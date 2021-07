Comment Lionel Messi a dominé tout le monde à l’Euro 2020 avec ses statistiques de la Copa America

Lionel Messi a longtemps été critiqué pour son échec perçu sur la scène internationale, mais le joueur de 34 ans a finalement exorcisé ces démons en jouant un rôle déterminant en Argentine, remportant son premier trophée en près de trois décennies.



La star de Barcelone a tout gagné au niveau du club, mais le manque d’argenterie avec son pays a longtemps servi de meule métaphorique autour de son cou autrement richement décoré.

En effet, 28 longues années s’étaient écoulées depuis la Albicelestele dernier grand triomphe de , mais l’attente s’est terminée par une victoire tendue 1-0 sur le Brésil en finale de la Copa America – laissant le mercuriel Messi hisser l’énorme trophée en l’air pour la première fois, et au stade Maracana de tous les lieux.

Bien sûr, l’Argentine n’était pas une équipe à un seul homme à la Copa, mais leur talisman a accumulé le genre de chiffres qui peuvent prouver la différence vitale.

En fait, Messi a surperformé presque tous ses contemporains à la Copa America… et à l’Euro 2020 également en éclipsant les meilleurs joueurs d’Europe dans un certain nombre de domaines clés.

Alors que Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Lorenzo Insigne, Alvaro Morata et Pedri ont tous dominé leur juste part du classement des performances à l’Euro 2020, il y avait un nom qui dominait de nombreuses analyses en Amérique du Sud.

Lionel Messi célèbre après avoir connu le succès de la Copa America. CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

LA PLUPART DES OBJECTIFS

Euro 2020 : Cristiano Ronaldo, Portugal (5 buts en 4 matchs)

Copa América 2021: Lionel Messi, Argentine (4 buts en 7 matchs)

Malgré l’abandon lors du premier tour à élimination directe, Ronaldo a tout de même réussi à terminer en tête du classement des buteurs à l’Euro 2020 avec cinq buts à son actif.

Patrick Schick de la République tchèque a égalé le décompte de Ronaldo mais a finalement raté le Soulier d’or en raison du fait que le Portugais a également réclamé une passe décisive pendant le tournoi, avançant ainsi dans le tie-break.

Messi n’a pas tardé à ouvrir son compte à la Copa, marquant contre le Chili lors du premier match de l’Argentine. Il a ensuite enchaîné avec un doublé lors de la défaite 4-1 de la Bolivie lors du dernier match de la phase de groupes avant de marquer son quatrième but du tournoi avec un puissant coup franc dans les arrêts de jeu contre l’Équateur en quart de finale.

LA PLUPART DES ASSISTANCES

Euro 2020 : Steven Zuber, Suisse (4)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (5)

Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort Zuber n’était pas un nom que beaucoup s’attendaient à voir terminer en tête du tableau des passes décisives à l’Euro 2020, mais le Suisse industrieux en a inscrit quatre pour ses coéquipiers en autant de matchs au cours de la course de son pays aux quarts de finale.

En plus de marquer des buts importants, Messi a également fourni un flux constant de passes décisives à ses collègues de la Copa, dont deux passes décisives dans un match contre l’Équateur lors des huit derniers et une passe décisive pour le premier match de Lautaro Martinez contre la Colombie en demi-finale.

Buts de tir ajoutés (SGA)

Euro 2020 : Xherdan Shaqiri, Suisse (1,25)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (1,35)

Les données SGA sont utilisées pour mettre en évidence le moment où un joueur individuel exécute de meilleurs coups que la qualité des chances qui lui est fournie. Plus le nombre SGA est élevé, plus ledit joueur profite de ses opportunités devant le but.

En marquant pour la Suisse contre l’Espagne en quarts de finale, Shaqiri a désormais marqué lors des quatre derniers tournois majeurs – Coupes du monde en 2014 et 2018, et Euros en 2016 et 2020. De plus, l’attaquant de Liverpool a également terminé cette dernière campagne de tournoi avec un cote SGA plus élevée que tout autre joueur.

Il n’est peut-être pas surprenant que le meilleur buteur de la Copa America soit également le meilleur finisseur de la compétition, mais Messi a prouvé qu’il était à son meilleur niveau économique tout en menant la ligne pour l’Argentine. Son ravissant résultat au lob contre la Bolivie en phase de groupes en est le parfait exemple.

