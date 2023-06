Comment l’intelligence artificielle améliore l’expérience des fans

GameOn Technology s’est récemment associé au Chicago Sky, apportant l’IA au site Web du Sky. The Sky est la troisième équipe de la WNBA à s’associer à GameOn. Que doivent attendre les fans de cette tendance ?

Si vous passez au Page d’accueil de Chicago Sky, l’une des premières choses que vous verrez est une boîte de discussion avec un message simple : « Bienvenue ! Je suis ici pour vous tenir au courant de tout ce qui concerne Chicago Sky.

Vous verrez la même chose si vous allez au La fièvre de l’Indiana et As de Las Vegas les pages d’accueil aussi.

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette boîte de discussion est un produit de l’intelligence artificielle. Et c’est une tendance à la hausse dans le sport.

GameOn Technology est la société derrière le développement et la mise en œuvre de l’IA sur les sites Web de ces équipes WNBA. Nous avons parlé à Alex Beckman de GameOn de la technologie, des attentes des fans et du rôle de l’IA à l’avenir.

L’IA et la WNBA : une conversation sur l’avenir de l’IA dans le sport

Nous sommes tous passés par là : nous discutons avec nos amis des derniers événements du monde du sport dans une application, puis devons passer à une autre pour trouver des informations supplémentaires, puis aller dos à l’application de chat pour continuer la conversation.

Entre tous les échanges d’applications et d’onglets, la technologie GameOn est née.

« Nous avons réalisé qu’il y avait probablement une entreprise quelque part là-dedans », a déclaré Beckman. « Que nous puissions créer un meilleur système pour cela, où les gens peuvent continuer à discuter de ce qu’ils aiment. »

Maintenant, GameOn travaille avec certaines des plus grandes marques de la planète, les connectant à leurs fans de nouvelles manières tout en générant des données inestimables.

Chicago Sky et GameOn – le dernier partenariat

Les Sky sont le plus récent ajout au réseau GameOn, et le partenariat porte déjà ses fruits.

« Avec leur nouvelle solution de chat en place, Sky libère une bande passante précieuse pour les membres de leur front office », a déclaré GameOn via un communiqué de presse, « tout en donnant aux fans des réponses en temps réel à toutes leurs questions de billetterie et de logistique ». Ces réponses en temps réel ont déjà considérablement amélioré l’expérience des fans en ligne.

« 75 % des demandes de billetterie ont entraîné des taux de clics », a expliqué Beckman. « Cela signifie que littéralement trois personnes sur quatre qui demandent quelque chose, cliquent et accèdent à ces données. » Beckman dit que « 20% » des utilisateurs posent des questions sur les « choses génératrices de revenus », telles que les marchandises, les concessions et la billetterie. « C’est l’initiative du groupe de propriété », a ajouté Beckman. « Et nous pouvons le faire en tant que plate-forme basée sur le chat. » Cela pourrait également n’être que le début de l’impact de l’IA sur la WNBA.

Beckman a expliqué comment la ligue et ses équipes améliorent leurs relations avec les fans :

GameOn et la WNBA travaillent pour s’assurer que chacune de ces bases de fans est correctement servie via le chat. En tant que plate-forme, nous pouvons nous assurer que les différents propriétaires et les différentes équipes atteignent leurs utilisateurs là où ils doivent être atteints, non seulement dans le contenu, comme par voix et par type, mais par emplacement. En tant que plateforme omnicanale, nous emmenons littéralement ces équipes partout où se trouvent leurs fans.

L’omnicanal est défini comme « désignant ou se rapportant au commerce qui intègre les différentes méthodes d’interaction disponibles pour les clients ». En rencontrant les fans là où ils se trouvent, la technologie de GameOn crée « un très bon résultat commercial pour le client, car les utilisateurs satisfaits s’engagent davantage ».

GameOn veut fournir ses services aux 12 équipes de la WNBA

Ces dernières années, les investissements de la WNBA ont considérablement augmenté, mais certaines grandes marques considèrent toujours la ligue comme un pas en arrière par rapport aux autres ligues sportives professionnelles. Pas GameOn.

« En tant qu’entreprise technologique, nous avons développé cette plate-forme pour qu’elle soit modulaire, pour pouvoir travailler avec des clients de différentes tailles, des clients avec des bases de fans de tailles et de formes différentes », a déclaré Beckman. « Il y a quelque chose de vraiment élégant à construire un système qui peut faire la même chose pour les Yankees que pour les Las Vegas Aces ou le Chicago Sky. Et que cette même plate-forme alimente ces deux solutions pour moi est la seule raison de faire cela.

Beckman a poursuivi en disant: «Il ne devrait pas y avoir de point de vue comme une marque est plus grande ou plus petite ou le W contre la NBA. D’un point de vue technique, vous l’avez bien fait lorsque vous pouvez servir tout le monde de la même manière. »

Le pitch de GameOn aux autres équipes est simple

« Ces données sont vraiment précieuses », a déclaré Beckman. « C’est un bon investissement pour l’avenir. »

L’IA de GameOn est capable de servir les clients de différentes manières, selon Beckman. Il l’a décrit comme « extrêmement personnalisable » pour les clients en fonction de ce que leurs fans veulent voir. « Ce n’est pas une solution unique », a-t-il déclaré, « c’est pourquoi la technologie est modulaire… nos clients peuvent faire ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »

« Des entreprises comme Google, les Yankees, les Raiders et les Rockets nous ont fait confiance pour être le gardien d’une IA audacieuse et responsable, [and] pour amener cet avenir dans le présent d’une manière sûre pour les entreprises », a déclaré Beckman.

« Je dirais à [an inquiring owner], GameOn vous fera entrer dans l’espace de l’IA, avec audace et responsabilité, rendra vos clients heureux et vous rapportera plus d’argent. Et nous avons des clients qui peuvent en témoigner.

La liste des clients de GameOn est déjà très impressionnante et continue de s’allonger. Il comprend des équipes de toutes les grandes ligues nord-américaines, d’Arsenal de la Premier League et de la FIFA.

Beckman comprend pourquoi certains fans et propriétaires peuvent hésiter à s’impliquer dans l’IA, cependant

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait à ceux qui hésitent quant à l’introduction de l’IA dans cet espace, Beckman a répondu ceci :

Ouais, je pense qu’ils sont intelligents. Je pense que toute nouvelle technologie, tout ce qui se présente est vraiment important pour s’assurer que vous la comprenez, ou pour embaucher un expert qui la comprend. Et c’est ce que nous faisons pour tous ces différents clubs, ligues et équipes pour lesquels nous travaillons. Nous sommes ceux qui sont responsables de nous assurer qu’ils introduisent ces nouvelles technologies comme l’IA générative, comme l’IA non générative, et toutes les différentes nouvelles choses qui sont arrivées au cours des huit dernières années. Nous aidons à leur donner un sens pour ces entreprises et ces différents clubs et ligues de balle. Nous sommes experts dans certaines de ces choses. Et notre pile est très robuste et très mature. Les plus grandes marques du monde lui ont déjà fait confiance. Et il a été construit à l’échelle. Il y a des façons de l’utiliser maintenant que je pense être vraiment intelligentes. GameOn et la WNBA peuvent travailler ensemble pour s’assurer que l’IA est utilisée avec audace, de manière responsable et d’une manière qui rend possible une meilleure expérience pour les fans, et qui génère de meilleures affaires pour la ligue et les équipes.

Pour en savoir plus sur GameOn, consultez leur site Web ici.