Comment Liverpool s’alignera la saison prochaine dans un scénario de rêve après la reconstruction de Klopp

Liverpool n’est pas la même équipe que la saison dernière.

Les blessures ont joué un rôle important dans le fait que Liverpool n’a pas pu atteindre les sommets de sa campagne victorieuse, mais d’autres problèmes, notamment la forme d’Alisson et Thiago Alcantara qui a du mal à s’intégrer, ont vu les Reds tomber en dehors des quatre premières places.

Manchester City s’enfuit avec le titre, ce qui signifie que cette saison est en quelque sorte une annulation pour Liverpool.

Mais on s’attend à ce que Jurgen Klopp réussisse la saison prochaine, et quelques nouveaux visages dans le vestiaire aideraient certainement la cause allemande.

Liverpool est toujours lié à un certain nombre de joueurs de haut niveau – des objectifs réalistes et peut-être même hors de portée pour les Reds.

Nous examinons ici un scénario de rêve pour Liverpool dans lequel ils se renforcent, malgré leurs adieux à deux joueurs clés, et entrent dans la nouvelle saison prêts à remporter le titre.

Garder sa place entre les bâtons est bien sûr Alisson.

Le gardien de but n’a pas été à son meilleur cette saison, comme mentionné ci-dessus, et a laissé tomber deux clangers dans la défaite contre Manchester City avant de commettre une autre erreur menant à un but contre Leicester City.