Comment lire secrètement Facebook Messenger sans être vu

Facebook Messenger est un excellent outil de communication, mais il peut aussi être très intrusif. Parfois, vous ne voudrez peut-être pas répondre immédiatement à un message, et pourtant nous ne voulons pas non plus paraître grossiers en l’ignorant.

Et c’est pourquoi vous êtes ici. Nous vous montrerons comment lire secrètement vos messages Facebook, puis y répondre à votre guise.

Lire les messages Messenger sans que l’expéditeur le sache sur un téléphone

Lorsque vous envoyez un message sur Facebook Messenger, un cercle avec une coche apparaît à côté de la zone de texte. Ensuite, si le destinataire l’ouvre, celle-ci disparaîtra et sera remplacée par l’icône de la personne. C’est ainsi que vous savez qu’il a été lu.

Facebook Messenger ne vous permet pas de désactiver ces confirmations de lecture, mais il existe des solutions de contournement qui peuvent vous redonner un certain contrôle.

Le moyen le plus efficace d’arrêter les confirmations de lecture est de désactiver votre connexion Internet. Voici comment le processus fonctionne.

1. Activer le mode avion Dominik Tomaszewski / Fonderie Vous devriez trouver le mode Avion ou Vol dans l’application Paramètres de votre téléphone, mais il devrait figurer parmi les icônes d’accès rapide qui apparaissent lorsque vous tirez vers le bas depuis le haut de l’écran. 2. Ouvrir Messager AlexandraPopova / Shutterstock.com Lorsque vous recevez le message pour la première fois, n’ouvrez pas l’application Facebook Messenger, activez plutôt le mode Avion. Ensuite, ouvrez l’application et lisez le nouveau message : l’expéditeur ne le saura pas. 3. Lire le message Dominik Tomaszewski / Fonderie Il n’y a pas de moyen évident de savoir que cela a réussi sur votre propre téléphone, mais l’expéditeur continuera de ne voir qu’un cercle avec une coche à l’intérieur à droite de la bulle de texte. Lorsque l’intérieur du cercle est blanc, cela signifie que le message a été envoyé et lorsqu’il est rempli de gris, il a été livré. 4. Désactiver le mode avion Dominik Tomaszewski / Fonderie Ce n’est que lorsque vous décidez que vous êtes libre de dialoguer avec l’expéditeur que vous devez désactiver le mode Avion et rouvrir Facebook Messenger. Ce cercle sera désormais remplacé par votre photo de profil, informant l’expéditeur que vous avez lu le message.

Lire Messenger sur PC ou ordinateur portable à l’insu de l’expéditeur

Même sur le bureau, Facebook ne propose pas d’option pour désactiver les confirmations de lecture de Messenger. Mais ici, vous pouvez bénéficier de plug-ins de navigateur tiers sans avoir à désactiver le Wi-Fi ou à débrancher un câble réseau.

Si vous utilisez Chrome, il existe un bon nombre de choix. Dirigez-vous vers le Boutique en ligne Chrome et recherchez Invisible.

Cette extension astucieuse bloquera automatiquement les confirmations de lecture envoyées lorsque vous ouvrez un message.

Clique le Ajouter à Chrome et l’extension s’installera, puis lorsque vous utiliserez Chrome pour accéder à Facebook Messenger, vous pourrez lire les messages en privé.

Jim Martin / Fonderie

Les utilisateurs de Firefox peuvent essayer FB invisible, qui fait le même travail. Pour l’installer, ouvrez un nouvel onglet dans Firefox, cliquez sur les trois lignes dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Modules complémentaires dans le menu qui s’affiche. Maintenant, recherchez l’application et cliquez sur le Ajouter à Firefox bouton.

Alors, voilà. Les mots Facebook et confidentialité peuvent sembler contradictoires, mais au moins en utilisant ces conseils, vous pouvez récupérer un peu de discrétion dans Messenger.