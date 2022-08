Comment l’invasion russe a renforcé l’identité ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Cette année, le jour de l’indépendance de l’Ukraine tombe le même jour qui marque six mois depuis l’invasion russe du 24 février. Les deux événements semblent inextricablement, indélébilement liés : les Ukrainiens célébreront plus de trois décennies d’indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique tout en restant en état d’alerte pour une escalade militaire par le Kremlin.

“Demain est un jour important pour nous tous”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. dit mardi. « Et c’est pourquoi ce jour, malheureusement, est aussi important pour notre ennemi. Nous devons être conscients que demain de hideuses provocations russes et des frappes brutales sont possibles.

Le président Vladimir Poutine et les élites et idéologues russes qui soutiennent sa guerre considèrent l’Ukraine comme un État artificiel et une partie intégrante du « Russkiy Mir » – ou du « monde russe », un concept revanchard sur les domaines impériaux de la Russie – qui devrait être réenveloppé dans le giron russe. Le Kremlin aurait même prévu un défilé militaire courir au cœur de Kyiv après avoir terminé ce qu’il attendait serait une conquête facile. Au lieu de cela, il n’y a qu’un défilé de chars russes incendiés bordant un boulevard central de la capitale, alors que les habitants agitant des drapeaux ukrainiens posent pour des photos devant leurs tourelles et marches carbonisées.

Kyiv est loin d’être à la portée du Kremin après que l’armée ukrainienne a repoussé une première tentative russe sur la capitale. Les forces ukrainiennes sont se mobiliser pour reprendre terres dans le sud du pays capturées par les avancées russes antérieures, bien que les analystes prévoient une longue et acharnée bataille à venir. La guerre a coûté des vies, des ressources et des infrastructures physiques aux Ukrainiens. Mais cela a souligné la séparation entre l’Ukraine et son plus grand voisin. Le premier a obtenu le statut de candidat à l’Union européenne et une solidarité généralisée à l’étranger, tandis que le second a été entravé par les sanctions occidentales et l’approfondissement de l’isolement international.

Des dizaines de chars russes détruits sont exposés à Kyiv, alors que l’Ukraine marque six mois d’invasion russe – et l’anniversaire de son indépendance de la domination soviétique. pic.twitter.com/QaeQ7TZm1o – Nouvelles DW (@dwnews) 23 août 2022

Les sanctions occidentales blessent mais n’écrasent pas encore l’économie russe

Dans le pays, six mois de guerre ont renforcé le sentiment d’identité nationale de l’Ukraine. “Nous sommes plus forts dans l’esprit, dans l’unité, en tant que société, en tant que nation”, m’a dit Ivanna Klympush-Tsintsadze, une parlementaire ukrainienne. C’est une conséquence, a-t-elle ajouté, d’avoir une “compréhension intime et viscérale d’un ennemi et d’une menace existentiels”.

Klympush-Tsintsadze, s’exprimant au téléphone depuis Kyiv, a déclaré que la rhétorique anti-ukrainienne venant du Kremlin et de ses porte-parole de propagande – sans parler des atrocités documentées commises par les forces russes sur le sol ukrainien – a laissé ses compatriotes affronter “un Hamletian question : être ou ne pas être ?

A l’ombre de la guerre, l’enthousiasme autour de l’identité ukrainienne n’a fait qu’exploser. Mes collègues ont rapporté en avril que de nombreux Ukrainiens bilingues renonçaient à parler russe après le traumatisme de voir leur patrie envahie par des soldats russes. Cela s’est avéré vrai même pour de nombreux Ukrainiens qui ont grandi dans des communautés à prédominance russophone.

“Beaucoup de gens ont commencé à passer à l’ukrainien, comprenant qu’ils ont été russifiés avec force”, a déclaré Klympush-Tsintsadze, soulignant que la distinction était moins une question de différence ethnique que de valeurs politiques. « Je pense qu’il s’agit de comprendre à quelle partie de la civilisation nous appartenons, ce qui nous importe, comment valorisons-nous la vie humaine. Beaucoup de gens, quelle que soit la langue qu’ils parlent, ne veulent pas être associés au “Russkiy Mir” qui [Putin is] essayer d’apporter à notre pays.

