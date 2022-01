Comment l’obsession américaine de l’expansion de l’OTAN joue dans la crise russo-ukrainienne

Lorsque des dizaines de milliers de soldats russes ont commencé à se diriger vers la frontière ukrainienne à la fin de l’année dernière, le président russe Vladimir Poutine a effectivement lancé un ultimatum : ils ne rentreront pas chez eux tant qu’il n’aura pas « d’accords concrets interdisant toute nouvelle expansion de l’OTAN vers l’est ».

Mais peu ont demandé pourquoi l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) voudrait se déplacer vers l’est en premier lieu. Ce qui était autrefois un pacte de sécurité de la guerre froide est devenu une organisation du XXIe siècle avec des engagements militaires mondiaux et de plus en plus de pays membres d’Europe de l’Est. Les membres de l’alliance n’ont pas toujours prévu son expansion et, il y a trois décennies, certains des penseurs américains les plus renommés en matière de politique étrangère ont soutenu que l’OTAN ne devrait pas être proche de l’Ukraine.

L’Ukraine est une ancienne république soviétique. Il ne rejoindra pas l’OTAN de sitôt, et le président Joe Biden l’a dit. Pourtant, la politique de la porte ouverte de l’OTAN – le principe fondamental de l’alliance selon lequel tout pays européen qualifié peut adhérer – va dans les deux sens. Pour l’Occident, c’est une déclaration d’autonomie ; pour la Russie, c’est une menace. Le cœur du traité de l’OTAN est l’article 5, un engagement selon lequel une attaque contre n’importe quel pays est traitée comme une attaque contre l’ensemble de l’alliance – ce qui signifie que tout engagement militaire russe avec une Ukraine hypothétique, membre de l’OTAN, mettrait théoriquement Moscou en conflit avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et les 27 autres membres de l’OTAN.

La perspective de l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN a contrarié Poutine au moins depuis que le président George W. Bush a exprimé son soutien à l’idée en 2008. « C’était une véritable erreur », a déclaré Steven Pifer, qui de 1998 à 2000 a été ambassadeur en Ukraine sous le président Bill Clinton. « Cela a rendu les Russes dingues. Cela a créé des attentes en Ukraine et en Géorgie, qui n’ont alors jamais été satisfaites. Et donc cela vient de compliquer toute cette question de l’élargissement.

Aucun pays ne peut rejoindre l’alliance sans l’adhésion unanime des 30 pays membres, et beaucoup se sont opposés à l’adhésion de l’Ukraine, en partie parce qu’elle ne remplit pas les conditions d’adhésion. Tout cela a placé l’Ukraine dans une position intenable : un candidat à une alliance qui n’allait pas l’accepter, tout en irritant un adversaire potentiel à côté, sans avoir le moindre degré de protection de l’OTAN.

Revisiter la propre histoire de l’OTAN n’est pas pour justifier le revanchisme de Poutine et les menaces à la démocratie. Il est certainement vrai qu’il est un leader répressif qui a annexé des voisins et financé des séparatistes, réprimé des militants et prétendument empoisonné des ennemis. Certains experts disent que sa critique de l’élargissement de l’OTAN n’est qu’un prétexte. Pourtant, les enjeux de la présence de l’OTAN aux frontières de la Russie et de son expansion potentielle sont élevés, et au moins à Washington aujourd’hui, peu remettent en question cette présence.

« La politique de la porte ouverte est celle qui maximise les frictions avec la Russie, qui ont abouti à la crise que nous connaissons actuellement », a déclaré Mary Sarotte, historienne des relations internationales à l’Université Johns Hopkins. « Je ne pense pas que Vladimir Poutine s’intéresse principalement à l’exactitude historique, mais je pense qu’il est sincèrement lésé par le fait que l’ordre post-guerre froide n’inclut aucun enjeu pour la Russie. »

Alors, comment est-il devenu un article de foi à Washington que l’OTAN élargisse sa composition et son objectif ?

Débattre de l’avenir de l’OTAN dans les années 90

Alors que l’Union soviétique s’effondrait, il n’était pas certain non plus que l’OTAN resterait dans les parages.

