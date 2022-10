Comment Liz Truss pourrait-elle être remplacée au poste de Premier ministre ?

Au cours de l’été, les conservateurs ont chassé Boris Johnson du pouvoir, craignant que leur parti ne prenne du retard dans les sondages.

Alors que les nuits d’octobre approchent, les conservateurs se sont retrouvés hors de la poêle à frire et dans le feu. Il n’y a aucun signe de lune de miel pour la remplaçante de M. Johnson, Liz Truss, loin de là.

Un budget de marché libre intransigeant qui accordait la priorité aux réductions d’impôts pour les riches plutôt qu’à l’équilibre budgétaire a fait vaciller les marchés et placé le parti à 33 points de retard sur les travaillistes dans les sondages.

Il y a déjà des murmures selon lesquels Mme Truss, qui n’a pris ses fonctions qu’au début de ce mois, pourrait ne pas tarder à ce monde.

Mais que devraient faire les conservateurs pour se débarrasser d’elle, et est-ce même possible ?

On y va encore une fois

La façon la plus conventionnelle pour le parti conservateur d’abandonner son chef est que les députés écrivent des lettres de censure au comité au pouvoir de 1922 du parti.

Selon les règles conservatrices, si 15% du parti parlementaire – actuellement 54 députés – envoient une lettre, un vote de défiance de tous les députés est déclenché.

Cela est arrivé à Boris Johnson, mais il a d’abord survécu au vote, qui nécessite une majorité de députés pour évincer quelqu’un en tant que chef.

Selon certaines informations, plusieurs députés auraient déjà envoyé des lettres au sujet de Liz Truss au président du comité, Sir Graham Brady.

La chose amusante à propos de ce mécanisme est que la seule personne qui sait combien de lettres sont entrées est Sir Graham, car le chiffre est privé jusqu’à ce que le seuil soit atteint. En tant que tel, il y a beaucoup de place pour la spéculation et aucune preuve tangible.

Sûr pour l’instant ?

Mais il existe une autre règle pertinente. Selon les procédures existantes, aucun chef conservateur qui a survécu à un défi à la direction ne peut être défié pendant une autre année.

Certains conservateurs ont prétendu que cette règle s’appliquait aux nouveaux dirigeants qui venaient tout juste d’être élus – un fait rapporté confirmé par Sir Graham.

Alors, Truss est-il sûr ? Pas forcément, même si c’est le cas. Vous vous souvenez peut-être que peu de temps après que Boris Johnson ait survécu à son vote de défiance, les choses sont allées de mal en pis pour lui et de nombreux députés ont changé d’avis et ont décidé de se débarrasser.

Ce graphique, créé par Statista pour The Independent, montre les intentions de vote des adultes britanniques cette année. La cote de popularité du Parti conservateur a chuté en septembre (Statiste)

Les députés ont effectivement menacé de modifier les règles sur Johnson pour permettre un autre défi : et la même menace s’applique à son successeur.

Pour modifier les règles, il faudrait que les députés de l’exécutif du comité de 1922 conviennent que la situation méritait une telle ligne de conduite. On ne sait pas ce que l’exécutif, qui n’a été élu que récemment, pense de l’idée maintenant. Mais s’il y avait suffisamment de colère parmi les députés face à la performance du Premier ministre, ce serait possible.

Existe-t-il d’autres moyens ?

À moins d’un changement de règle, Truss pourrait être éjecté de la même manière que Johnson a été éjecté. Johnson a été frappé par la démission du cabinet après la démission du cabinet et est resté isolé.

Finalement, les alliés l’ont convaincu qu’il était temps de partir pour le bien du parti et qu’il ne pouvait rien faire de productif au pouvoir.

Liz Truss n’a encore été touchée par aucune démission du Cabinet, la situation est donc quelque peu différente. Mais si elle dit avoir 33 points de retard dans les sondages, vous pouvez vous attendre à ce que la pression informelle sur elle continue de monter. Peut-être viendra-t-il une situation où elle choisira de partir de son plein gré.

Qu’en est-il du public ?

Le public a moins d’options. Nous devons attendre des élections générales, et le moment de ces élections est contrôlé par Truss elle-même et il est peu probable qu’il soit de sitôt. Le plus longtemps qu’elle puisse attendre est jusqu’au début de 2025, bien qu’elle ait déjà déclaré qu’elle s’attend à affronter le public en 202, l’année suivante.