Retour en train en Ukraine : peur, larmes et romance

L’Ukraine a une histoire politique profonde et complexe. Le nationalisme ukrainien a été façonné, à diverses époques, par des factions des deux la gauche et la droite. Sa forme actuelle en temps de guerre, cependant, est marquée par son caractère inclusif, a soutenu le philosophe politique ukrainien Volodymyr Yermolenko dans une récente interview.

« L’Ukraine est un pays très pluriel. … Il est totalement faux de penser que l’Ukraine est divisée entre certaines de ses identités », il a ditsoulignant une «consolidation remarquable» entre chrétiens et musulmans ukrainiens, principalement des Tatars de Crimée, ainsi que des ukrainophones et des russophones.

«Ce sens diversifié et inclusif de l’identité ukrainienne est personnifié dans … Zelenskyy – un Juif qui a grandi dans une communauté russophone, mais dont le puissant leadership en temps de guerre repose sur son étrange compréhension de la manière de rassembler les nombreux courants qui composent le monde moderne. nation ukrainienne », Adrien Karatnycky du Conseil de l’Atlantique a écrit le mois dernier.

Yermolenko a ajouté qu’il y a eu une convergence des agendas libéraux et «conservateurs, patriotiques», et que l’identité ukrainienne en ce moment ne se situe pas autour de facteurs culturels ou ethniques, mais dans la quête du pays pour la démocratie. “La lutte pour l’indépendance de l’Ukraine va de pair avec la lutte pour la liberté individuelle”, a-t-il déclaré.

VIDÉO : Lors d’une cérémonie du Jour du drapeau national à Kyiv, le président Volodymyr Zelensky promet que le drapeau ukrainien bleu et jaune flottera éventuellement sur toute l’Ukraine, y compris la Crimée et d’autres zones occupées par la Russie pic.twitter.com/MrAl4BvmpK — Agence de presse AFP (@AFP) 23 août 2022

Ce sentiment se confirme dans sondage récent de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. Les trois quarts des Ukrainiens interrogés en juillet ont déclaré qu’ils pensaient que la démocratie était la meilleure forme de gouvernement, une augmentation de 15 points par rapport à l’année dernière. Le soutien à Zelensky a augmenté : 88 % des personnes interrogées ont déclaré faire confiance au président « principalement » ou « totalement ». Seuls 20% ont ressenti cela lors d’un sondage en décembre, avant le début de la guerre.

Plus révélateur, lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils croyaient unir les Ukrainiens, 76 % des répondants ont nommé « la croyance en un avenir meilleur ». C’était plus du double du même niveau de réponse en décembre 2021.

“Cette montée d’optimisme collectif suggère que l’aide occidentale peut renforcer l’espoir que les Ukrainiens ressentent pour leur avenir, ainsi que leur détermination à lutter contre l’agression russe”, ont écrit les chercheurs Mikhail Alexseev et Serhii Dembitskyi.

Les États-Unis tentent de faire leur part. L’administration Biden devrait annoncer une aide supplémentaire de 3 milliards de dollars à l’Ukraine pour aider à former et à équiper les forces ukrainiennes. Les responsables à Kyiv croient toujours que l’Occident doit augmenter encore davantage sa pression sur la Russie.

Les défenseurs ukrainiens ont peut-être évité «l’objectif de la Russie d’écraser l’État ukrainien et d’éteindre la nation ukrainienne». a écrit le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, mais « il ne fait aucun doute que la Russie n’a pas abandonné ses plans de destruction de l’Ukraine. Au contraire, Moscou semble plus déterminé que jamais à poursuivre son programme génocidaire, quel qu’en soit le prix.

“Chaque jour, nous perdons des gens, nos villes sont détruites, de nouvelles familles fuient leurs maisons”, m’a dit Klympush-Tsintsadze. “Nous n’avons pas d’autre choix que de nous battre pour survivre.”