Comment Lionel Messi s’est rapproché de l’histoire tant attendue: rapports FFT des Pays-Bas contre l’Argentine

D’une certaine manière, l’autocollant Panini sur la fenêtre du bus a tout dit.

FFT utilisaient les transports en commun pour traverser Doha, assis juste à côté d’un autocollant de feu Diego Armando Maradona, apposé sur la fenêtre par l’un des milliers de supporters argentins qui ont peuplé le Qatar ces dernières semaines. L’autocollant était d’Italia 90, quatre ans après le plus grand triomphe de Maradona, et montrait El Pibe de Oro posant noblement, comme une de ces affiches que vous aviez l’habitude de voir de son compatriote Che Guevara.

Malgré toute la grandeur de Lionel Messi – pour autant que beaucoup le considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps – dans son pays natal, il n’y a toujours eu qu’un seul numéro un. Et ce n’est pas le joueur de 35 ans.

Alors que de plus en plus de pays ont quitté ce tournoi, les supporters argentins sont devenus plus dominants. Dès le début de cette Coupe du monde, ils ont été l’une des fanbases les mieux représentées au Qatar, derrière les très nombreux Mexicains.

Doha semble différente maintenant de ces premiers jours de la Coupe du monde, lorsque 32 groupes de fans se pressaient tous dans une même ville, chantant, soufflant des cors, se précipitant dans toutes les directions vers l’un des quatre matchs qui se déroulaient chaque jour. Cette semaine, il ne restait que huit pays – où autrefois le village portacabin dans lequel FFT étaient chaotiques, luttant pour faire face au grand nombre de supporters, maintenant cela semble calme, presque idyllique – aussi idyllique qu’un village de portacabins puisse l’être, de toute façon.

Certains amateurs mangent un morceau dans les différents food vans, se détendent devant un écran géant ou passent le temps en jouant au ping-pong sur les tables placées près de la réception. Dans la ville, de nombreux Marocains sont arrivés – certains venant de Londres, inspirés par leur victoire choc sur l’Espagne, impatients d’être ici, désespérés de trouver un moyen de se qualifier pour leur quart de finale contre le Portugal, de toutes les manières possibles. « Avez-vous des billets pour le Maroc ? on dit à peu près n’importe qui qu’il voit. “Ça vaut la peine de demander.”

Dans presque tous les autres tournois auxquels les Pays-Bas ont participé, des milliers et des milliers de supporters néerlandais ont dominé la ville dans laquelle ils jouaient, la transformant en une mer d’orange. FFT étaient à Bâle pour un quart de finale du Championnat d’Europe contre la Russie en 2008, quand 100 000 personnes se sont présentées, même si le stade en a accueilli moins de 40 000.

Ce n’est pas comme ça ici – un bus de DJ néerlandais était garé sur Lusail Boulevard, diffusant des airs EDM, mais presque tous les maillots de football que vous pouviez voir à l’extérieur du magnifique stade Lusail étaient argentins. C’était comme si pour chaque fan néerlandais, il y avait au moins 100 supporters argentins.

Beaucoup étaient des voyageurs d’Amérique du Sud, beaucoup d’autres étaient des locaux, qui se sont rendus en force pour l’Argentine depuis le début de cette Coupe du monde, beaucoup en maillot Messi, certains même en tenue traditionnelle personnalisée, à rayures bleues et blanches.

Non pas que leur amour argentin ait commencé avec Messi – plus de 50% des 2,8 millions d’habitants du Qatar sont en fait des migrants d’Inde, du Bangladesh et du Népal, qui ont adopté l’Albiceleste comme deuxième équipe à l’époque de Maradona. La performance brillante mais controversée de Diego contre l’Angleterre en 1986 a conquis de nombreux cœurs – juste après la guerre des Malouines, beaucoup partageaient l’aversion de Maradona pour l’Empire britannique, compte tenu de la lutte pour l’indépendance de l’Asie du Sud.

