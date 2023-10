Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’Ofcom publiera le mois prochain ses premiers codes de bonnes pratiques et conseils destinés aux entreprises technologiques sur la conformité à la nouvelle loi sur la sécurité en ligne.

Le régulateur des communications a déclaré qu’il chercherait à publier ses propositions pour faire appliquer les nouvelles règles et les orientations destinées aux entreprises sur la façon de s’y conformer en trois phases commençant en novembre et se poursuivant dans certains cas jusqu’au printemps 2025, chaque code nécessitant l’approbation du Parlement.

Selon le calendrier de l’Ofcom, l’Ofcom espère que les premiers codes de bonnes pratiques, axés sur les préjudices illégaux, entreront en vigueur d’ici fin 2024.

La loi sur la sécurité en ligne est entrée en vigueur au Royaume-Uni jeudi, imposant de nouvelles obligations aux plateformes de médias sociaux pour assurer la sécurité des utilisateurs, et en particulier des enfants, en ligne.

Dans des documents publiés en ligne, l’Ofcom a déclaré qu’il publierait le 9 novembre ses premiers projets de codes et ses orientations sur les nouvelles obligations en matière de dommages illégaux.

Il a déclaré qu’il mènerait des consultations sur ces documents, puis publierait une déclaration sur ses décisions finales à l’automne 2024, les codes étant ensuite envoyés au secrétaire à la technologie pour approbation avant d’être déposés devant le Parlement.

Cela sera suivi de conseils sur la sécurité des enfants, la pornographie et la protection des femmes et des filles.

L’Ofcom a déclaré que les obligations en matière de protection de l’enfance seraient définies en deux phases : la première autour de la pornographie arriverait en décembre, et les projets de codes autour de la protection des enfants seraient attendus au printemps 2024.

Le régulateur a déclaré qu’il attend ensuite un projet de lignes directrices sur la protection des femmes et des filles d’ici le printemps 2025, lorsqu’il aura finalisé les codes de protection de l’enfance.

La troisième phase d’orientation du régulateur se concentrera sur la transparence, l’autonomisation des utilisateurs et d’autres obligations – qui concerneront la production de rapports de transparence des plateformes, les outils d’autonomisation pour signaler et filtrer le contenu, ainsi que la prévention de la publicité frauduleuse et la protection du contenu journalistique.

L’Ofcom a confirmé son intention de publier un projet de lignes directrices sur la transparence d’ici la mi-2024.

Le régulateur conseillera également le gouvernement sur les seuils de catégorisation de chaque plate-forme dans le champ d’application des nouvelles lois, celles de la catégorie 1 – probablement les plus grandes plates-formes – devant faire le plus pour protéger les utilisateurs.

L’Ofcom a déclaré qu’il espérait que ce registre soit confirmé par le biais d’une législation secondaire d’ici l’été 2024.