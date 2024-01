Comment l’iPhone d’Apple a changé le monde

Quand Pomme Après avoir annoncé l’iPhone en 2007, Steve Jobs l’a qualifié de “produit révolutionnaire” dans une catégorie de téléphones qui, selon lui, devait être réinventée.

Aujourd’hui, près de deux décennies et 42 modèles plus tard, l’iPhone est l’un des téléphones les plus populaires au monde. Apple a vendu plus de 2,3 milliards d’unités d’iPhone et compte plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs, selon une étude de Demand Sage.

L’iPhone original est sorti en juin 2007 et vendu exclusivement avec AT&T pour 499$.