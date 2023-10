Comment l’intelligence artificielle affectera l’avenir de nos enfants

Ma famille attend notre troisième enfant dans quelques jours.

Pour ma part, accueillir un nouveau bébé est une occasion de réfléchir au monde dans lequel je l’emmène. Je n’ai jamais été d’accord avec l’idée – inquiétante et courante chez certaines personnes de mon âge – selon laquelle le changement climatique, la guerre ou les difficultés économiques font qu’il est erroné de mettre des enfants au monde.

Même si nos progrès précieux et durement acquis peuvent être annulés – malgré tout ce que nous risquons de perdre – le monde dans son ensemble est aujourd’hui plus riche et plus sûr qu’à presque n’importe quel moment de l’histoire de l’humanité. Je ne pense pas que ce soit un grand mal d’avoir des enfants en 1960, lorsque la menace d’anéantissement nucléaire était bien plus élevée qu’elle ne l’est aujourd’hui, et le monde d’aujourd’hui est un endroit plus abondant, plus tolérant et plus sûr où grandir que celui-là. .

Et même si le changement climatique constitue une menace bien plus grande aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque, cela ne devrait pas non plus être un facteur décisif pour avoir ou non des enfants. Même si les enfants utilisent des ressources et que, dans un sens très étroit, on peut dire qu’ils contribuent à la pénurie de ressources ou à l’ajout de carbone dans l’atmosphère, les gens ne sont pas des passifs qui saignent un pool fixe de ressources. Les gens sont à l’origine de toutes les inventions et découvertes qui nous permettent de remplacer les combustibles fossiles par des panneaux solaires, de purifier l’atmosphère et de rendre le monde meilleur et plus durable.

Le monde est plus riche, et non plus pauvre, parce qu’il y a davantage de personnes engagées dans le processus d’invention et de découverte. C’est une vision profondément myope et détestable de la nature humaine qui veut que nous devrions aspirer à avoir le moins d’effet possible sur le monde, au lieu de nous efforcer activement d’avoir un impact sur le monde. positif un.

Je suis donc en paix avec – ou, plus précisément, incroyablement excité à l’idée – d’amener des enfants dans un monde profondément imparfait. Mais il y a une chose qui me remplit d’appréhension quant à l’avenir que nous leur offrons. Et c’est l’intelligence artificielle.

Bien maîtriser l’IA

Je pense que l’IA a le potentiel de rendre notre monde bien meilleur : pour devenir un autre moteur de croissance de la productivité, d’innovation, de découverte et d’améliorations spectaculaires de nos vies. Je veux voir l’IA réaliser ce potentiel – et je pense que c’est possible. Mais la voie que je nous vois actuellement tracer n’est pas celle où nous réfléchissons de manière réfléchie à la manière d’aborder une technologie extraordinairement puissante et d’une dangerosité sans précédent, en pesant soigneusement la manière dont nous pouvons obtenir le bien sans le mal.

Au lieu de cela, lorsqu’il s’agit d’IA, on a parfois l’impression de vivre dans une farce absurde. Certains des mêmes experts en IA qui disent il y a 10 à 25 % de chances que leur travail mène à la fin de la vie sur Terre continuent néanmoins ce travail à un rythme déconcertant. Certains opposants aux efforts de sécurité de l’IA affirment que l’humanité sera anéantie et que l’IA prendra le contrôle de la galaxie – mais qu’il s’agit là d’un problème. c’est une bonne chose si on y réfléchit avec suffisamment de philosophie. D’autres, sous la même bannière, affirment que nous pouvons éviter facilement de créer une IA trop puissante – bien qu’en même temps, ils s’opposent aux efforts visant à éviter de créer une IA trop puissante.

Il existe une étrange union de convenance entre ceux qui pensent que la sécurité de l’IA est une perte de temps, car les systèmes d’IA puissants ne se produira jamaiset les gens qui pensent que la sécurité de l’IA est une perte de temps parce que de puissants systèmes d’IA vont apparaître très bientôt (mais ce sera une bonne chose).

C’est à nous de décider comment l’IA façonne notre avenir

Alors que je réfléchissais aux sujets de ce dernier bulletin d’information avant mon départ, mon rédacteur en chef m’a demandé comment, selon moi, l’IA allait façonner le monde dans lequel ma fille est née. La réponse courte : beaucoup.

Si vous n’avez pas consulté ChatGPT depuis le printemps, vous devriez réessayer. Il peut désormais lire du texte, vous parler à voix haute, dessiner des dessins animés et interpréter des diagrammes visuels. De nombreuses limites de la technologie disparaissent de jour en jour, et cela vaut la peine d’être témoin. Une chose dont je suis sûr, c’est que l’IA continuera de s’améliorer et que les entreprises continueront à dépenser des milliards de dollars pour essayer de créer des produits d’IA qui changeront notre façon de vivre et de travailler.

Ce qui se passe à partir de là dépend de nous. Si nous abordons l’IA sérieusement et avec maturité, en comprenant qu’une technologie qui pourrait potentiellement tuer tout le monde vivant est fondamentalement différente de tout autre nouveau produit logiciel sympa, alors peut-être que mon bébé – et tous les autres bébés nés en 2023 avec elle – grandiront un jour. dans un monde sans pauvreté et sans insécurité alimentaire, où les assistants de l’IA permettent et renforcent nos libertés individuelles en permettant à chacun de naviguer dans le monde, quelle que soit son origine.

Si nous abordons l’IA soit comme des triomphalistes convaincus que rien ne peut aller de travers, soit avec la conviction que rien ne peut se passer droite, alors l’avenir pourrait être très différent. Il pourrait être très facile pour elle de grandir dans un monde où l’IA a conduit à une centralisation dramatique du pouvoir, à une perte de contrôle humain sur notre économie et notre système politique, un monde où les humains n’ont aucune participation aux décisions importantes qui sont prises. fait à une vitesse que nous ne pouvons pas comprendre.

Être du côté faible d’un tel déséquilibre de pouvoir se termine inévitablement mal, et si vous voulez chicaner sur la question de savoir si les IA nous garderont dans les zoos ou nous feront croire à tort que nous sommes toujours au pouvoir ou inonderont l’atmosphère de produits chimiques, nous pouvons le faire. Pour respirer – véritables sujets de débat au sein de la communauté de l’IA – vous débattez simplement entre des dystopies.

Je veux un avenir humain qui reste sous le contrôle de l’homme, où les gens prennent des décisions significatives qui contribuent à façonner leur monde et où nous utilisons la technologie pour nous rendre plus forts, et non pour nous remplacer. Je veux que la vie de ma fille soit facile, mais aussi pleine de sens : riche en éléments intangibles comme la liberté et les opportunités, ainsi qu’en éléments tangibles comme la nourriture, l’eau et l’électricité bon marché.

La bonne nouvelle est que je pense que tout le monde le souhaite en fin de compte. Nous devons simplement espérer avoir le temps de résoudre nos profonds désaccords sur la meilleure manière de poursuivre ce projet.

Une version de ce bulletin d’information a été initialement publiée dans le Futur parfait bulletin. Inscrivez-vous ici !