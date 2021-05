Comment l’ingéniosité a prouvé que le vol sur Mars était possible

L’avion Ingenuity Mars de la NASA a ajouté de nombreux vols records à son minou. Après être devenu le premier à tester avec succès le vol motorisé sur une autre planète et à capturer l’image couleur de la surface martienne, le mini-hélicoptère a maintenant terminé son cinquième vol avec son premier court voyage aller simple après avoir résisté aux températures extrêmes de la planète accidentée. Des mois après avoir atterri dans le cratère Jazero de Mars, bercé dans le ventre d’un rover de la taille d’un SUV, l’hélicoptère a volé pour la première fois de Wright Brothers Field à un nouveau site d’atterrissage situé à 129 mètres au sud. Après avoir sauté vers son nouvel aérodrome, l’avion est monté à une altitude de 33 pieds (10 mètres) du sol et a capturé des images couleur haute résolution de son nouveau quartier avant d’atterrir, a déclaré l’agence spatiale américaine le 8 mai. faire la réalisation met en valeur la merveille d’ingénierie de l’équipe de conception de la NASA.

L’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA a sauté sur la planète rouge le 18 février de l’année tout en restant attaché au rover Perseverance. L’une des caméras de navigation à bord du rover Perseverance a capturé le cinquième vol le 7 mai.

Le vol aller simple a commencé à 15 h 26 HAE (12 h 33 heure locale de Mars) et a duré 108 secondes, selon un L’Inde aujourd’hui article. Le nouveau site d’atterrissage a été choisi sur la base des informations recueillies lors du vol précédent. Cela a permis à l’équipe d’Ingenuity Mars de générer des cartes d’altitude et de trouver un terrain presque complètement plat sur la planète rouge sans aucune obstruction.

La transition du giravion vers une nouvelle phase de démonstration des opérations se concentrera sur l’exploration du type de capacités qu’un giravion peut fournir lorsqu’il opère à partir de la planète rouge. Avec cela, la NASA cherche à en savoir plus sur la façon dont les hélicoptères de nouvelle génération pourraient profiter à la future exploration aérienne de Mars et d’autres planètes. Cette nouvelle phase verra plus de vols aller simple et plus de manœuvres de précision.

