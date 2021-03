Comment Liverpool reste connecté à l’histoire du club

Le personnel d’entraîneurs de Liverpool voulait que la machine à écrire de Bill Shankly soit exposée sur le nouveau terrain d’entraînement du club. Liverpool fc

Dans chaque grand club, il y a un conflit interne entre la nécessité de se moderniser et de s’étendre – atteindre de nouveaux fans mondiaux et recruter les meilleurs talents du monde – et maintenir leur identité grâce à un sens partagé de l’histoire et de la culture, et Liverpool n’est pas différent. .

Stephen Done a vu de nombreux changements au club, à la fois de son vivant en tant que supporter et d’un quart de siècle en tant qu’historien et conservateur en chef du musée d’Anfield. Peu de changements ont été aussi importants que le récent départ après plus de 70 ans de Melwood, le terrain d’entraînement bien-aimé qui a été révolutionné par le grand manager du club Bill Shankly et est devenu une partie du folklore du club, vers un nouveau complexe ultramoderne. à quelques kilomètres sur la route à Kirkby.

Un élément clé du travail de Done et de ses homologues d’autres clubs est de combler le fossé entre le futur et le passé. Aucun élément ne fait mieux pour le personnel de Liverpool que celui qui occupe une place de choix juste à l’extérieur du bureau du directeur sur le nouveau terrain d’entraînement.

«Juste à l’extérieur de la zone où travaillent tous les cadres supérieurs, il y a un espace avec quelques chaises et une jolie table en verre, et à l’intérieur se trouve la machine à écrire de Bill Shankly», a déclaré Done à ESPN. « C’est la machine à écrire qu’il utilisait tout le temps à la maison, pour écrire toutes ses merveilleuses lettres et correspondances avec les fans de Liverpool. »

Un extrait d’une lettre qui se trouve dans le rouleau d’alimentation de la machine à écrire, datée du 11 septembre 1970, se lit comme suit:

« Je suis heureux que vous ayez apprécié voir l’équipe jouer et que vous en ayez tiré du plaisir. J’ai certainement aimé travailler pour le public » Reds « . Attention, c’est un travail difficile et bien sûr très exigeant. Je me rends compte que seuls les meilleurs le feront. faire, et que personne ne peut les leurrer. Je n’essaye pas de les leurrer. «

« Il y a quelque chose de tellement prosaïque et humble à ce sujet, et l’équipe de direction moderne le voulait comme un lien avec le passé », ajoute Done. « C’est ce que nous essayons de faire au musée du LFC – réutiliser l’histoire de notre club d’une manière significative qui a encore une résonance aujourd’hui. »

Cette semaine, le club a vendu aux enchères environ 400 lots de souvenirs de Melwood, une partie des profits amassés étant reversée à la Fondation LFC.

La vente aux enchères a permis de collecter un total de 373 000 £ (521 000 $) grâce à la vente d’objets uniques tels que le «mur des champions» (30 000 £), deux canapés du bureau du directeur Jurgen Klopp (3 200 £ et 1 600 £) et encore plus de pièces de base telles que comme plaque signalétique sur la place de parking de Divock Origi (500 £). La vente aux enchères a offert aux fans une chance rare de posséder un véritable morceau de l’histoire de Liverpool qui ne pouvait pas s’intégrer dans la vaste collection du club.

Le «Mur des champions» de Liverpool était l’article le plus cher vendu lors d’une vente aux enchères de souvenirs de Melwood. John Powell / Liverpool FC via Getty Images

Done a été recruté pour créer le musée au milieu des années 1990. Roy Evans, le manager de la première équipe du club à l’époque, faisait partie du panel d’interview. « La dernière fois que j’ai vu Roy, il a dit que c’était la pire décision qu’il ait jamais prise! »

Depuis l’ouverture du musée à Anfield en 1997, des millions de fans ont franchi ses portes pour voir les expositions que Done a organisées. En 2019, 328000 visiteurs sont venus découvrir le riche passé du club, depuis ses modestes débuts dans les années 1890 jusqu’à nos jours.

Le musée regorge déjà de trophées et de médailles remportés par les équipes de Liverpool d’antan, contenant environ 600 pièces au total, mais cette nouvelle ère de succès a ajouté un nouvel afflux de pièces modernes ajoutées à la collection.

Le musée du club de Liverpool à Anfield présente une exposition sur leur récent succès appelé «Boom Room». Liverpool fc

En septembre, le musée de Liverpool a ouvert une exposition appelée (empruntant une phrase à Klopp) la « Boom Room », qui reprend l’histoire du club à partir du moment où les Reds ont soulevé le trophée de la Ligue des champions 2018-19 à Madrid et retrace leur succès ultérieurs de la Premier League et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

2 Liés

L’exposition comprend le maillot que Trent Alexander-Arnold portait lors de la victoire finale de la Ligue des champions, offert par l’arrière droit (« c’est un garçon brillant parce qu’il sait que sa chemise ne disparaîtra probablement jamais, donc il saura toujours exactement où ça l’est! « ) ainsi que les maillots portés par Mohamed Salah et Alex Oxlade-Chamberlain lors du derby du Merseyside en juin 2020 – premier match de Liverpool après le redémarrage de la ligue suite au premier lock-out national du COVID-19. Ce jour-là, tous les joueurs de la Premier League portaient le message «Black Lives Matter» au-dessus des numéros sur leurs maillots au lieu de leurs noms, et portaient également des badges en hommage au NHS.