« Pendant la guerre froide, l’OTAN avait une mission qui était claire et précise, et qui pouvait être mise sur un autocollant », a déclaré Rajan Menon du groupe de recherche Defence Priorities. L’alliance existait, a-t-il expliqué, « pour dissuader et vaincre le pacte de Varsovie », les pays alignés sur l’effondrement de la Russie soviétique. Sa mission était mise en doute après la guerre froide – à tel point que le président de l’Union soviétique en voie de dissolution, Mikhaïl Gorbatchev, a même posé des questions sur l’adhésion de son pays à l’OTAN.

Même la forme du rôle des États-Unis en Europe était incertaine. Après la chute du mur de Berlin, le public américain était plus préoccupé par la politique intérieure. Bill Clinton avait été élu avec un slogan de campagne « C’est l’économie, stupide », et sans expérience en tant qu’homme d’État, il semblait susceptible de restreindre les ambitions mondiales de l’Amérique.

Lorsque Clinton est devenu un voyageur fréquent en Russie et s’est rapidement plongé dans l’art de gouverner, la promotion de la démocratie en Europe est devenue l’un des principaux objectifs de la politique étrangère américaine. Mais il n’était pas clair qu’une alliance militaire comme l’OTAN serait le meilleur moyen de faire avancer cela.

Un débat sur les mérites de l’OTAN a éclaté à Washington dans les années 90. George Kennan, l’éminent architecte de la stratégie d’« endiguement » soviétique et ancien ambassadeur en Union soviétique, écrivait en 1997 que l’élargissement de l’OTAN serait une « erreur fatale » parce qu’il « enflammerait les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes au opinion russe. Kennan était loin d’être le seul à critiquer, comme l’a noté cette semaine le journaliste Peter Beinart :

Thomas Friedman, le chroniqueur de politique étrangère le plus en vue des États-Unis, l’a qualifié de « projet le plus mal conçu de l’après-guerre froide ». Daniel Patrick Moynihan, largement considéré comme le membre le plus érudit du Sénat américain, a averti : « Nous n’avons aucune idée de ce dans quoi nous nous embarquons.

Pendant ce temps, les chefs militaires considéraient l’élargissement comme préjudiciable aux intérêts américains, le Bureau du budget du Congrès le considérait comme trop coûteux et, plus tard, les agences de renseignement se sont carrément opposées à l’ajout de l’Ukraine et de la Géorgie. Le secrétaire à la Défense de Clinton, William Perry, a écrit dans ses mémoires qu’il avait failli démissionner à cause de l’élargissement.

L’Union européenne naissante aurait pu être le canal de consolidation du développement démocratique dans les pays post-soviétiques. Ou l’Europe aurait pu être engagée par l’intermédiaire de l’Organisation multinationale de coopération et de développement économiques, ou même en mettant l’accent sur des relations plus étroites avec des pays individuels.

Mais Washington a choisi l’OTAN.

Au début des années 90, cette génération d’agents de la sécurité nationale n’était pas prête à perdre son influence en Europe. « L’OTAN devait trouver quelque chose à faire ou faire faillite, et ces personnes qui ont grandi toute leur vie à ses côtés ne la laisseraient pas faire faillite », a déclaré Barry Posen, politologue au MIT.

Jenonne Walker, qui a servi à la Maison Blanche de Clinton, a déclaré qu’elle faisait partie de la minorité qui aurait préféré l’Union européenne comme mécanisme d’engagement américain. « Presque tout le monde dans l’establishment voulait que ce soit par l’intermédiaire de l’OTAN, car c’est là que notre influence était jugée la plus grande », a-t-elle déclaré.

Clinton a d’abord lancé un programme qui serait une porte d’entrée vers l’adhésion à l’OTAN, appelé Partenariat pour la paix, mais cela a finalement été abandonné. En 1994, l’OTAN a déclaré qu’elle « accueillerait favorablement un élargissement de l’OTAN qui toucherait les États démocratiques de notre Est », et la Pologne, la République tchèque et la Hongrie seraient les premières à y adhérer.

La politique électorale du moment a également renforcé la décision de Clinton de soutenir l’expansion de l’OTAN. Les républicains avaient gagné sur cette plate-forme lors des élections de mi-mandat de 1994. Avant l’élection présidentielle de 1996, « la partie nationale de la Maison Blanche » pensait que la croissance de l’alliance « jouerait bien avec les communautés polonaises américaines, baltes et hongroises », a expliqué Pifer.