Deux ans après la mort de Maradona, c’est maintenant Messi qui est le destinataire de leur amour. Au niveau du club, il en a déjà assez fait pour que beaucoup le décrivent comme le meilleur de tous les temps. Au niveau international, malgré la victoire de la Copa America l’an dernier, seul un triomphe en Coupe du monde pourrait le mettre à égalité avec Maradona, sans parler du triple vainqueur Pelé.

Messi est entré dans ce tournoi en sachant cela. A 35 ans, c’était sa dernière chance de combler le vide béant de son CV. Un mois qui pourrait décider pour toujours où il se situerait dans la liste des grands de tous les temps.

À bien des égards, c’était la Coupe du monde des vétérans, un tournoi où bon nombre des plus grandes stars atteignaient le crépuscule de leur carrière. Pour certains, c’était un pas trop loin. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, tous ont eu du mal à trouver leur meilleure forme. Ronaldo a même été lâché.

Il n’y a jamais eu de danger que Messi perde sa place. Certes, il n’est plus le même whippet mobile qu’un joueur qu’il était, mais il est toujours le meilleur joueur argentin de la tête et des épaules, marquant trois fois avant ce quart de finale, apportant une touche de qualité à chaque fois qu’il a le ballon.

Pour la deuxième fois en huit ans, les Pays-Bas de Louis van Gaal ont fait obstacle à Messi sur le chemin de la gloire de la Coupe du monde. À l’époque, le patron néerlandais avait utilisé toute son expérience pour évincer l’Espagne en phase de groupes, puis s’était fait passer pour un génie en faisant sortir le gardien Tim Krul du banc pour la fusillade contre le Costa Rica. En demi-finale contre l’Argentine, il avait utilisé tous ses remplaçants au moment où un match sans but est finalement allé aux tirs au but. Jasper Cillessen n’a pas pu sauver un seul coup de pied – battu par Messi et trois des coéquipiers de Flea – alors que l’Albiceleste se qualifiait pour la finale.

Pour Messi ou Van Gaal, cela a toujours semblé être leur dernier match de Coupe du monde pour les vaincus – peut-être un dernier match, dans le cas de Van Gaal.

Si les deux équipes avaient besoin d’un coup de pouce avant le coup d’envoi, la défaite surprise du Brésil face à la Croatie l’a fourni. Un match de Coupe du monde Argentine-Brésil, le plus important de tous les temps, a soudainement disparu – les deux équipes ne s’étaient jamais rencontrées dans un match à élimination directe au-delà des 16 derniers – et une occasion en or d’atteindre la finale semblait s’être ouverte. Pas étonnant que les supporters argentins aient semblé si dynamiques – ils rebondissaient littéralement d’enthousiasme.

Avec le contingent orange vif des Néerlandais comptant un peu plus de 100 personnes dans un petit coin du stade, le Lusail avait été transformé en Buenos Aires.

Curieusement, le patron Lionel Scaloni a choisi de passer à cinq à l’arrière pour la première fois du tournoi, correspondant à la formation que Van Gaal a déployée pour les Néerlandais. Après un début brillant, les Pays-Bas ont dominé la possession, annulant en grande partie la menace argentine.

Messi n’a été impliqué que de manière éphémère, bien que lorsqu’il est monté sur le ballon, la foule a rugi, il a souvent battu un homme avec facilité et semblait capable de faire des dégâts en un instant. À la 35e minute, son moment est venu, ramassant le ballon à l’extérieur de la surface, puis déguisant brillamment un ballon en profondeur parfait pour l’ailier arrière Nahuel Molina pour marquer son tout premier but international. C’était Messi à son meilleur.

Le toit s’est presque levé du stade géant de Lusail, tant le bruit qui a accueilli le but était fort. Bientôt, littéralement des milliers de fans scandaient “Messi! Messi”, tout en s’inclinant littéralement en adoration du grand homme. La plupart des 80 000 personnes étaient venues dans cette arène spécialement pour assister à un tel éclat. Pour la quatrième fois dans ce tournoi, il avait aidé à sortir l’impasse de l’Argentine, à un moment où elle cherchait l’inspiration.

