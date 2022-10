Comment Liz Truss peut-elle justifier de rester à son travail après une journée désastreuse où elle a jeté son allié le plus proche sous le bus ?

Croissance? Parti au jour du chaos

SI Liz Truss pensait que limoger son chancelier et éliminer un deuxième élément clé de sa stratégie de croissance renforcerait sa position périlleuse, elle se trompe malheureusement.

En une journée vraiment désastreuse, elle a jeté son allié le plus proche sous le bus, a installé un remplaçant controversé et a semblé évasive et déconcertée lors d’une conférence de presse où The Sun a demandé – au nom de nos lecteurs désespérés – comment elle pouvait justifier de rester dans son travail.

Le PM a semblé évasif et déconcerté lors d’une conférence de presse où The Sun a demandé – au nom de nos lecteurs désespérés – comment elle pouvait justifier de rester dans son travail ? Crédit : AP

Kwasi Kwarteng sourit bien qu’il ait été jeté sous le bus par Liz Truss Crédit: News Group Newspapers Ltd

Jeremy Hunt est un remplaçant controversé de Kwarteng en tant que nouveau chancelier Crédit : Getty

Entre-temps, elle a annoncé un demi-tour sur l’impôt sur les sociétés qui rendra notre taux plus élevé que les moyennes mondiale et européenne et le double du niveau en Irlande.

Après des années passées à le maintenir bas et à créer des emplois, elle invitera les entreprises à s’installer ailleurs.

Voilà pour la croissance.

Le Premier ministre a précédemment déclaré que le maintien du taux de 19% rapporterait PLUS d’argent que de l’augmenter à 25. Maintenant, elle dit que les milliards supplémentaires générés par cette augmentation aideront à équilibrer les comptes. Lequel est-ce?

Même le limogeage de Kwasi Kwarteng était indigne, avec lui ramené tôt de Washington – alors que les experts suivaient fiévreusement son avion dans le ciel sur des applications de vol – avant qu’il n’atterrisse finalement pour apprendre que son passage éphémère et farfelu dans No11 était terminé.

Peu importe que le malheureux Kwasi ait simplement annoncé le plan Charpente et il a assemblé. Elle avait besoin d’un bouc émissaire. Il l’est.

elle a craqué

À sa place se trouve Jeremy Hunt, une figure pro-Remain qui divise, qui croit à juste titre que l’impôt sur les sociétés devrait être bien inférieur à 19 %. Son premier acte, sur les nouvelles commandes du PM ? Pour le porter à 25.

La conférence de presse de Truss a en quelque sorte aggravé les choses.

Elle a lu un script, n’a présenté aucune excuse pour la pagaille en cours, n’a répondu qu’à quatre questions et s’est effondrée, apparemment à bout de souffle.

Loin d’inspirer confiance dans sa décision, elle l’a encore érodée.

La sympathie pour Truss est rare. Mais en vérité, elle est arrivée au pouvoir juste à temps pour qu’une bombe à retardement économique explose sur ses genoux.

Grâce à Poutine, nous sommes confrontés à une crise énergétique, créant une inflation galopante, tout en étant endettés jusqu’au cou en raison des vastes renflouements de Covid et de nos factures qui montent en flèche. Dans le même temps, plus d’une décennie de taux d’intérêt absurdement bas et d’impression monétaire de la Banque d’Angleterre doivent soudainement prendre fin, causant des ravages et de la misère.

Ce sont des problèmes dans le monde entier. Mais la hâte de Truss à établir son agenda via le mini budget, sans que l’Office for Budget Responsibility vérifie ses sommes, a aggravé le nôtre.

Les députés conservateurs sont au bout du rouleau.

Beaucoup regretteront amèrement que les membres du parti n’aient pas opté pour l’ex-chancelier Rishi Sunak, qui a réussi à soigner le pays grâce à Covid, protégeant des millions d’emplois.

Quant à la Premier ministre actuelle, est-elle même capable de se sauver, compte tenu du désordre dans lequel elle se trouve ? Le temps presse.