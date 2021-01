Lorsque le moment de Lionel Messi est venu, c’était, bien sûr, spectaculaire.

Étape? La finale de la Supercoupe espagnole. État des lieux? La défaite ou la victoire s’équilibrent infiniment délicatement. Territoire classique de Messi.

Pour 753 matches de Barcelone, suffisants pour faire de lui le plus grand joueur de l’histoire, cela a toujours été très spécifiquement le territoire de Messi.

Dès son premier but en Liga, marqué contre Albacete à la 90e minute il y a près de 16 ans, via son vainqueur des prolongations contre Estudiantes, a marqué avec le badge du club sur la poitrine, en finale de la Coupe du monde des clubs de 2009, à lui de choisir la 92e minute d’un Bernabeu Clasico gagner le match 3-2 avec son 500e but à Barcelone – croyez-moi quand je vous dis que c’était le territoire de Messi. Messi-temps.

Seulement cette fois, le « spectaculaire » n’était pas un but, mais le crochet droit Messi a basculé sur l’attaquant de l’Athletic Bilbao, barbu et trompettiste, Asier Villalibre.

En termes de combat de rue, vous appelleriez cela un punch de lapin. Et quand Messi a vu le premier carton rouge de toute sa carrière à Barcelone, il ne peut être question, du tout, que l’arbitre Gil Manzano, bien que aidé par la répétition vidéo, a pris la bonne décision. Aucun soupçon que l’homme de Don Benito à Badajoz, dans le sud-ouest de l’Espagne, était un collectionneur de souvenirs. Le genre d’arbitre qui se dit: « Bon vieux fils, ce soir je vais raconter l’histoire pour avoir été la première personne à envoyer Messi dans un match de Barcelone. L’histoire nous attend! »

– Rapport: Messi expulsé alors que Bilbao choque le Barça pour remporter la Supercoupe

– Messi pourrait faire face à une interdiction de 4 matches pour le premier carton rouge du Barca

– Notes: Messi 5/10, Griezmann 8/10 alors que le Barca s’effondre

Non, il ne fait aucun doute que Messi a perdu son sang-froid, a pris un élan et s’est connecté, puis a reçu l’ordre de faire la longue promenade en solo et embarrassante jusqu’au vestiaire (pour la quatrième fois seulement de sa carrière, dont plus tard) pour juste cause.

Même la distribution, les scénaristes et l’atmosphère tendue de la salle des jurés de « 12 Angry Men » (le film préféré de Sir Alex Ferguson, si vous voulez savoir) n’auraient pas pu convaincre Messi d’un verdict de non-culpabilité.

Et de plus, vous devez donner encore plus de crédit à l’international argentin.

Non seulement cela devait être spectaculaire lorsqu’il a finalement reçu ses ordres de marche pour le Barça. il y avait aussi forcément un sentiment de « timing » véritable lorsque cela se produisait.

Avec très peu de temps pour une finale de Supercoupe à bascule qui n’a finalement amené l’Athletic Club que son deuxième trophée majeur en 37 ans, ce moment particulier était assez dramatique. Comme je l’ai souligné, cela s’est produit lorsque Messi des âges marquait ou créait normalement le but 3-3 pour mener la finale aux pénalités.

Mais cette saison, de toutes les saisons, cela devait arriver – n’est-ce pas?

Si la patience miraculeuse de Messi sur le terrain ne fonctionnait pas à vide, le harcelant pour qu’il explose et cherche à se venger personnellement, cela ne se produirait jamais. Déjà.

Le carton rouge de dimanche a été le premier que Leo Messi a reçu en jouant pour la première équipe du Barca, une durée de 753 matches. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Depuis le limogeage d’Ernesto Valverde, il y a presque exactement un an, en passant par le cirque de clown du temps malheureux de Quique Setien à la tête, en passant par un tout-puissant walloping aux mains du Bayern Munich, une tentative tragique de quitter le club qu’il aime, y compris ce Burofax. et la menace tacite d’une action en justice, les semaines de hackles mutuels entre Messi et Ronald Koeman – comme toutes les grandes affaires cinématographiques – se transformaient soudainement en une véritable bromance. Et avec un trophée ayant été, littéralement, à seulement quelques secondes de faire de ce début le plus doux au miel de ce qui pourrait encore devenir sa dernière poignée de mois au Camp Nou, mais qui s’est ensuite considérablement échappé à la 90e minute … quand autre Messi allait-il recevoir un carton rouge?

Honnêtement, je vous le demande?

Néanmoins, il est temps de remettre les pendules à l’heure.