« Ce fut un très grand moment avec tout ce qui se passait dans le monde à l’époque, donc ces chemises portées en match, avec ces deux gestes, sont une partie de l’histoire », a déclaré Done. « Ils font partie d’une histoire nationale et internationale, et ils sont les nôtres. Je sais pertinemment que le Musée national du football était désespéré pour les obtenir. »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait don de trois paires de lunettes au club pour la postérité. Liverpool fc

Le Boom Room contient également la même paire de lunettes que Klopp portait alors que Liverpool battait Tottenham pour soulever le trophée de la Ligue des champions (qui a subi des dommages lors de la fête qui a suivi), ainsi que pour empêcher les confettis de tomber dans ses yeux sur le bus suivant. parade.

Il s’avère que Klopp a fait don d’un total de trois paires de ses lunettes de marque (« toutes vraiment chères, toutes authentiques, toutes portées à des moments importants ») au club pour la postérité: il a également abandonné la paire qu’il portait pendant la Premier League célébrations, tandis qu’un autre couple a été enterré à Kirkby dans le cadre d’une capsule temporelle. « Celles de la capsule sont évidemment importantes aussi, mais peut-être la paire que nous pourrions le plus nous permettre d’enterrer sous terre pendant les 50 prochaines années! »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Alors que vous vous attendez à trouver des souvenirs usés lors d’une visite dans un musée de club, Done a également eu la prévoyance de récupérer des objets apparemment banals et insignifiants qui aident à compléter cette incroyable histoire.

« Lors de la tournée en bus à ciel ouvert pour la Ligue des champions 2019, j’ai en fait ramassé beaucoup de confettis qui ont atterri dans le bus et nous en avons donc une partie affichée », a déclaré Done. « Nous avons un énorme sac de ruban adhésif des célébrations du trophée de la Premier League [behind closed doors on a platform specially built at Anfield]. Ce ne sont que de petits moments, capturés pour toujours.

« C’est juste une tentative de mettre en bouteille un moment que beaucoup d’entre nous, les fans, avons dû regarder à distance. En fait. Nous avons également une bouteille de bière spéciale qui a en fait été signée par tout le personnel et les joueurs qui étaient là ce soir-là – – une des seules bouteilles qu’ils n’ont pas ouvertes et vaporisées partout! «

Liverpool a inclus de nombreux liens avec l’histoire du club dans la tribune principale réaménagée d’Anfield. Barrington Coombs / Getty Images

En ce qui concerne l’objet le plus précieux de la collection du musée de Liverpool, un choix évident pourrait être la médaille du vainqueur de la Coupe du monde 1966 de l’ancien attaquant de Liverpool et d’Angleterre Roger Hunt, l’une des deux seules de ce tournoi exposées au public dans le monde. Cependant, il y a un autre élément qui a pris de la valeur ces dernières années, en grande partie grâce à l’UEFA et à ses politiques administratives.

« Notre trophée de la Ligue des champions de 2005 [Liverpool’s fifth triumph in the competition] est le dernier véritable trophée que l’UEFA a permis au club vainqueur de conserver avant de changer les règles », a expliqué Done.« Désormais, les gagnants doivent rendre le véritable trophée après la cérémonie. La nôtre est celle que toutes ces équipes précédentes ont soutenue, bu, lâchée, bosselée – et elle est à jamais dans le musée du LFC. Quel prix pouvez-vous mettre là-dessus? «

Liverpool a joué en bleu et blanc lors de leur première saison dans les années 1890. Liverpool fc

En parlant d’inestimable, chaque conservateur de musée a une pièce du «Saint Graal» qu’il rêve d’ajouter à sa collection, et Done n’est pas différent.

« Cela n’arrivera jamais et je suis sûr que personne ne le trouvera jamais, mais j’adorerais avoir un maillot de Liverpool de 1892-93, notre tout premier maillot de notre toute première saison », a déclaré Done.

« C’étaient des chemises bleues et blanches coupées en deux et je suis absolument certain qu’aucune n’aura survécu, mais j’aimerais avoir tort. Je vis dans l’espoir. Ce serait tout en haut de ma liste, et ces choses-là. arrivent de temps en temps … «

Lorsqu’il a établi les réalisations de Liverpool ces dernières années contre les grandes époques dorées du club, Done était sans équivoque.

« Cela ne va certainement pas disparaître! » il a répondu. «Les gens parlent encore d’Istanbul. C’était l’une des plus grandes finales européennes de tous les temps, mais à un moment donné, on commence à se rendre compte que 2005 était il y a longtemps, une génération en fait.

« Ensuite, vous réalisez que nous avons non seulement remporté la Ligue des champions en 2019, mais trois titres au total – des titres que nous recherchions désespérément. C’est à ce moment-là que vous réalisez que cette année incroyable va vivre longtemps dans la mémoire. temps. »