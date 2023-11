Comment l’infrastructure technologique peut suivre l’augmentation des inscriptions à l’HBCU

Quelle technologie peut aider les HBCU à augmenter les taux de rétention et d’obtention du diplôme ?

Les attentes des étudiants en matière d’accès à la technologie n’ont jamais été aussi élevées. La prolifération de l’apprentissage en ligne pendant la pandémie de COVID-19 a prouvé à quel point les universités peuvent – ​​ou ne peuvent pas – dispenser un enseignement lorsque les étudiants ne sont pas en classe. Parallèlement, l’augmentation des dépenses technologiques dans les districts de la maternelle à la 12e année a donné aux étudiants un avant-goût de ce qu’ils pourraient voir au cours de leurs années universitaires.

On s’attend à ce que les collèges et les universités offrent aux étudiants au moins autant d’outils audiovisuels dans la chambre, de systèmes de gestion de l’apprentissage, de mobilier flexible et bien plus encore que ce qu’ils ont expérimenté au lycée.

Il en va de même pour les instructeurs. Les projets de modernisation de salles de classe les plus réussis envisagent la réussite des élèves du point de vue des instructeurs et des étudiants, et ils devraient inclure des considérations pédagogiques sur la manière de tirer le meilleur parti des investissements technologiques réalisés dans ces salles de classe.

La réalité virtuelle et les outils d’apprentissage immersifs peuvent également aider les HBCU à stimuler la persévérance des étudiants. L’utilisation de tels outils offre aux étudiants des expériences mémorables, et la place de l’apprentissage immersif dans l’enseignement STEM est déjà un atout pour les HBCU sur le marché universitaire. Autour 25 pour cent des diplômés noirs STEM proviennent des HBCU.

Au-delà des outils technologiques, les HBCU doivent également s’assurer que leur réseau fédérateur est suffisamment solide pour suivre l’augmentation des inscriptions. Plus d’étudiants sur le campus signifie plus d’appareils qui devront être connectés. Les utilisateurs s’attendent à une connectivité omniprésente sur tout le campus, et rien ne les frustre autant qu’une connexion de mauvaise qualité. Réaliser une étude de site Wi-Fi peut aider les institutions à comprendre où et comment leurs réseaux pourraient être défaillants.

Augmenter le personnel informatique pour répondre aux demandes technologiques

Les inscriptions croissantes aux HBCU apportent plus de tout : plus d’appareils, plus de logiciels, plus de bande passante, plus d’outils de sécurité, plus de cyber-risques et, en fin de compte, plus de personnel informatique pour bien maîtriser tout.

Malheureusement, recruter du personnel pour les départements informatiques de l’enseignement supérieur n’a pas été facile ces derniers temps. Les collèges et les universités sont confrontés à des défis en matière de rétention du personnel. Le besoin constant d’embaucher et de former de nouveaux employés crée un jeu perpétuel de rattrapage lorsque l’on essaie de coacher ces nouveaux employés sur les nuances de leur institution et de son environnement de réseau.

Des services comme augmentation du personnel et l’automatisation assurée par CDW et ses partenaires sont conçus pour aider les établissements à combler des manques de personnel à court ou à long terme sans aucune interruption. En outre, les services gérés, qu’il s’agisse des appareils, des achats ou de la gestion de la sécurité, peuvent retirer certaines responsabilités des mains des employés et les confier à un fournisseur partenaire de confiance.

Avec plus de tout à venir dans les HBCU, c’est maintenant une période d’opportunités formidables. Planifier dès aujourd’hui pour tirer parti de l’augmentation des inscriptions est le meilleur moyen pour ces établissements de maintenir cette croissance et d’assurer leur avenir dans une période d’incertitude pour l’enseignement supérieur.

Cet article fait partie de EdTech : focus sur l’enseignement supérieurSérie de blogs universitaires de .