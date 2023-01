Comment l’inventeur de la “machine à voyager dans le temps” “Madman Mike” a mystérieusement disparu en testant son appareil et en essayant d’aller vers le futur

Un inventeur excentrique surnommé “Madman Mike” a mystérieusement disparu alors qu’il testait ce qu’il prétendait être une machine à voyager dans le temps.

Mike Marcum a construit l’appareil sur son porche à Stanberry, Missouri, au début de 1995 dans le but de devenir riche en utilisant les futurs numéros de loterie gagnants.

Mike ‘Madman’ Marcum a essayé de construire une machine à remonter le temps dans le Missouri en 1995

Un croquis montrant prétendument les plans de la machine à voyager dans le temps de Mike

Un générateur d’étincelles de l’échelle de Jacob que Mike expérimentait lorsqu’il prétend avoir été témoin d’un voyage dans le temps Crédit : Université de Seattle

Alors qu’il était étudiant en génie électrique à 21 ans, il a commencé à expérimenter un engin appelé l’échelle de Jacob.

Le dispositif simple voit une étincelle électrique sautant d’avant en arrière entre deux fils parallèles et semblant grimper sur l’échelle.

Alors qu’il s’amusait avec l’appareil, Mike a affirmé avoir repéré quelque chose d’inhabituel.

Il a dit qu’il avait repéré un vortex circulaire – il a donc décidé de tester l’effet en jetant une vis en métal pour voir ce qui se passerait.

Mike a affirmé qu’il avait disparu dans les airs avant d’apparaître à quelques mètres une seconde plus tard.

Il pensait que la vis en métal avait été transportée dans le temps – et réapparaissait une fois que le temps l’avait rattrapé.

Mais il a été confronté à un problème majeur dans ses expériences – il avait besoin d’une énorme quantité d’énergie pour le faire fonctionner.

Et alors qu’il intensifiait son travail sur la soi-disant machine à voyager dans le temps, l’engin a pris feu.

Il s’est dit que s’il devait reconstruire la machine, il devrait utiliser des transformateurs plus gros pour générer des tensions plus élevées.

Ce dont il avait besoin coûtait 20 000 $ chacun, alors il a décidé de s’introduire dans une centrale électrique locale et de voler six vieux transformateurs pour continuer son travail.

Une fois qu’il a connecté les transformateurs à son échelle de Jacob, il a déclenché une panne d’électricité massive dans les rues de son quartier, coupant le réseau électrique pendant plusieurs heures.

Les flics se sont rapidement présentés chez lui avec un mandat pour fouiller sa propriété et l’ont arrêté pour avoir pincé les transformateurs.

Selon certaines informations, Mike a déclaré au juge lors de son procès qu’il essayait de trouver des numéros de loterie gagnants afin de financer un laboratoire de recherche.

Mike a été libéré de prison plusieurs mois plus tard et est devenu célèbre à la radio locale, racontant des histoires sur la disparition de la vis et ses plans pour construire une machine à voyager dans le temps.

C’est dans l’émission de radio d’Art Bell – qui se concentrait souvent sur des sujets paranormaux – qu’Art a qualifié Mike de “fou” et qu’il a adopté le nom.

Le site Web de la station de radio documente même l’histoire bizarre de “Madman Mike”.

Pendant qu’il était à l’antenne, Mike a expliqué à Art et à ses auditeurs qu’il n’avait ni argent ni pièces de rechange pour poursuivre ses expériences.

Il a partagé son numéro de téléphone en direct et aurait reçu des appels sans arrêt pendant les trois jours suivants.

Avec les dons de ses auditeurs, son prochain projet de machine à voyager dans le temps était plus grand et plus puissant que le précédent.

Et il voulait tester la machine sur lui-même en créant un vortex électromagnétique assez grand pour qu’un humain puisse entrer.

Il est apparu sur la station de radio un an plus tard et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il emporterait avec lui dans la machine à voyager dans le temps, il a répondu qu’il ne prendrait que son téléphone.

Lors de son apparition dans l’émission en 1996, il a déclaré qu’il était à 30 jours de terminer sa machine à remonter le temps “légale”.

Acte de disparition

Mais il a soudainement disparu en 1997 et n’a plus jamais été entendu, le laissant au centre de l’un des plus grands mystères du voyage dans le temps.

Peu de temps après sa disparition, un auditeur de l’émission de radio a appelé pour parler d’une histoire bizarre qu’il avait trouvée.

Dans les années 1930, les flics ont trouvé un homme mort sur une plage de Californie, a déclaré l’auditeur.

L’homme a été écrasé à mort dans un étrange tube métallique – et un appareil mystérieux a été trouvé près de son corps qui ressemblait beaucoup à un téléphone portable.

Mais l’année dernière, Mike a semblé refaire surface en ligne – et a démenti les affirmations sauvages selon lesquelles il avait voyagé dans les années 1930 et était décédé.

Et selon les rapports, sa station de radio locale l’a interviewé pour la troisième fois en 2015.

Sous le nom d’utilisateur “Realmadmanmarcum”, Mike a semblé publier sur un blog sur les activités paranormales en février.

L’utilisateur est membre du site depuis 2015.

Il a écrit: “Les rumeurs vont bon train selon lesquelles je suis mort, pas bien, et que j’ai voyagé dans le temps jusqu’en 1930, quelque chose où je suis mort sur une plage dans un tube.

“Celui qui a posté ces photos d’une tête rousse, ce n’est pas moi non plus.

“C’était un écolier portant mon nom que quelqu’un m’a attribué il y a longtemps.

“Tout ce qui a été trouvé dans les années 1930 n’était pas moi et j’ai lu que c’était démystifié mais je ne trouve pas l’article.”

Quand quelqu’un lui a demandé s’il avait de nouveaux plans de machine à remonter le temps en cours, il a répondu : “Oui, mais il est au point mort pour le moment jusqu’à ce que j’obtienne des onduleurs.

“J’ai des panneaux 24v dans mon bus pour un projet. Ils sont devenus un peu miteux à force de s’asseoir un peu dehors.”

Ses followers ont demandé à l’utilisateur du blog de prouver qu’il était le vrai “Mike Madman” – mais jusqu’à présent, il n’a fourni aucune preuve de sa véritable identité.

Il reste un mystère quant à savoir si Mike a simplement changé de nom et décidé de vivre une vie tranquille loin des yeux du public – ou si son projet de machine à voyager dans le temps a vraiment été un succès.

Seul “Madman Mike” connaît la vérité.