Comment l’inflation va plonger dans votre poche et ce que vous pouvez faire à ce sujet

Vous ne l’imaginez pas. Les choses ne semblent pas simplement plus chères de nos jours – les prix à la consommation accélèrent en fait à leur rythme le plus rapide en 13 ans. Cette inflation plus élevée n’affecte pas seulement le prix que vous payez à la caisse. Cela peut également avoir un impact sur vos achats importants, vos investissements, etc. Et pour les communautés de couleur et les personnes à revenu limité, cet impact peut être amplifié en raison des niveaux d’endettement plus élevés et du chômage structurel, qui peuvent tous deux rendre l’expérience de l’inflation plus difficile. Voici comment l’inflation peut vous affecter et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Selon l’expert financier et PDG de Entreprises de torche, Dr Pamela Jolly, alors que les impacts de l’inflation peuvent être ressentis à tous les niveaux de revenu, « Les personnes dont les revenus sont limités ou dont les flux de revenus sont irréguliers ressentiront le plus d’impact.

Bien que l’indice global des prix à la consommation ait augmenté de 5% en glissement annuel dans sa dernière lecture, tous les biens de consommation n’ont pas accéléré au même rythme. Les plus fortes hausses de prix ont été concentrées dans l’énergie, les matières premières et les transports (l’essence, par exemple, a augmenté de 56 % au cours de la dernière année, tandis que les voitures et camions d’occasion ont augmenté de près de 30 %). Cela signifie qu’au moins dans certains cas, les consommateurs avertis peuvent prendre certaines mesures pour minimiser l’impact de l’inflation sur leur portefeuille.

Voici quelques alternatives pour éviter les impacts les plus importants de l’inflation sur vos achats.