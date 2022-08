Comment l’offensive potentielle de la Chine sur Taiwan pourrait se dérouler

Pékin a une armée beaucoup plus forte, mais un débarquement serait extrêmement difficile, surtout avec Taipei soutenu par les États-Unis

Le plus gros problème avec l’invasion hypothétique de Taiwan par la Chine est le prix que Pékin devrait payer pour un tel assaut. Une opération de débarquement à la normande ne fonctionnerait pas à Taïwan, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, des zones de débarquement potentielles sur les côtes sud-ouest et nord/nord-est de Taïwan ont été identifiées par les deux parties il y a des décennies ; en dehors de ces zones, le déploiement de troupes au sol n’est possible qu’à l’aide d’hélicoptères – il est difficile, voire carrément impossible, pour les troupes navales d’avancer depuis les plages de ces zones. La Chine n’a que deux navires d’assaut amphibies, et un assaut par hélicoptère à travers le détroit de Taiwan serait trop, même pour la Chine.

Deuxièmement, on ne sait pas comment les États-Unis réagiraient : la question de savoir s’ils fourniraient ou non une assistance militaire à Taïwan est toujours en suspens, mais Taïwan est assuré de recevoir un soutien en termes de reconnaissance. Dans cet esprit, les opérations de la Chine pour rassembler des troupes et les charger sur des navires et des hélicoptères ne passeront pas inaperçues à Taipei. En 1944, les Allemands devaient deviner l’heure et le lieu de l’offensive alliée. Pour Taïwan, la réponse à la question « où » est connue depuis 1949 ; quant à ‘quand’, ils seront informés environ un jour à l’avance.

La flotte chinoise de la mer de l’Est jouera le rôle clé dans l’opération de débarquement, avec les forces des flottes du Sud et du Nord, y compris les porte-avions (la flotte de l’Est n’a pas de porte-avions à ce jour), assurant une couverture à longue distance. Les troupes de débarquement des flottes du Nord et du Sud, au moins en partie, seront réaffectées à la flotte de la mer de l’Est – un transfert que les États-Unis pourraient suivre.

On peut supposer que la première vague de troupes de débarquement sera transportée par les navires chinois les plus avancés : les navires de transport amphibie de type 071 (déplacement à pleine charge de 25 000 tonnes) et les navires d’assaut amphibie de type 075 (40 000 tonnes). La Chine possède huit navires de type 071 et deux de type 075. Ces navires peuvent transporter des hélicoptères et des bateaux, ce qui leur permet de lancer des opérations d’atterrissage à l’horizon. Dans la deuxième vague de l’attaque, la Chine utiliserait des navires de débarquement de chars plus conventionnels, avec du matériel et des troupes débarquant sur la plage à l’aide de rampes. La Chine possède des dizaines de navires de ce type, du Type 074 de 700 tonnes à la série Type 072 de 4 200 à 4 800 tonnes.

Cependant, il est très peu probable que tous ces navires d’assaut soient utilisés pour débarquer des forces terrestres. Certains d’entre eux seraient désignés pour des tâches de soutien, jusqu’à ce qu’au moins un port maritime soit sécurisé et prêt à recevoir des navires de transport transportant des fournitures.

À ce stade, la sécurisation de l’approvisionnement et des communications est la question de la plus haute importance que, au printemps dernier, les États-Unis ont qualifié de problème principal d’une éventuelle invasion, et sont arrivés à la conclusion que la Chine considérerait l’expérience militaire de la Russie en Ukraine et essayer d’améliorer sa propre situation logistique.

La marine et l’armée de l’air taïwanaises sont, bien sûr, nettement plus nombreuses que les ressources chinoises. Cependant, au cas où Pékin ne parviendrait pas à détruire les forces ennemies au moyen d’une seule attaque surprise (ce qui serait difficile à faire étant donné le soutien des renseignements que les Américains fournissent à Taïwan), les forces taïwanaises seraient amenées à se préparer au combat et seraient probablement d’infliger de lourdes pertes à la première vague de navires d’assaut chinois. En effet, contrairement au combat au sol où les troupes peuvent se disperser pour éviter une attaque puis se rassembler à nouveau pour poursuivre la tâche de combat à accomplir, il est impossible d’employer de telles tactiques en mer.

Ajoutez à cela que l’armée américaine pourrait entrer en jeu – ce n’est pas une force qu’il est facile de rejeter.

Publié à l’origine en russe @vysokygovorit