Comment LinkedIn est devenu si personnel

“Dominic a frappé Kai au visage avec un balai”, commence Post LinkedIn de Kwame Christian. Christian est avocat et PDG de Institut américain de négociation. “C’est compréhensible que Kai n’en soit pas ravi. “Ensuite, Dominic a voulu jouer avec le football de Kai mais Kai ne voulait plus partager.” Cela continue ainsi pendant huit autres lignes à double interligne avant que Dominic et Kai ne se réconcilient sous la direction de Christian. Si vous avez fait défiler LinkedIn récemment, vous savez que la publication de Christian n’est pas unique. Les histoires de PDG en pleurs, de parents débordés et de milléniaux épuisés nous ont transportés dans un tout nouveau type de LinkedIn, qui ressemble beaucoup à Facebook. L’inondation de la plateforme professionnelle avec des selfies, des photos de famille et des “leçons de vie” quelque peu chaotiques a été propulsée par la pandémie et renforcée par l’algorithme de LinkedIn favorisant les contenus plus personnels.

“J’étais très ennuyé que les gens aiment les trucs de famille”

Christian a commencé à partager plus d’informations sur sa vie en dehors du travail sur LinkedIn il y a environ un an. En avril, il a posté tous les jours et a remarqué que plus l’histoire était loin d’être professionnelle, plus elle recevait d’engagement. “J’étais très ennuyé que les gens aiment les trucs de famille”, dit-il. “Je voulais avoir une raison de ne pas partager, mais les chiffres étaient très clairs.” Il y a cinq mois, il a partagé un article qu’il a écrit sur s’affirmer pendant la négociationqui a généré 64 interactions et 11 commentaires. Quelques jours plus tard il a posté une liste de tâches quotidiennes qui incluaient “être extrêmement anxieux”, “oublier de déjeuner” et “laisser du temps pour être un mari et un père”. Il a obtenu 390 interactions et 88 commentaires. Kitty Elshot-Smith, SVP chez Bank of America, a vécu une expérience similaire lorsqu’elle a publié un article sur son mari ce mois-ci. “Je me vante un peu de mon mari”, a-t-elle écrit. “Mon voyage à Charlotte NC était déjà réservé lorsqu’il a découvert qu’il devait assister à une réunion à Austin TX. Pas une seule fois il ne m’a demandé de modifier mes projets de voyage. livraison rapide) et l’a emmenée avec lui. Non seulement cela lui a permis de vivre ses aspirations d’être une #BossBaby, mais cela m’a aussi permis de poursuivre un de mes objectifs professionnels. Avoir un partenaire qui vous soutient est inestimable. je t’apprécie Ozie S.” Elle partageait rarement sur LinkedIn et quand elle le faisait, c’était professionnel. En fait, elle n’avait pas écrit ce message pour LinkedIn, au départ. “En fait, je l’ai d’abord publiée sur Facebook, et quelqu’un m’a suggéré de publier sur LinkedIn et je l’ai fait à contrecœur”, dit-elle. “Je reçois encore beaucoup de réponses.” À l’heure actuelle, il compte plus de 13 000 réactions et 629 commentaires. Son post précédent à propos d’un événement du Dallas Business Club au cours duquel elle a tagué plusieurs universités et les participants ont obtenu 72 réactions et aucun commentaire.

“Nos chiens sont entrés dans les salles Zoom”

Si vous voulez beaucoup de traction, le personnel est la voie à suivre, déclare Kait LeDonne, une experte en image de marque personnelle qui accompagne les clients sur la façon de créer du contenu populaire. “Nous travaillons avec des dirigeants pour leur marque personnelle et, empiriquement, le contenu qui fonctionne le mieux a un selfie ou une photo du fondateur”, dit-elle. La cause la plus évidente de la prolifération des publications personnelles sur LinkedIn est la pandémie. “Pendant la pandémie, nous étions tous mis en quarantaine à la maison et la ligne que vous deviez marcher, où vous étiez dans un sens pour entrer au bureau et dans un sens pour sortir du bureau, a été complètement effacée”, dit-elle. “Nos enfants sont entrés dans les salles Zoom. Nos chiens sont entrés dans les salles Zoom.” Comme la plupart des tendances qui ont surgi au cours des trois dernières années, Covid-19 n’a pas inventé la publication lugubre de LinkedIn, il a simplement catalysé ses adoptions. La rigidité entre le travail et la vie familiale s’atténuait déjà à mesure que la main-d’œuvre devenait de plus en plus jeune. Vos collègues sachant que vous traversiez une période difficile devenaient moins tabous. Lorsque LeDonne coache un client qui travaille dans l’industrie depuis 30 ans, dit-elle, ils sont beaucoup plus réticents à partager un selfie ou une histoire personnelle. À l’heure actuelle, cependant, 41 % de la population active a entre 20 et 44 ans, selon les données du Bureau of Labor Statistics — un groupe démographique habitué à partager et à être partagé sur les réseaux sociaux dès son plus jeune âge.

“Les êtres humains n’aiment pas faire les choses seuls”