Comment l’intelligence artificielle est utilisée en imagerie pulmonaire, avec Rachel Eddy, PhD

Le monde médical a été progressivement transformé par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique, certains experts dans des domaines tels que la pneumologie ayant découvert les avantages de l’application de l’IA et explorant de nouvelles options d’utilisation.

Au cours de l’épisode de septembre 2024 de Lungcast, une conversation sur l’IA dans l’imagerie pulmonaire mettait en vedette Rachel Eddy, PhD, professeure adjointe aux départements de radiologie et de pédiatrie de l’Université de la Colombie-Britannique et chercheuse au BC Children’s Hospital. Eddy s’est joint pour guider les auditeurs à travers les utilisations actuelles et futures de l’IA dans l’imagerie pulmonaire.

Dans cet épisode, Eddy et Rizzo mettent en lumière une variété de fonctions et de recherches en cours liées à la mise en œuvre de l’IA en imagerie. Au cours du segment ci-dessus, Lungcast a parlé de l’utilisation récente de l’IA générative ainsi que des termes couramment utilisés.

De plus, Eddy couvre son propre travail et sa mise en œuvre de la technologie IA. Elle note également l’impact sur les patients souffrant de BPCO ou d’asthme.

Lungcast est une série mensuelle de podcasts sur la santé respiratoire animée par Albert Rizzo, MD, médecin-chef de l’American Lung Association (ALA), et produite par l’ALA et HCPLive.

