Comment l’intelligence artificielle remodèle ce parti politique au Danemark

Les nouvelles technologies envahissent de plus en plus notre quotidien, et font même leur entrée en politique. Au Danemark, par exemple, un parti politique dirigé par une intelligence artificielle vient d’être fondé. Son nom? Le Parti Synthétique.

The Synthetic Party a été créé en mai par le collectif artistique Computer Lars et l’organisation non gouvernementale MindFuture Foundation. Il est piloté par Leader Lars, qui n’est pas un humain, mais un chatbot avec lequel les internautes peuvent converser via Discord.

Pour créer son propre manifeste, cette intelligence artificielle s’est inspirée des programmes politiques de tous les partis marginaux danois depuis 1970. Le leader Lars est ainsi favorable à un revenu mensuel universel de 100 000 couronnes danoises, soit l’équivalent de 13 700 dollars, selon Vice. C’est plus du double du salaire moyen dans le pays nordique.

Le chef Lars prône également l’utilisation du klèrôtèrion, une machine qui dans la Grèce antique permettait de choisir au hasard des citoyens pour accomplir certaines tâches publiques. Le leader du parti AI voudrait utiliser ce système pour voir tous les membres du parlement danois remplacés chaque mois par des membres de la société civile. Bien sûr, cette version du klèrôtèrion intégrerait l’intelligence artificielle.

Le manifeste politique du chef Lars est censé représenter les valeurs des 20 % de Danois qui n’ont pas voté lors des dernières élections législatives en 2019. Cependant, le chef du parti synthétique ne pourra pas porter cet agenda aux prochaines élections danoises. , puisque l’IA n’est pas un être de chair et d’os. Ce sont les membres humains du parti qui le feront.

Intégrer l’IA dans la vie démocratique

Le parti synthétique vise à remporter un siège aux élections générales anticipées du pays le 1er novembre. Cependant, il doit encore recueillir les 20 182 signatures nécessaires pour être éligible à se présenter. Il n’en compte que 12 pour le moment. Mais cela ne décourage pas les membres du Parti Synthétique. Leur objectif principal est de sensibiliser le public au rôle de l’intelligence artificielle dans nos vies et à la manière dont les gouvernements peuvent l’utiliser pour le bien commun.

À cette fin, ils espèrent ajouter un 18e objectif de développement durable à la liste des Nations Unies. Cela se concentrerait sur la relation entre les humains et l’intelligence artificielle, ainsi que sur la manière d’éduquer les gens à travailler avec des machines. “L’IA n’a pas été correctement abordée dans un cadre démocratique auparavant”, a déclaré Asker Staunæs, le créateur du parti et artiste-chercheur à MindFuture, s’adressant à Vice. “Nous essayons donc de changer de thème pour montrer que par des moyens artistiques et par des humains qui les organisent, l’intelligence artificielle peut en fait être abordée au sein de la démocratie et être tenue responsable de ce qu’elle fait et de la façon dont elle procède.”

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n’est pas la première fois qu’une intelligence artificielle entre dans le débat politique. Les habitants de la ville de Tama, au Japon, en ont fait l’expérience lors des élections municipales de 2018. A l’époque, Michihito Matsuda, ancien candidat malheureux aux précédentes élections, avait choisi d’axer toute sa campagne sur l’intelligence artificielle. Il envisageait notamment de mettre cette technologie au centre de toutes les décisions politiques de la commune. Cette même année, le chatbot Alisa s’est présenté contre Vladimir Poutine à l’élection présidentielle russe de 2018.

Plus récemment, le robot-artiste Ai-Da s’est adressé à la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Ce robot humanoïde aux traits féminins – aux côtés de son créateur Aidan Meller – a évoqué l’influence possible de l’intelligence artificielle sur l’art, le design, la mode et l’industrie musicale. Une technologie qui représente à la fois “une menace et une opportunité” pour les artistes, a déclaré l’IA en réponse aux questions soumises pour la session.