Premièrement, l’arbitre Manzano, l’homme de Don Benito, obtient une « aide » dans ce processus. Non, je ne recule pas; le carton rouge était pleinement justifié.

Mais son arbitrage était comme s’il était un réfugié de l’été de l’amour de 1968, des fleurs dans ses cheveux, ces spécifications rondes légèrement teintées de style John Lennon, une guitare en bandoulière sur son épaule et un billet pour Woodstock sortant de sa plume décorée. poche gilet en cuir.

Manzano a adopté une approche «Hey mec, tout est groovy» toute la nuit alors que les joueurs de l’Athletic appliquaient une approche astucieuse, pas rare, mais totalement illégale pour perturber le rythme de Barcelone et de Messi.

Une faute, un coup de coude, un tirage du maillot, un trip – ça a commencé très tôt avec Iker Muniain, qui a commis au moins trois fautes réservables mais n’a pas reçu de carton jaune une fois.

– Hunter: janvier apparaît comme le mois le plus crucial de la mémoire du Barça

« Paix, amour et bonheur » était l’attitude de Manzano. Un mouvement du doigt, un sourcil levé ou, à son plus sévère, un « Hé frérot! Tu es en train de faire vibrer l’homme! » réprimande.

Cela aurait peut-être fait trembler la lèvre de Joni Mitchell, mais celle de personne d’autre. Le moins de tous les joueurs Athletic intelligents, préprogrammés et magnifiquement déterminés.

Ce n’était pas brutal, ce n’était pas inhabituel, et (le fait est que) Messi en souffre depuis près de 900 matchs professionnels.

Mais attendez, il y a plus. L’envoi réel, cette image capitale de ce petit génie s’éloignant après avoir laissé tomber son côté, après avoir baissé la garde, racontait également une histoire sur laquelle Manzano pourrait vouloir réfléchir alors que ce qui s’est passé s’enfonce.

L’action survient alors que Barcelone prépare une attaque. Vous pourriez l’appeler, si vous écriviez ceci, « une dernière attaque désespérée ». De 2-1 à la 90e minute, ils sont maintenant au bord de la défaite (face à un Athletic Club qui, franchement, mérite le trophée pour une détermination, une compétence et une chutzpah absolument exceptionnelles) et il ne reste plus que quelques secondes.

Messi, inapte en raison de problèmes aux ischio-jambiers pendant la demi-finale, a joué bien en dessous de la normale; mais il est factuel qu’il a contribué à créer le but 1-0 pour Antoine Griezmann. et il est une menace suffisante pour Athletic d’avoir systématiquement tenté de le cogner, de le tirer dessus ou de le faire trébucher.

Alors que le moment crucial arrive, Messi a pulvérisé une belle balle vers la gauche, libérant Jordi Alba, c’est un autre type de moment «signature».

Pensez à tous les commentaires que vous avez écoutés depuis 2012: « Messi … à Alba volant sur l’aile gauche … Alba prend le ballon, il le ramène au bord de la surface de réparation aaaaaaanddd Meesssiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! But, but , objectif! »

Vous vous en souvenez, non? Eh bien, Villalibre aussi.

Lionel Messi se tient aux côtés de l’Asier Villalibre de l’Athletic Bilbao quelques instants après leur affrontement. CRISTINA QUICLER / AFP via Getty Images

Alors que Messi tente de se lancer à la poursuite de ce qui sera une passe réduite d’Alba, Villalibre (qui a déjà été réservé) se souvient du script.

Ce n’est qu’une opinion, mais je parie qu’il se souvient du briefing tactique que l’équipe d’Athletic a eu dans les jours qui ont précédé ce match: « NE LAISSEZ PAS MESSI COURIR LIBREMENT SUR UNE RÉDUCTION ALBA, À TOUT PRIX. »

Et donc l’attaquant, qui charmera plus tard le monde du football en célébrant le trophée avec ses coéquipiers en produisant sa trompette et en jouant des chansons de victoire, tente de mettre un contrôle complet sur Messi dans ce que le sait, s’il est repéré, signifiera un rouge carte pour lui, pas Messi.

Seulement cette fois, Messi fait ce que vous, moi ou toute personne normale aurions fait il y a de nombreuses saisons – il laisse la déception, la frustration, le sentiment d’injustice brûlante le submerger et il prend un élan.

– Diffusez les matchs de la Copa del Rey sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Il avait tort. C’était une action carton rouge. L’Athletic méritait, dans l’ensemble, de remporter la finale. Ce sont tous des faits.

