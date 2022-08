Comment lire les gens, devenir mentalement fort

Cette histoire fait partie de la série Top of the Game, où CNBC Make It plonge dans les habitudes, les routines et les mentalités que les meilleurs athlètes utilisent pour atteindre des performances et des succès optimaux. Lorsque Dan Cates a commencé à jouer au poker alors qu’il était adolescent à Bowie, dans le Maryland, il a rapidement accumulé des dettes de plusieurs milliers de dollars. Aujourd’hui, le joueur de 32 ans – connu à la table de poker sous le nom de “Jungleman” – est un joueur de classe mondiale avec plus de 11,6 millions de dollars en gains à vie. Mais il y a 15 ans, il était un adolescent au-dessus de sa tête. “J’ai trouvé des gens dans le quartier, mais ils étaient bien meilleurs que moi et j’ai perdu 3 000 $ quand j’avais 17 ans, ce qui représentait la majeure partie de mon argent”, a déclaré Cates à CNBC Make It. “Alors mes parents ont verrouillé mon compte. Et j’ai dû travailler pendant un mois chez McDonald’s pour gagner de l’argent.” Cates dit qu’il a gagné environ 1 000 $ en un mois dans ce travail, qu’il a utilisé pour financer son habitude naissante de poker. Il a essayé d’y aller lentement, de jouer à des jeux en ligne à plus faibles enjeux et d’étudier les meilleures tactiques et stratégies de ses adversaires. Au cours des deux années suivantes, il a acquis une variété de compétences cruciales, notamment comment lire ses adversaires et ne pas laisser une séquence de défaites gâcher son jeu. À 19 ans, Cates a amassé plus d’un million de dollars de gains au poker, principalement en jouant en ligne, dit-il. Il est devenu tellement “obsédé” par le poker que cela entravait ses études d’économie à l’Université du Maryland, alors il a abandonné pour jouer au poker à plein temps. Il a rapidement perdu environ 600 000 $ sur ce million de dollars “presque immédiatement”, dit-il. Pourtant, il est resté engagé. Plus d’une décennie plus tard, en juin 2022, Cates a remporté son deuxième consécutive Titre du championnat des joueurs de poker aux World Series of Poker 2022 à Las Vegas, remportant des coups à sept chiffres de ses adversaires à chaque fois. Ici, Cates discute de l’état d’esprit dont il avait besoin pour devenir un joueur de poker de classe mondiale, de l’importance d’être capable de lire les gens et de la façon dont il reste fort mentalement même lorsqu’il perd gros.

L’état d’esprit que Cates avait l’habitude de devenir excellent au poker

L’état d’esprit de croissance est important : être ouvert à la possibilité qu’il existe d’autres façons de faire les choses. Enfant, j’étais très arrogant. J’ai su que j’étais intelligent dès mon plus jeune âge. J’avais de bonnes notes et je n’avais pas vraiment besoin de travailler si dur. Mais quand j’ai commencé à jouer aux jeux vidéo, je me souviens avoir pensé : “Eh bien, peut-être que je ne suis pas si intelligent, parce que les gens m’écrasent.” Ensuite, je voyais d’autres choses que les gens faisaient et j’apprenais d’eux. J’ai beaucoup appris. Et j’ai réalisé, “Attendez, cet état d’esprit d’être arrogant non seulement fait chier les gens, mais il me ferme à des possibilités qui peuvent être encore meilleures que ce que je connais.” Maintenant, je bats ces gens qui sont arrogants – comme, toujours – au poker. Beaucoup beaucoup [of my opponents] pensé que j’étais un tel idiot. Et ils ont toujours été écrasés. Plus ils pensaient que j’étais un idiot, généralement plus ils se faisaient écraser. La pire situation possible est si vous pensez que, à coup sûr, vous êtes meilleur que quelqu’un – et vous ne l’êtes pas. C’est exactement comme ça que vous perdez beaucoup d’argent.

Comment rester fort mentalement, même lorsque vous perdez

Perdre en soi n’est pas vraiment une raison d’arrêter. Il s’agit plus de savoir à quel point vous êtes déterminé à gagner, à quel point vous êtes prêt à changer. Il est certainement facile de se décourager. Il y a eu de nombreuses fois, même au cours de mes plus grandes années de victoires, où j’ai eu toutes ces séances cauchemardesques de jouer toute la nuit et perdre. Une de mes leçons constantes était que, même lorsqu’il semblait qu’il n’y avait aucun espoir – quand je pensais: “Oh, je ne gagnerai plus jamais, j’ai perdu 12 fois de suite” – cela n’a jamais été vrai. C’est vraiment tentant de tomber dans cet état d’esprit de désespoir. Mais j’ai essentiellement trouvé des moyens de mettre mes œufs dans d’autres paniers, ce qui est un processus compliqué pour tout le monde. La réponse simple serait de trouver des amitiés significatives. Avoir des loisirs. Fondamentalement, ne mettez pas toute votre vie où toutes vos émotions dépendent de cette seule chose. Si cette seule chose est volatile, alors votre état émotionnel variera beaucoup. Vous ne voulez pas non plus laisser trop de victoires vous affecter négativement. C’est facile de penser, “Oh, je vais toujours gagner.” Ce n’est pas comme ça que ça marche.

Pourquoi lire les gens est la plus grande compétence dont vous avez besoin au poker (et dans la vie)