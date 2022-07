Comment l’investisseur activiste Elliott pourrait envisager de soutenir la création de valeur chez Pinterest

Une bannière pour le tableau d’affichage en ligne Pinterest Inc. est accrochée à la Bourse de New York le matin de l’introduction en bourse de Pinterest le 18 avril 2019.

Commentaire d’activiste : Elliott est un investisseur activiste très prospère et astucieux, en particulier dans le secteur de la technologie. Leur équipe comprend des analystes de sociétés de capital-investissement technologiques de premier plan, des ingénieurs et des partenaires opérationnels. Lors de l’évaluation d’un investissement, ils embauchent également des consultants spécialisés et généraux en gestion, des analystes experts des coûts et des spécialistes de l’industrie. Ils surveillent souvent les entreprises pendant de nombreuses années avant d’investir et ont une vaste écurie de candidats au conseil d’administration impressionnants.

Pinterest est une excellente entreprise – elle a une marge bénéficiaire brute de 80%, pas de capex et 400 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ou EBITDA. La société dispose également de 2,5 milliards de dollars de trésorerie nette, de 450 millions d’utilisateurs et d’une valeur d’entreprise de 15 fois les flux de trésorerie. Cependant, il est quelque peu mal compris par le marché car il est souvent regroupé avec des entreprises et des licornes non rentables en hyper-croissance. En tant que tel, il a atteint des valorisations vertigineuses (dépassant 80 $ par action) lors de la récente course aux actions de croissance et est retombé en dessous de son Prix ​​d’introduction en bourse de 19 $ lorsque le secteur de croissance a implosé. Il était probablement surévalué à 80 $ par action, mais encore plus probablement sous-évalué à 20 $ par action.

Elle opère dans les médias sociaux et le commerce électronique, deux domaines dans lesquels Elliott possède une expérience passée significative en tant que grands actionnaires actifs de Twitter et eBay, entre autres. Pourtant, contrairement à ses pairs, Pinterest a du mal à monétiser sa base d’utilisateurs. Mais c’est maintenant à un point où tout peut changer. Jusqu’à fin juin, le fondateur de l’entreprise, Ben Silbermann, en était le PDG. Il s’est rendu compte de manière impressionnante qu’il n’était peut-être pas la meilleure personne pour exploiter une société ouverte à grande capitalisation et a démissionné de son poste de directeur général pour devenir président exécutif. La société a nommé Bill Ready, qui était président du commerce chez Google depuis 2020, pour le remplacer.

L’investissement d’Elliott est un signe de confiance dans la capacité de Ready à poursuivre plusieurs opportunités pour mieux monétiser la base d’utilisateurs de l’entreprise. L’une de ces opportunités consiste à augmenter les revenus publicitaires sur les marchés internationaux où ils obtiennent de 10 à 20 cents par mois et par utilisateur, contre des dollars par mois et par utilisateur pour des entreprises comme Snapchat et Twitter. La deuxième opportunité d’augmenter les revenus passe par une meilleure utilisation du commerce électronique sur sa plate-forme. Pinterest s’est associé à Shopify en 2020, donnant à ses utilisateurs la possibilité d’acheter des produits qu’ils trouvent sur sa plateforme en cliquant sur un lien vers le site Web d’un marchand. En juin, Pinterest a acquis The Yes, une plateforme d’intelligence artificielle qui personnalise l’expérience d’achat de mode pour les utilisateurs. Enfin, il pourrait élargir sa base d’utilisateurs en ayant un large éventail d’utilisateurs masculins, comme ils le font à l’échelle internationale où les utilisateurs sont plus susceptibles d’utiliser Pinterest pour des choses comme les voitures et le sport.

Compte tenu de leur expertise et de leur histoire, nous nous attendrions à ce qu’Elliott cherche un siège au conseil d’administration ici, comme ils l’ont fait chez eBay et Twitter. Il y a des années – et dans des circonstances différentes – cela aurait pu être considéré comme une tentative de confrontation. Mais plusieurs choses indiquent qu’il s’agit d’un engagement à l’amiable pour Elliott. Premièrement, il y a un nouveau PDG expérimenté qu’Elliott semble respecter. Deuxièmement, Ben Silbermann contrôle 37% des actions avec droit de vote via une structure à deux classes d’actions qui lui donne 20 voix par action, donc Elliott ne s’engagerait pas ici si l’entreprise pensait que ce serait conflictuel. Il y a aussi des raisons de croire que ce sera également à l’amiable du côté de Pinterest. Elliott a gagné beaucoup de respect de la part des actionnaires et des administrateurs de ce secteur depuis leur passage au conseil d’administration de Twitter et d’eBay, et l’entreprise est plus susceptible d’être accueillie à l’amiable au conseil d’administration qu’elle ne l’aurait été il y a 10 ans.

Bien que l’objectif principal ici soit opérationnel, lorsqu’un activiste s’engage avec une entreprise, cela met souvent cette entreprise en pseudo-jeu et attire l’attention des investisseurs stratégiques et du capital-investissement. Ce sera certainement le cas ici. L’année dernière, il y avait des rumeurs selon lesquelles les deux Pay Pal et Microsoft étaient intéressés à faire des offres pour Pinterest, et c’est à ce moment-là que la société avait une valorisation d’environ 50 milliards de dollars par rapport à sa valeur d’entreprise d’environ 9 milliards de dollars aujourd’hui. De plus, l’une des raisons pour lesquelles les prétendants potentiels n’ont pas historiquement poursuivi Pinterest est la perception que son fondateur ne vendrait pas. Avec Silbermann qui cède le rôle de PDG, ce n’est peut-être plus le cas. Nous pourrions voir d’autres parties intéressées. Bien qu’Elliott ne plaide pas pour une vente ici, en tant qu’animal économique ayant des obligations fiduciaires, si une offre était faite, ils assureraient certainement que le conseil l’envisageait sérieusement par rapport à un plan autonome pour déterminer ce qui est le mieux pour la valeur actionnariale. En fait, si cela devait arriver, nous pourrions même voir la branche de capital-investissement d’Elliott, Evergreen Coast Capital, faire équipe avec quelqu’un pour évaluer une offre potentielle.

Il a été rapporté qu’Elliott a une position d’environ 9 % sur Pinterest, ce qui, connaissant Elliott, nous supposerions qu’il est de 9,9 %. Cependant, ils ne sont pas un filer 13D. Sur la base de leur histoire et de leur philosophie, cela est probablement dû au fait qu’Elliott utilise des swaps et d’autres dérivés pour compléter sa position et que ces types de titres ne sont pas tenus d’être inclus dans la “propriété effective” aux fins des dépôts 13D pour le moment. Si cette pratique fait actuellement l’objet d’une proposition de la Securities and Exchange Commission et pourrait très bien changer à court terme, du moins pour l’instant, elle ouvre la voie à une intéressante juxtaposition d’actionnaires ici : un fondateur qui a une participation économique de 6,6 % intérêt avec un pouvoir de vote de 37% contre un militant avec un intérêt économique de 9,9% mais un pouvoir de vote potentiellement négligeable.