Quelques heures plus tôt, il semblait que Neymar avait livré un moment décisif, une contribution qui pourrait mettre son pays sur le chemin de la gloire, mettant le Brésil en tête dans le temps supplémentaire. En fin de compte, cela ne comptait pour rien. Cette aide de Messi pourrait-elle être différente? Plus ce tournoi dure depuis longtemps, plus il est probable que même une finale Messi contre Ronaldo commence à apparaître – même si l’attaquant portugais est probablement sur le banc.

En seconde période, Messi a lancé une autre passe intelligente qui semblait avoir de nouveau ouvert la défense néerlandaise, seulement pour que Rodrigo de Paul tombe au moment crucial. Si seulement le reste de l’équipe était aussi bon que Messi. Une pensée effrayante. Il était l’homme du match d’un mile – continuant d’influencer ce tournoi d’une manière qui ne devrait pas être possible à son âge.

À juste titre, il a également marqué le but qu’il méritait, tirant sans effort depuis le point de penalty pour porter le score à 2-0 – son quatrième but du tournoi, égalant son meilleur total de Coupe du monde, à partir de 2014. Alors que les fans joyeux faisaient tournoyer des chemises au-dessus de leur têtes dans les gradins, ça commençait à ressembler à la Bombonera.

C’était jusqu’à ce que le match pivote sur les remplacements des deux managers. Alors que Scaloni semblait en profiter pour donner quelques minutes aux joueurs, croyant que la partie était finie, Van Gaal a lancé son Plan B, dont Wout Weghorst de Burnley – actuellement prêté à Besiktas après la relégation des Clarets de la Premier League. Un retour semblait improbable, c’est arrivé, Weghorst marquant deux fois au milieu d’un maelström d’une fin de match qui a vu Messi réservé pour dissidence et au moins deux incidents qui ont failli se transformer en bagarres massives. Eh bien, ce ne serait pas un match contre l’Argentine sans ça.

Messi a une histoire avec les tirs au but – il a raté le coup lors de la défaite finale de l’Argentine en Copa America en 2016 contre le Chili, s’est brièvement retiré de la scène internationale par la suite – mais il a calmement lancé son coup de pied dans le filet cette fois, de chaque côté d’Emi Martinez sauve de Virgil van Dijk et Steven Berghuis qui ont remis l’Albiceleste aux commandes. Lorsque Martinez a effectué son deuxième arrêt, Messi a sauté de joie, frappant l’air avec les deux poings. Bientôt, une place en demi-finale était enfin sienne.

Cette Coupe du monde a commencé avec Messi marquant un penalty pour mettre son équipe sur la voie de la victoire à la même extrémité du même stade Lusail, dans ce qui a finalement été un choc sismique d’une défaite contre l’Arabie saoudite.

Deux jours plus tard, le Brésil a battu la Serbie au Lusail, après quoi un fan argentin sud-asiatique solitaire s’est tenu parmi une mer de supporters jubilatoires de la Selecao à l’extérieur du stade, s’approchant de tout le monde et de n’importe qui avec une bannière artisanale rudimentaire.

“Nous reviendrons”, a-t-il déclaré, à côté d’un drapeau argentin et d’une photo de Lionel Messi. La loyauté de ce fan n’a jamais faibli et il commence à être récompensé. Maintenant, le Brésil est parti et Messi se dirige vers une gloire potentielle. La Croatie aura quelque chose à dire à ce sujet – elle a battu l’Argentine 3-0 en phase de groupes en 2018, après tout. Mais, les rivaux sud-américains de l’Albiceleste étant éliminés, l’Argentine entrera désormais dans cette demi-finale en tant que favorite.

Peut-être, juste peut-être, que leur homme vedette terminera sa carrière en Coupe du monde en beauté dans ce même stade dimanche prochain, égalant enfin les réalisations de Maradona dans un maillot argentin et scellant son héritage une fois pour toutes.

S’il le fait, à la Coupe du monde 2026, attendez-vous à ce que l’autocollant sur le bus soit celui de Lionel Andres Messi.