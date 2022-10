Comment Liz Truss a appelé Charles pour lui dire qu’elle démissionnait en tant que Premier ministre – le mettant sur son deuxième Premier ministre en tant que roi

Le roi Charles est prêt pour son deuxième Premier ministre après que Liz Truss lui ait annoncé qu’elle démissionnait de son poste de Premier ministre.

Bien qu’il n’ait accédé au trône qu’il y a six semaines, le monarque a maintenant dit au revoir à Liz Truss.

Liz Truss a révélé comment elle a remis sa démission et a informé le roi Charles

L’ancien Premier ministre a prononcé un discours solennel devant Downing Street aujourd’hui

Le roi Charles vu aujourd’hui après la démission de Liz Truss

Truss a remis sa démission en tant que Premier ministre aujourd’hui après seulement 44 jours au pouvoir.

Le Premier ministre assiégé a prononcé un discours solennel devant Downing Street cet après-midi, confirmant la tournure étonnante des événements.

Les six semaines de mandat de Mme Truss font d’elle le Premier ministre le plus court que le Royaume-Uni ait jamais eu.

Une course à la direction des conservateurs va maintenant commencer et un nouveau PM sera choisi d’ici vendredi prochain.

Truss – le premier Premier ministre de Charles – a assumé son rôle deux jours seulement avant la mort de la reine, mais son mandat de premier ministre a été désastreux et incroyablement court.

Elle a parlé au roi au téléphone aujourd’hui pour confirmer sa démission en tant que Premier ministre.

Dans sa déclaration à l’extérieur de Downing Street, Mme Truss a déclaré: “J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l’informer que je démissionne en tant que chef du Parti conservateur.”

Cependant, Truss devra toujours rencontrer le roi en personne pour présenter officiellement sa démission, comme le veut la tradition.

Cela aura lieu juste avant que la monarque ne demande à son successeur, également en personne, de former un gouvernement.

Charles en tant que souverain joue un rôle constitutionnel important dans la nomination d’un nouveau Premier ministre.

Suite à sa démission, le roi Charles a été vu aujourd’hui présenter les lettres de rappel de son prédécesseur ainsi que des lettres officielles à l’Ukraine à la Cour de St James au palais de Buckingham.

Après avoir remporté la course à la direction du Parti conservateur, Truss s’est rendu à Balmoral dans les Highlands écossais, où la reine avait séjourné, le 6 septembre, et a été invité à former un gouvernement par le monarque de 96 ans.

La reine est décédée deux jours plus tard, Charles devenant roi.

La nation a été plongée dans le deuil de son plus long monarque régnant pendant les 12 jours suivants, au milieu d’une pause politique pour le nouveau Premier ministre et le Parlement.

Mme Truss avait promis un « plan audacieux » pour réduire les impôts, faire croître l’économie et « faire face à la crise énergétique », mais le mini-budget, dévoilé quatre jours après les funérailles de la reine, avec ses plans pour abolir le taux maximum d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus a plongé les marchés dans la tourmente.

Charles a tenu sa première audience en personne avec Mme Truss au palais de Buckingham le 9 septembre – le lendemain du décès de sa mère.

Mme Truss a partagé ses condoléances avec le nouveau roi en disant: “Votre Majesté, mes plus sincères condoléances.”

Charles a répondu: “Vous êtes très gentil. C’était le moment que je redoutais, comme je sais que beaucoup de gens l’ont fait. Nous allons essayer de continuer. Venez, venez vous asseoir.”

Un jour plus tard, Mme Truss a participé au Conseil d’adhésion historique où Charles a été officiellement proclamé roi.

Le même jour, le roi a également tenu une audience avec Mme Truss et des membres de son cabinet au Palais.