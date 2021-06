Comment l’obésité peut augmenter le risque de complications à long terme de Covid-19

Les survivants de Covid-19 qui ont une obésité modérée ou sévère peuvent avoir un plus grand risque de subir des conséquences à long terme de la maladie, par rapport aux patients qui n’ont pas d’obésité, a montré une étude observationnelle. L’obésité est connue pour affaiblir le système immunitaire et créer un état inflammatoire chronique. Ces conditions peuvent entraîner de mauvais résultats après une infection par le SRAS-CoV-2, qui est le virus qui cause Covid-19, selon l’étude.

« À notre connaissance, cette étude actuelle suggère pour la première fois que les patients atteints d’obésité modérée à sévère courent un plus grand risque de développer des complications à long terme de Covid-19 au-delà de la phase aiguë », a déclaré Ali Aminian, directeur de la clinique bariatrique de Cleveland Clinic. & Institut métabolique.

L’étude, publiée en ligne dans la revue « Diabetes, Obesity and Metabolism », a montré que par rapport aux patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) normal, le risque d’hospitalisation était de 28 % et de 30 % plus élevé chez les patients atteints de troubles modérés et sévères. l’obésité, respectivement.

Chez les patients ayant un IMC de 35 ou plus, le besoin de tests diagnostiques pour évaluer les problèmes de santé cardiaque, pulmonaire, vasculaire, rénal, gastro-intestinal et mental était significativement plus élevé. par rapport aux patients ayant un IMC normal.

« Les observations de cette étude peuvent éventuellement s’expliquer par les mécanismes sous-jacents à l’œuvre chez les patients obèses, tels que l’hyper-inflammation, le dysfonctionnement immunitaire et les comorbidités », a déclaré Bartolome Burguera, président du Cleveland Clinic’s Endocrinology & Metabolism Institute.

« Ces conditions peuvent entraîner de mauvais résultats dans la phase aiguë de Covid-19 chez les patients obèses et pourraient éventuellement entraîner un risque accru de complications à long terme de Covid-19 dans cette population de patients », a ajouté Burguera.

L’équipe comprenait un total de 2 839 patients qui n’ont pas nécessité d’admission en soins intensifs et ont survécu à la phase aiguë de Covid-19. Le groupe IMC normal a été considéré comme une référence. L’obésité est une maladie classée comme ayant un IMC de 30 ou plus.

