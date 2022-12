Comment live-tweet la Révolution Culturelle, 50 ans après

Mais nous avons passé les dernières semaines à China Report à parler de zéro covid, alors j’ai pensé que nous pourrions faire une pause pour en parler l’autre bombe à retardement dans la pièce : Twitter.

J’avoue que je suis profondément accro à Twitter, et au milieu de toutes les spéculations sur son effondrement sous la direction d’Elon Musk, Je me suis retrouvé à réfléchir à ce qui rend cette plate-forme spéciale. Il ne s’agit pas seulement de parler aux célébrités et aux politiciens comme si nous étions dans la même pièce, mais aussi de se connecter avec des inconnus parce que vous êtes tous les deux intéressés par la même chose aléatoire.

C’est pourquoi j’ai récemment parlé à Jacob Saxton, l’analyste logistique de 30 ans à Southampton, au Royaume-Uni, qui est derrière un joli compte Twitter de niche : Révolution culturelle OTD 1972 (@GPCR50). Le compte fait semblant de tweeter en direct ce qui s’est passé pendant le mouvement politique dévastateur de 1966 à 1976 en Chine, sauf, bien sûr, qu’il a 50 ans de retard.

Certains des tweets ont gagné du terrain parce qu’ils établissent des parallèles avec notre présent, comme le 24 juillet 1972, lorsque Mao Zedong a déclaré que “l’État devrait fournir des contraceptifs gratuits aux gens parce que beaucoup sont trop gênés pour sortir et les acheter”. D’autres offrent anecdotes particulières, prétexte historique pour les problèmes modernesou extraits d’une violence et d’une tragédie profondes.

Je suis fasciné par la combinaison de documents historiques et l’idée d’un « live-tweeting » rétroactif, particulièrement dans ce cas parce que c’est fait par quelqu’un qui n’a aucune connaissance de l’histoire chinoise. Entre-temps, j’ai grandi en Chine, mais l’histoire de la Révolution culturelle était rarement enseignée dans les écoles. Lire le flux de Jacob me fait vraiment sentir que je suis vivant à travers cette histoire– comme si ce n’était pas différent des fils de tweet déballant les principales nouvelles qui se passent actuellement en Chine, en Iran ou en Ukraine.

Mais c’est la magie de Twitter ! Et il s’avère qu’il y a au moins 6 700 autres personnes qui sont du même genre bizarre que moi, soit à la recherche d’échos contemporains de l’histoire ou simplement rafraîchir leurs connaissances sur la Chine.

J’ai appelé Jacob fin novembre pour parler de la façon dont Twitter a changé au cours des six années où il a fait cela, de la nature personnelle de ce projet et de l’avenir du compte si Twitter est fermé. Voici notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Quand avez-vous créé ce compte et qu’est-ce qui vous a motivé à le faire ?