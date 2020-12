Spotify travaille actuellement sur un algorithme qui pourrait permettre aux musiciens de savoir si leurs dernières compositions copient des parties de chansons existantes, rapporte le magazine spécialisé Music Business Worldwide. Apparemment, des demandes de brevet ont été déposées aux États-Unis et en Europe fin novembre pour une nouvelle technologie appelée « Plagiarism Risk Detector and Interface ».

On dit que l’invention analyse les soi-disant «feuilles de plomb» – un type de partition musicale pour les chansons désignant la mélodie, les accords et parfois plus – pour détecter si elles copient des éléments d’autres pistes sur la plate-forme Spotify. Ceux-ci peuvent être des harmonies, des cordes d’accords ou des fragments de mélodie, par exemple. Après avoir pris en compte « plusieurs éléments », l’algorithme dirait à l’auteur-compositeur si sa composition risque de porter atteinte au droit d’auteur. Il pourrait également fournir un lien vers la piste similaire à la création analysée par l’IA pour faciliter la réécriture.

«Avec un tel outil, les artistes seraient en mesure de générer des feuilles de plomb plus rapidement et avec plus de confiance en détectant et en fournissant un retour visuel pour savoir si un aspect de l’œuvre pourrait être considéré comme du plagiat», explique le brevet Spotify, cité dans Music Affaires dans le monde entier.

Évitez les «mines terrestres musicales»

Alors que le géant suédois du streaming n’a pas dit quand son « détecteur de plagiat » pourrait voir le jour, d’autres chercheurs travaillent sur des algorithmes qui pourraient épargner aux artistes la peine de découvrir que leur dernier morceau a peut-être été un peu trop fortement inspiré par le travail. d’un collègue musicien. Cette notion de transgression par inadvertance a formé la base d’un cas de plagiat impliquant la chanson de George Harrison « My Sweet Lord », dont la mélodie ressemblait à « He so Fine » de The Chiffons. L’affaire a abouti à un tribunal de New York ordonnant à l’ancien Beatle de payer près de 16 millions de dollars à l’éditeur de musique Bright Tunes après avoir statué que Harrison avait « involontairement » copié la chanson des Chiffons.

Mais, comme l’explique le programmeur, musicien et avocat des droits d’auteur, Damien Riehl, «Ce que ni George Harrison, ni les Chiffons, ni le juge, ni personne d’autre n’avaient vraiment envisagé, a peut-être depuis la nuit des temps le nombre de mélodies est remarquablement limité. Pour résoudre le problème, l’avocat s’est associé à son collègue Noah Rubin pour développer un algorithme permettant de trouver toutes les mélodies possibles à huit notes et douze temps dans une octave – soit 68,7 milliards de mélodies dans style pop. Une fois enregistrées sur un support fixe et tangible tel qu’un disque dur, ces combinaisons de notes sont considérées comme protégées par le droit d’auteur. Par conséquent, en théorie, ils ne peuvent pas être utilisés sans mentionner Damien Riehl et Noah Rubin, faute de quoi leur droit d’auteur sera violé.

Dans un effort pour protéger les artistes qui composent par inadvertance un morceau qui ressemble à l’une de ces 68,7 milliards de mélodies, les deux avocats les ont remises dans le domaine public, ont rendu les mélodies disponibles en ligne via les archives Internet et le code qui les a générées, partagé. Le couple a également utilisé une licence Creative Commons Zero pour publier les morceaux, ce qui signifie qu’aucun droit ne leur est réservé.

«Nolan et moi avons créé toutes les mélodies et les avons mises dans le domaine public dans le but de donner plus de liberté aux auteurs-compositeurs … pour pouvoir faire de plus en plus de musique et moins de peur de marcher accidentellement sur des mines terrestres musicales», explique Damien Riehl. . dans son récent TedxTalk.

Bien que les ramifications juridiques de l’initiative du couple n’aient pas encore été clarifiées, l’entreprise est un signe d’inquiétude croissante dans le secteur de la musique, car des artistes comme Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés à payer six chiffres dans des affaires de violation du droit d’auteur. « Si nous perdons notre liberté d’être inspirés, nous regarderons un jour en haut et l’industrie du divertissement telle que nous la connaissons sera gelée devant les tribunaux », a déclaré le chanteur Happy au Financial Times au moment de la décision. L’IA pourrait peut-être fournir au moins certaines des solutions pour aider l’entreprise à éviter ce pire scénario.