Comment l’Islande a-t-elle réduit l’écart salarial entre hommes et femmes ?

L’Islande a réalisé des progrès significatifs vers la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes au cours des 50 dernières années. En 1975, les femmes islandaises gagnaient environ 40 % de moins que les hommes. Aujourd’hui, ce chiffre est d’environ 10 pour cent, ce qui fait de l’Islande l’un des rares pays au monde où les femmes sont presque autant payées que les hommes.

Pour comprendre comment l’Islande a réussi cela, il faut jeter un œil à ce qui s’est passé il y a près de 50 ans. En 1970, un groupe féministe radical appelé Redstockings s’est formé en réponse aux idées dépassées en Islande sur des questions telles que la violence contre les femmes, les droits reproductifs et le travail des femmes. Les Redstockings étaient connus pour leurs manifestations bruyantes et publiques et, en 1975, ils proposèrent leur plus grande idée : une grève des femmes, une journée où les femmes refuseraient collectivement de travailler à la maison et au bureau pour prouver leur valeur économique à la société.

L’idée a d’abord semé la discorde, mais peu à peu, des femmes de différents horizons politiques ont adhéré au projet. Pour rendre l’idée plus accessible, ils ont changé le nom en « Journée de congé des femmes » ou « Kvennafrí » et ont planifié la grève à partir de zéro. Ce fut un énorme succès. On estime que 90 pour cent des femmes islandaises ont refusé de travailler ce jour-là, ce qui a paralysé le pays. Les vols ont été annulés sans agents de bord et les écoles ont été fermées sans enseignants. Les hommes devaient amener leurs enfants au travail parce qu’il n’y avait pas de garderie à la maison.

Les effets du Kvennafrí se sont fait sentir dans tout le pays. L’Islande a rapidement adopté sa première loi sur l’égalité des sexes et a élu peu après sa première femme présidente – la première femme présidente au monde à être élue démocratiquement. Dans cet épisode de Chapitre manquantnous discutons avec l’une des femmes qui ont aidé à planifier la grève et expliquons comment les femmes islandaises ont fermé leur pays.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.