritage de plusieurs millions de livres sterling de la nouvelle culture nationale du travail à domicile.

Les chiffres révèlent qu’un gratte-ciel construit pendant les confinements qui ont paralysé le centre financier britannique a actuellement près d’un tiers de sa surface inoccupée – l’équivalent de trois terrains de football.

De vastes étendues d’espace dans certains des immeubles de bureaux les plus chers de Londres sont vides, le pays ayant adopté une nouvelle culture du travail à domicile. Crédit : Getty

Mark Stansfield, directeur analytique du groupe d’informations immobilières CoStar, s’exprime sur la forte augmentation des taux d’inoccupation des bureaux Crédit : CoStar

Les travaux sur le bâtiment de 51 étages situé au 8 Bishopsgate ont commencé en 2019 et se sont achevés plus tôt cette année.

Mais 32 pour cent de sa surface reste inoccupée.

Et le problème a touché des villes à travers le Royaume-Uni, alors que les travailleurs restent loin du bureau, poursuivant la tendance déclenchée par les confinements liés au Covid.

Actuellement, la City de Londres a un taux d’inoccupation des propriétés de près de 12 pour cent – ​​contre 7 pour cent avant la pandémie – ce qui fait craindre que notre centre financier ne devienne une ville fantôme.

Mark Stansfield, directeur principal de l’analyse britannique au sein du groupe d’informations immobilières CoStar, a déclaré : « Le taux d’inoccupation des bureaux dans la City de Londres a fortement augmenté ces dernières années.

Résiliation anticipée des baux

« L’adoption plus répandue du travail hybride (dans lequel le personnel partage sa semaine entre des quarts de travail au bureau et à domicile) a sans aucun doute joué un rôle à cet égard. »

Sur le Podium voisin de 36 étages de Citypoint, évalué à 560 millions de livres sterling, la situation est encore plus sombre : 36 % des espaces sont à louer.

Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, dirigé par Mark Zuckerberg, a payé 149 millions de livres sterling pour rompre son contrat de 18 ans sur de nouveaux bureaux à Londres avant même d’emménager. Crédit : Getty

Meta s’était engagée sur le site du 1 Triton Square, près de Regent’s Park, à peine deux ans plus tôt. Crédit : Fourni

Depuis 2000, des promoteurs immobiliers – soutenus par d’énormes fonds provenant d’investisseurs chinois, moyen-orientaux et américains – ont construit de vastes tours telles que l’emblématique Walkie Talkie et le Gherkin Building, transformant l’horizon du quartier financier de Londres.

La plupart de ces blocs bien connus restent pleins.

Mais à la suite du Covid, certaines multinationales mettent désormais fin à leurs baux de manière anticipée.

Le mois dernier, il a été révélé que Meta, propriétaire de Facebook et d’Instagram, avait payé 149 millions de livres sterling pour rompre son contrat de 18 ans sur de nouveaux bureaux à Londres – avant même d’y emménager.

L’entreprise technologique s’était engagée sur le site du 1 Triton Square, près de Regent’s Park, à peine deux ans plus tôt.

Le propriétaire et promoteur British Land a déclaré que Meta avait renoncé au bail de l’un des deux immeubles qu’il louait là-bas – et a admis que ce revirement affecterait les bénéfices pour les six mois jusqu’en mars.

Pendant ce temps, dans la Heron Tower de 46 étages de 195 millions de livres sterling – maintenant connue sous le nom de Salesforce Tower – 19 pour cent des espaces de bureaux sont inoccupés, tandis que 11 pour cent des chantiers de construction de 400 millions de livres sterling au 22 Bishopsgate, qui ont été achevés en 2020 – le année du premier confinement lié au Covid – reste vacant.

Dans le quartier des Docklands, qui abrite des dizaines de banques et de sociétés financières, la célèbre tour Canary Wharf a actuellement 20 % de ses bureaux à louer.

La banque HSBC, qui y occupe une tour depuis 20 ans, a annoncé qu’elle quitterait le site en 2028.

Et d’autres banques, comme Barclays, Citigroup et Société Générale, réduisent l’espace dont elles disposent et sous-louent.

En conséquence, de plus en plus d’entreprises redoublent d’efforts pour ramener le personnel au bureau.

Mais le passage au travail à domicile signifie que, pendant une grande partie de la semaine, les étages de ces gratte-ciel sont presque déserts.

Les dirigeants du groupe Canary Wharf tentent d’attirer les entreprises locataires et de rendre plus tentant le retour des travailleurs au bureau en créant des attractions telles que des jardins sur le toit, ainsi que davantage de restaurants et de magasins.

Les grandes villes britanniques subissent également un ralentissement.

À Manchester, la coopérative a dépensé 100 millions de livres sterling pour un siège social de 14 étages avant la pandémie.

Mais le travail à distance signifie que certains étages du bâtiment restent vides.

Co-op a eu du mal à sous-louer ses étages à d’autres locataires, ce qui a réduit de 45 millions de livres sterling la valeur du bâtiment.

L’agent immobilier CBRE commercialise désormais la propriété auprès des investisseurs pour 165 millions de livres sterling, contre 210 millions de livres sterling il y a un an.

Au total, il y a 102 millions de pieds carrés de bureaux vides à travers le Royaume-Uni, selon CoStar.

Un tiers de cet espace se trouve à Londres.

« Nous ne voyons pas d’habitués »

Et un total de 15 millions de pieds carrés – l’équivalent de 263 terrains de football – sont vides à Manchester, Birmingham et Glasgow.

Les experts immobiliers estiment que certains des projets les plus ambitieux de développement de nouveaux bureaux au Royaume-Uni seront retardés de plusieurs années et pourraient ne jamais voir le jour en raison de la faible demande.

Il est clair pour beaucoup à Londres à quel point les choses sont calmes à la suite de Covid – et les choses ne sont toujours pas les mêmes qu’avant le verrouillage. Crédit : PA

Les entreprises de construction ont besoin d’un soutien financier important pour construire de nouvelles tours de bureaux.

Et les experts affirment que, pour beaucoup d’entre eux, « bureau » est désormais devenu un gros mot.

« Beaucoup des plus grands acteurs ne les toucheront pas avec un poteau de barge », a déclaré David Hatcher, directeur éditorial de React Property, un service d’information immobilier.

Par un vendredi d’automne ensoleillé, lors de la visite du Sun on Sunday, la ville était déserte.

Au café Blank Street d’Eastcheap, il n’y avait qu’un seul autre client.

« C’est définitivement beaucoup plus calme le vendredi – la mentalité de travail à domicile a totalement modifié la semaine », a déclaré la chef d’équipe Jodie Collins.

« Le jeudi, nous avons une file d’attente devant la porte.

« Mais le vendredi, nous avons peut-être un tiers de l’activité normale.

« Si nos habitués travaillent au recrutement le vendredi, nous ne les voyons pas du tout. »

Le Sun a contacté dimanche les sociétés gérant le 8 Bishopsgate, le Podium de Citypoint, la Salesforce Tower et le 22 Bishopsgate pour obtenir leurs commentaires.