Le président Clinton, son conseiller à la sécurité nationale Tony Lake et le secrétaire d’État Warren Christopher étaient optimistes quant à la possibilité pour l’OTAN de se diversifier, avec la possibilité d’une relation constructive entre l’OTAN et la Russie. Comme ce tiercé favorable soutenait l’ajout d’États membres, l’alliance de l’OTAN est devenue un principe organisateur de la politique étrangère américaine à l’avenir.

L’élargissement de l’OTAN a réorienté l’Amérique dans le monde

Au départ, il a fallu beaucoup de manœuvres politiques pour que l’Allemagne nouvellement unie rejoigne l’OTAN. L’alliance a ajouté plus de comtés du bloc de l’Est à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les pays baltes d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie à l’extrémité nord de la frontière occidentale de la Russie ont rejoint l’OTAN en 2005 sans trop d’agitation de la part de la Russie.

Au fur et à mesure de sa croissance, l’OTAN est devenue un véhicule pour s’attaquer aux nouveaux problèmes mondiaux qui inquiètent les dirigeants américains. « L’élargissement de l’OTAN devient le cadeau qui continue de donner », a déclaré Joshua Shifrinson, spécialiste des relations internationales à l’Université de Boston. « C’était une façon d’encourager la libéralisation dans les pays qui faisaient partie du bloc communiste, de montrer que les États-Unis avaient toujours une mission en Europe, et une façon pour les États-Unis de projeter leur puissance et de contrôler des systèmes alternatifs comme l’Union européenne. »

Pendant la guerre froide, l’OTAN ne s’est jamais engagée dans des opérations militaires. Mais au milieu du conflit yougoslave et de la guerre du Kosovo des années 90, l’alliance a imposé une zone d’exclusion aérienne, puis a déployé une force de maintien de la paix et, en 1999, a largué des centaines de bombes sur la Yougoslavie. L’ensemble du processus a été retardé et désorganisé, selon les diplomates, et a révélé les insuffisances de l’OTAN face à une guerre chaude.

Cela a poussé Clinton à adhérer davantage à l’OTAN. « Notre inaction donnait l’impression que l’OTAN était faible et non pertinente », a déclaré Walker, qui a ensuite été ambassadeur en République tchèque de 1995 à 1998. « Et la ligne dans les couloirs du pouvoir à Washington était : ‘Nous devons élargir l’OTAN pour le sauver, pour lui donner l’impression qu’il était dynamique et en mouvement et non stagnant.

En assumant de nouveaux rôles militaires, l’institution s’est créé de nouveaux impératifs. Dans les années 2000, l’OTAN est passée au front : combats en Afghanistan après les attentats du 11 septembre et entraînement des forces afghanes à partir de 2003, lutte contre la piraterie dans les eaux proches de la Somalie, puis intervention militaire destinée à protéger les civils en Libye et qui s’est bien plus loin que son mandat approuvé par les Nations Unies pour renverser le tyran Mouammar Kadhafi.

Aujourd’hui, l’establishment de la politique étrangère américaine est dominé par des gens qui sont encore plus attachés au pouvoir de l’alliance que ceux qui l’ont sauvée dans les années 1990. L’existence et l’élargissement de l’OTAN est une hypothèse de base. La Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et l’Ukraine aspirent à adhérer.

Cela a des conséquences. James Dobbins, qui a été haut diplomate en Europe dans les années 90 et 2000, affirme qu’un engagement envers l’expansion de l’OTAN a limité les options de Biden. « C’est particulièrement décalé – l’idée que les États-Unis devraient étendre leur périmètre de défense à une demi-douzaine de pays en Europe, alors que nous devrions nous concentrer sur la Chine », a déclaré Dobbins.

Au fond, il s’agit de la puissance américaine et de la façon dont elle a changé depuis la fin de l’Union soviétique. « C’est devenu une conversation sur la question de savoir si les États-Unis devraient être présents dans le monde pour défendre les droits de l’homme et répandre la démocratie », a déclaré Emma Ashford de l’Atlantic Council. « Les États-Unis sont-ils dans le monde pour protéger leur propre sécurité ou pour être une force de croisade pour le bien ?

L’administration Biden devra désormais trouver sa propre réponse.