#CopaAmérica 🏆 ¡Nivel d’élite ! La dupla Agüero🇦🇷Messi nos dejó este gol fantástico para el recuerdo 🤩 🇧🇴 Bolivie 🆚 Argentine 🇦🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/BgGfawBfKk – Copa América (@CopaAmerica) 29 juin 2021

BUTS SUR COUP FRANC

Euro 2020 : Mikkel Damsgaard, Danemark (1)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (2)

Damsgaard a marqué le seul but sur coup franc direct à l’Euro 2020, battant Jordan Pickford à 25 mètres alors que le Danemark a remporté le premier sang contre l’Angleterre en demi-finale. Ce faisant, l’ailier de la Sampdoria, âgé de 21 ans, est également devenu le plus jeune joueur à marquer directement sur coup franc lors d’un championnat d’Europe ou d’une Coupe du monde depuis plus de 40 ans.

Messi lui-même a marqué deux fois plus de coups francs directs en Copa America que lors de l’ensemble de l’Euro 2020. La star argentine a lancé son tournoi avec un joueur de curling habile classique contre le Chili lors de son match d’ouverture pour marquer le 57e coup franc de son carrière. Il a ensuite enchaîné avec le coup franc n ° 58 en envoyant un but depuis le bord de la surface de réparation contre l’Équateur en quart de finale.

LA PLUPART DES BALLES

Euro 2020 : Lorenzo Insigne, Italie, Paul Pogba, France (9)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (9)

Insigne et Pogba étaient tous deux à niveau en termes de jeu d’approche incisif à la fin de l’Euro 2020, ayant les deux défenses sculptées ouvertes avec des passes progressives bien jugées à neuf reprises.

Ce décompte a été égalé par Messi à la Copa, qui a mis sa conscience spatiale et sa vision à bon escient tout en s’appuyant sur des ballons réussis pour ses coéquipiers attaquants plus mobiles.

LE PLUS DE CHANCES CRÉÉES

Euro 2020 : Marco Veratti, Italie (14)

Copa América 2021 : Lionel Messi (21)

En plus de briser le jeu avec sa ténacité caractéristique, Veratti a également fourni énormément de créativité au cœur du milieu de terrain italien. En effet, la star du Paris Saint-Germain a produit 14 occasions de but pour son Azzurri coéquipiers en route pour soulever le trophée à Wembley, tout en se livrant au travail acharné pour lequel il est réputé.

Les pouvoirs de perception et d’inventivité de Messi étaient pleinement exposés alors que l’Argentin s’est taillé 21 chances pour son équipe en seulement sept apparitions – un taux phénoménal égalé uniquement par Neymar du Brésil.

PLUS DE PASSE EN TROISIÈME FINAL

Euro 2020 : Pedro, Espagne (177)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (133)

Pedri est apparu à l’Euro 2020 comme un nouvel espoir brillant pour l’Espagne, avec le jeune de 18 ans évoquant les visions des grands milieux de terrain techniques de Barcelone d’antan avec une série de performances impressionnantes pour l’équipe de Luis Enrique. Cela a abouti à une sortie virtuose de l’homme du match contre l’Italie en demi-finale, bien qu’il ait terminé du côté des perdants.

Un danger omniprésent dans et autour de la surface de réparation, Messi a une fois de plus gardé les défenseurs occupés et le ballon se déplaçant à grande vitesse pour l’Argentine avec une précession de passes complexes dans le troisième attaquant.

LA PLUPART DES COUPS

Euro 2020 : Dani Olmo, Espagne (21)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (28)

L’ailier du RB Leipzig Olmo a pris plus de tirs au but que tout autre joueur de l’Euro 2020, mais n’a finalement pas réussi à trouver le fond du filet lors du tournoi.

Montrant peut-être son désespoir de propulser l’Argentine vers la gloire, Messi a réussi plus de tirs que tout autre joueur de la Copa, réussissant 28 tentatives et marquant avec environ 15% d’entre eux.

LA PLUPART DES TIRS SUR LA CIBLE

Euro 2020 : Patrick Schick, République tchèque, Alvaro Morata, Espagne (9)

Copa América 2021 : Lionel Messi, Argentine (11)

Dans une démonstration d’efficacité exceptionnelle, Schick a réussi à marquer cinq buts en seulement neuf tentatives cadrées à l’Euro 2020 – un taux de conversion de 55%.

Morata était un peu moins compétent pour l’Espagne. Cependant, avec trois buts en six matchs, Morata a trouvé le fond des filets avec 33,3% de ses tentatives cadrées, ce qui n’est pas à dédaigner.

Messi a trouvé la cible 11 fois en sept apparitions en Copa, marquant quatre fois pour terminer le tournoi avec un taux de conversion de 36%. Cependant, nous soupçonnons que toutes ces données ne signifient pas grand-chose une fois que vous avez le trophée au-dessus de votre tête !