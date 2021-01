Au cours de l’année écoulée, alors que les autorités sanitaires ont tenté de freiner la pandémie de Covid-19, les chercheurs ont formé leur attention scientifique sur une variété d’environnements potentiellement à risque: des endroits où de grands groupes de personnes se rassemblent et le nouveau coronavirus a amplement l’occasion propagé. Ils ont surfaces tamponnées sur les bateaux de croisière, numéros de cas suivis dans les gymnases, unités de ventilation échantillonnées dans les hôpitaux, disposition des sièges mappée dans les restaurants et procédures d’embarquement modélisées dans les avions. Ils ont accordé moins d’attention à un autre environnement quotidien: la voiture. Une voiture typique, bien sûr, ne transporte pas assez de monde pour accueillir un événement traditionnel de super-épandeurs. Mais les voitures comportent leurs propres risques; ce sont de petits espaces hermétiquement fermés qui rendent la distanciation sociale impossible et piéger les minuscules particules en suspension dans l’air ou les aérosols qui peuvent transmettre le coronavirus. «Même si vous portez un masque facial, vous obtenez toujours de minuscules aérosols qui sont libérés chaque fois que vous respirez», a déclaré Varghese Mathai, physicien à l’Université du Massachusetts, Amherst. «Et s’il s’agit d’une cabine confinée, alors vous continuez à libérer ces minuscules particules, et elles s’accumuleraient naturellement avec le temps.» Dans une nouvelle étude, le Dr Mathai et trois collègues de l’Université Brown – Asimanshu Das, Jeffrey Bailey et Kenneth Breuer – ont utilisé des simulations informatiques pour cartographier la façon dont les particules aéroportées chargées de virus pouvaient circuler à l’intérieur d’une voiture. Leurs résultats, publié début janvier dans Science Advances, suggèrent que l’ouverture de certaines fenêtres peut créer courants d’air qui pourraient aider à protéger les conducteurs et les conducteurs contre les maladies infectieuses comme le Covid-19.

Pour mener l’étude, l’équipe de recherche utilisé ce que l’on appelle des simulations de dynamique des fluides computationnelles. Les ingénieurs utilisent couramment ces types de simulations informatiques, qui modélisent le mouvement des gaz ou des liquides, pour créer des voitures de course avec une traînée plus faible, par exemple, ou des avions avec une meilleure portance. L’équipe a simulé une voiture vaguement basée sur une Toyota Prius roulant à 50 miles par heure, avec deux occupants: un conducteur sur le siège avant gauche et un seul passager à l’arrière droit., une disposition des sièges qui est courante dans les taxis et les covoiturage et qui maximise la distance sociale. Dans leur analyse initiale, les chercheurs ont découvert que la façon dont l’air circule à l’extérieur de la voiture en mouvement crée un gradient de pression à l’intérieur de la voiture, la pression de l’air à l’avant étant légèrement inférieure à la pression de l’air à l’arrière. En conséquence, l’air circulant à l’intérieur de l’habitacle a tendance à s’écouler de l’arrière de la voiture vers l’avant.

Ensuite, ils ont modélisé le flux d’air intérieur – et le mouvement des aérosols simulés – lorsque différentes combinaisons de fenêtres étaient ouvertes ou fermées. (La climatisation était activée dans tous les scénarios.) Sans surprise, ils ont constaté que le taux de ventilation était le plus bas lorsque les quatre fenêtres étaient fermées. Dans ce scénario, environ 8 à 10% des aérosols expirés par l’un des occupants de la voiture pourraient atteindre l’autre personne, selon la simulation. Lorsque toutes les fenêtres étaient complètement ouvertes, en revanche, les taux de ventilation ont grimpé en flèche et l’afflux d’air frais a chassé de nombreuses particules en suspension dans la voiture; seulement 0,2 à 2 pour cent des aérosols simulés se sont déplacés entre le conducteur et le passager. Les résultats concordent avec les directives de santé publique qui recommandent d’ouvrir les fenêtres pour réduire la propagation du nouveau coronavirus dans des espaces clos. «Il s’agit essentiellement d’amener l’extérieur à l’intérieur, et nous savons que le risque à l’extérieur est très faible», a déclaré Joseph Allen, un expert en ventilation à la Harvard TH Chan School of Public Health. Dans un éditorial de l’année dernière, il a souligné le danger que les voitures pourraient poser pour la transmission du coronavirus et les avantages potentiels de l’ouverture des fenêtres. «Lorsque vous avez autant de renouvellement d’air, le temps de séjour, ou la durée pendant laquelle les aérosols restent à l’intérieur de la cabine, est très court», a déclaré le Dr Allen

Parce qu’il n’est pas toujours pratique d’avoir toutes les fenêtres grandes ouvertes, surtout dans les profondeurs de l’hiver, le Dr Mathai et ses collègues ont également modélisé plusieurs autres options. Ils ont constaté que si la solution la plus intuitive – faire abaisser le conducteur et le passager chacun de leurs fenêtres – était meilleure que de garder toutes les fenêtres fermées, une stratégie encore meilleure consistait à ouvrir les fenêtres qui sont en face de chaque occupant. Cette configuration permet à l’air frais d’entrer par la fenêtre arrière gauche et de sortir par la fenêtre avant droite et contribue à créer une barrière entre le conducteur et le passager. «C’est comme un rideau d’air», a déclaré le Dr Mathai. «Il évacue tout l’air libéré par le passager et crée également une zone de vent fort entre le conducteur et le passager.» Richard Corsi, un expert de la qualité de l’air à la Portland State University, a fait l’éloge de la nouvelle étude. «C’est assez sophistiqué, ce qu’ils ont fait», a-t-il déclaré, tout en prévenant que le fait de modifier le nombre de passagers dans la voiture ou la vitesse de conduite pourrait affecter les résultats. Le Dr Corsi, co-auteur de l’éditorial avec le Dr Allen l’année dernière, a depuis développé son propre modèle d’inhalation d’aérosols de coronavirus dans diverses situations. Ses résultats, qui n’ont pas encore été publiés, suggèrent qu’un trajet de 20 minutes en voiture avec quelqu’un qui émet des particules infectieuses de coronavirus peut être beaucoup plus risqué que de partager une salle de classe ou un restaurant avec cette personne pendant plus d’une heure. «L’accent a été mis sur les événements à grande diffusion» parce qu’ils impliquent beaucoup de monde, a-t-il déclaré. «Mais je pense que ce que les gens manquent parfois, c’est que les événements de grande diffusion sont déclenchés par quelqu’un qui est infecté qui vient à cet événement, et nous ne parlons pas assez souvent de l’endroit où cette personne a été infectée.» Dans une étude de suivi, qui n’a pas encore été publiée, le Dr Mathai a constaté qu’ouvrir les fenêtres à mi-chemin semblait offrir à peu près le même avantage que de les ouvrir complètement, alors que les fissurer juste un quart de la voie ouverte était moins efficace. Le Dr Mathai a déclaré que les conclusions générales seraient très probablement valables pour de nombreuses voitures à quatre portes et cinq places, pas seulement pour la Prius. «Pour les minifourgonnettes et les camionnettes, je dirais quand même que l’ouverture de toutes les fenêtres ou l’ouverture d’au moins deux fenêtres peut être bénéfique», a-t-il déclaré. «Au-delà de cela, j’extrapolerais trop.»