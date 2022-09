Comment lire secrètement un WhatsApp sans que l’expéditeur le sache

WhatsApp rend beaucoup trop facile de savoir quand quelqu’un a lu votre message. C’est pratique quand vous êtes l’expéditeur du message, mais moins bienvenu quand c’est l’inverse. Vous ne pouvez pas vous cacher sous la couette et prétendre que cela ne s’est pas produit. L’expéditeur sait que vous avez vu son message et que vous n’avez pas répondu.

Les messages WhatsApp ne sont qu’une des nombreuses intrusions modernes de cette ère numérique qui ne tiennent pas compte de ce que nous faisons ou de ce que nous ressentons lorsqu’ils arrivent sur nos téléphones. Parfois, vous voudrez peut-être réfléchir à ce qu’il faut dire avant de répondre, mais ne pas paraître impoli en ne le faisant pas immédiatement.

Mais c’est difficile à moins que vous ne puissiez empêcher WhatsApp de dire à l’expéditeur que vous avez ouvert l’application et lu son message.

Comment quelqu’un sait-il que vous avez lu son message sur WhatsApp ? Le moyen le plus évident consiste à utiliser les symboles de coche qui s’affichent à la fin de chaque message WhatsApp : une coche grise est envoyée ; deux tiques grises sont délivrées ; deux ticks bleus sont lus.

Pour aggraver les choses, vous pouvez sélectionner n’importe quel message et appuyer sur l’icône des trois points, suivie de Infos, pour voir l’heure exacte à laquelle le message a été envoyé et quand il a été lu.

Et puis il y a Dernier vu : même si vous contournez le système de ticks et les problèmes de timing, pouvez-vous vraiment expliquer avoir été en ligne il y a 10 minutes et ne pas avoir vu le message qui vous a été envoyé il y a une heure ?

Voici comment contourner certains de ces problèmes.

Comment désactiver les confirmations de lecture WhatsApp

Vous pouvez contourner le système de ticks de WhatsApp de manière officielle ou sournoise.

La méthode officielle est la meilleure si vous ne voulez pas que quiconque sache quand vous avez lu ses messages, mais vous devrez accepter que vous ne pourrez pas non plus savoir quand ils ont lu vos messages.

La manière sournoise est la meilleure si vous souhaitez y parvenir de manière ponctuelle – c’est peut-être juste la personne que vous évitez, plutôt que le monde entier.

Le moyen officiel de désactiver les confirmations de lecture WhatsApp

Lancez WhatsApp, appuyez sur l’icône des trois points en haut à droite, puis choisissez Paramètres.

Sélectionnez Compte > Confidentialité. Faites défiler vers le bas et désactivez l’option Lire les accusés de réception.

Notez que cela ne s’applique pas aux messages de groupe, bien que cela soit moins évident lorsque vous avez lu un message dans ces conversations car les deux coches ne deviendront pas bleues tant que tout le monde n’aura pas vu le message. Vous pouvez toujours vérifier qui a lu les messages que vous avez envoyés dans les conversations de groupe en sélectionnant le message, en appuyant sur l’icône des trois points et en choisissant Info.

La façon sournoise de contourner les reçus de lecture de WhatsApp

Il existe différentes façons de lire les messages WhatsApp sans que l’application ne se rende compte que vous les avez lus. La plupart d’entre eux sont rendus possibles par le fait que vous n’ouvrez jamais l’application en premier lieu.

Voici quelques endroits où vous pouvez lire les messages WhatsApp sans les ouvrir :

Dans les aperçus de notification – en haut de votre écran, dans votre menu de notification et même sur votre écran de verrouillage

Dans le widget de l’écran d’accueil WhatsApp

Sur une smartwatch connectée ou un tracker de fitness prenant en charge les notifications WhatsApp

Lorsque vous utilisez votre téléphone en mode Avion – mais uniquement tant qu’il reste hors ligne

Vous pouvez activer les notifications prioritaires dans Paramètres > Notifications. Cela les fera apparaître en haut de votre écran lorsqu’ils arriveront, et vous pourrez les lire puis les balayer sans jamais les ouvrir.

Les notifications d’écran de verrouillage sont également possibles lorsque vous accédez à Paramètres> Notifications et recherchez cette option sous Messages.

Bloquer quelqu’un est un dernier recours, surtout si vous voulez rester amis. Vous pouvez y parvenir en ouvrant le fil de conversation, en appuyant sur les trois points en haut et en choisissant Plus > Bloquer. N’oubliez pas de les débloquer plus tard si vous empruntez cette voie.

Tant qu’ils resteront bloqués, ils ne sauront pas si vous avez lu leur message, mais il y aura d’autres indices sur le fait qu’ils sont bloqués : votre photo de profil et votre statut disparaîtront, aucun de leurs messages ne semblera avoir été délivré. , et ils ne pourront pas vous appeler.

Les “conseils” suivants ne vous permettront pas de lire les messages WhatsApp sans être vu :

Comment désactiver la dernière vue

Il ne sert à rien de désactiver les confirmations de lecture si l’expéditeur de votre message peut voir que vous avez été sur WhatsApp et que vous n’avez pas pris la peine de lire son message. En fait, c’est pire.

Comme pour les confirmations de lecture, cela fonctionne dans les deux sens : vous ne pouvez pas voir quand ils étaient en ligne pour la dernière fois si vous ne les laissez pas voir quand vous étiez.

Lancez WhatsApp, appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran et choisissez Paramètres.

Sélectionnez Compte > Confidentialité, puis sélectionnez Dernière connexion.

Vous pouvez alors choisir qui doit voir quand vous étiez en ligne pour la dernière fois : tout le monde, personne ou seulement vos contacts.

Il est également possible maintenant de contrôler qui peut voir si vous êtes en ligne ou non dans WhatsApp.