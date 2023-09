Comment l’influence mondiale de la Chine augmente et quelles sont ses ambitions

Les efforts de la Chine pour forger de nouvelles alliances économiques et diplomatiques grâce à son initiative d’infrastructure « la Ceinture et la Route » sont désormais bien connus. Mais Pékin étend également sa présence et son pouvoir à l’échelle mondiale de manière plus discrète, plus modeste ou surprenante. À tous les niveaux, Pékin pose les bases de son nouvel ordre international et façonne à son image les lieux et les institutions hors de ses frontières.

Le Washington Post a décidé de rendre compte de l’ampleur des ambitions chinoises et de visiter les pays où Pékin parvient à renforcer son influence et où il rencontre des difficultés. Une équipe mondiale de journalistes et de photographes s’est déployée à travers le monde pour rapporter ces histoires d’Asie, d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique centrale et d’Europe. Dans quatre articles publiés cette année, The Post a découvert de nouveaux détails sur les tactiques employées par la Chine pour réaliser ce qui équivaut à un bond mondial.

Se faire des amis en formant des travailleurs

Le correspondant d’investigation basé à Singapour, Shibani Mahtani, s’est rendu en Indonésie pour rendre compte des efforts accélérés de Pékin pour utiliser ses entreprises et ses établissements d’enseignement comme une arme diplomatique. Lorsqu’ils ont été introduits pour la première fois en 2016, les programmes de formation professionnelle faisaient partie de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ». Les ateliers Luban, financés et dirigés par la Chine, se sont étendus à 25 pays, ce qui est emblématique des efforts du dirigeant chinois Xi Jinping pour étendre le soft power de son pays, en particulier dans les pays du Sud.

Mahtani a étudié comment Xi souhaite renforcer son influence parmi les communautés ethniques chinoises en Asie du Sud-Est, afin de renforcer le soutien aux ambitions géopolitiques de la Chine. Mais en cherchant à intégrer les citoyens d’autres pays dans sa vision, disent les critiques, Pékin attise les loyautés divisées. Les inquiétudes sont les plus prononcées à Singapour, une cité-État multiraciale avec une population majoritairement chinoise et de plus en plus sympathique à Pékin.

Renforcer la présence sécuritaire dans le Pacifique

Le chef du bureau australien, Michael Miller, a passé une semaine aux Fidji pour rendre compte des conséquences de l’accord de police entre la Chine et ce pays et de la manière dont Pékin peut aller trop loin en projetant ses pouvoirs de police à l’étranger, parfois sans se soucier des autorités locales. La Chine espérait que Fidji servirait de modèle pour le Pacifique, mais les Fidjiens se sont montrés mécontents de certaines actions de la police et, l’année dernière, la Chine n’a pas réussi à forger un vaste pacte de sécurité avec 10 nations insulaires du Pacifique.

Devenir un leader en biotechnologie et biopharmaceutique

Le journaliste Joby Warwick s’est rendu en Serbie pour examiner comment la Chine a construit une base de données massive d’informations génétiques provenant du monde entier pour atteindre son objectif de devenir un leader en biotechnologie d’ici 2035. L’information génétique – parfois appelée « le nouvel or » – est l’élément crucial. ingrédient d’une révolution scientifique qui pourrait produire des milliers de nouveaux médicaments et remèdes. La Chine a reçu un coup de pouce inattendu de la pandémie de coronavirus, qui a créé des opportunités pour les entreprises chinoises de distribuer des machines de séquençage génétique et de nouer des partenariats pour la recherche génétique dans des endroits où Pékin avait auparavant peu ou pas d’accès.