Mais quand Manzano va regarder la vidéo, il fait un demi-travail. Il est sans aucun doute conscient que beaucoup de choses dépendent de cela, on lui a dit que Messi avait pris un coup contre un adversaire et il courait avec cela à l’esprit.

Il regarde l’action répétée et ignore complètement le fait que l’action de Villalibre était totalement illégale et que lui aussi devait être expulsé.

Emblématique de la nuit des arbitres, emblématique de l’attitude «on sait se donner l’avantage» de l’Athletic.

Lorsque Messi a reçu pour la première fois un carton rouge dans le football senior, c’était une absurdité absolue: l’Argentine contre la Hongrie en août 2005.

Le gamin, toujours un génie non quantifié plutôt que l’article de 24 carats qu’il était très vite devenu, était sur le terrain 90 secondes avant que Vilmos Vanczak n’essaie d’abord de le pirater, puis de presque tirer sa chemise de son dos jusqu’à ce que Messi essaie. pour se libérer et a été jugé, ridiculement, par l’arbitre Markus Merk pour avoir commis un délit d’expulsion.

J’aimerais penser que Merk achète des chocolats et des fleurs Messi chaque année à l’occasion de l’anniversaire pour essayer de faire amende honorable.

L’autre? Copa America 2019 – Le chilien Gary Medel essaie de le frapper deux fois, Messi tient simplement son terrain, ils vont poitrine contre poitrine et tous deux reçoivent des rouges de l’arbitre paraguayen – quelque part entre la coupe nette de la Supercoupe et la comédie claire de cela Hongrie amicale il y a 15 ans.

« Medel est un joueur qui joue toujours dans les limites de la loi et il est provocateur, mais je ne pensais pas qu’aucun de nous ne méritait un carton rouge », a déclaré Messi par la suite.

Il y a eu d’autres moments où cela a fait signe. Vous vous souvenez de la finale de la Supercoupe de l’UEFA entre Barcelone et le Shakhtar en 2009?

Il a définitivement mis son front sur le nez de Darijo Srna mais a été gracié par l’arbitre Frank De Bleeckere alors qu’il n’aurait probablement pas dû l’être.

Messi est certain de manquer deux matches, mais cela pourrait être doublé, en fonction de la manière dont le comité de la compétition catégorise son licenciement. Photo par CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo par CRISTINA QUICLER / AFP via Getty Images

Au fil des ans, je me souviens de quelques-uns où Messi a également été aux limites extérieures de rester sur le terrain. Ce n’est pas un ange.

Mais depuis le premier jour où je l’ai regardé, pour Barcelone B à l’automne 2003, jusqu’à aujourd’hui j’ai vu des adversaires donner des coups de pied, tirer, barge, attaquer, provoquer et essayer de l’endommager.

L’une des premières questions que je lui ai posées (c’était en 2005): « On se fait botter tout le temps mais on ne réagit jamais. Es-tu fait de caoutchouc industriel? »

Il m’a dit, alors, qu’au début des matches, il pouvait ressentir la douleur et l’inconfort, mais une fois qu’un combat était en plein essor, il était si désespéré d’obtenir le ballon et d’influencer le résultat qu’il en ressentait à peine rien.

Pourtant, ce qu’il ressent le plus vivement, surtout maintenant, c’est un sentiment de perte, un sentiment de nouvelles grandes réalisations potentiellement en train de s’échapper, un sentiment de «où sont passés tous les bons moments» et, je suis convaincu que Father Time commence à le faux aussi dangereusement que n’importe quel adversaire.

Alors quand Villalibre, adorable pour sa barbe, son imitation de Ron Swanson de Parks and Recreation, son formidable égaliseur dans cette finale dramatique et pour sa trompette magique volontaire une fois la coupe entre les mains basques, a ajouté un peu de body-check streetwise à son répertoire, Je trouve peu étonnant que Messi, enfin, se soit cassé.

La justice n’a pas été rendue parce que l’arbitre a laissé la température bouillir encore et encore grâce au choix du pouvoir des fleurs plutôt que du pouvoir des cartes, la justice n’a pas été rendue parce que Villalibre n’a pas obtenu une deuxième réservation.

Mais, mon vieux Leo, justice a été rendue pour ton coup de poing de lapin à crochet droit.

Ça fait longtemps que je viens, je ne sais vraiment pas comment tu as gardé ton sang-froid jusqu’à maintenant. Mais les prochains matchs que vous manquez à cause d’une suspension pour conduite violente, eh bien, vous les avez bien mérités.

Et maintenant que cela est arrivé, si vous pensiez qu’ils voulaient vous provoquer auparavant, regardez simplement ce qui va suivre.