Comment l’inflation peut nuire et aider les consommateurs, selon les économistes

Une personne fait ses courses le 10 mars 2022 dans le quartier Prospect Lefferts Garden de Brooklyn. Michael M.Santiago | Getty Images Actualités | Getty Images

L’inflation a atteint un nouveau sommet en 40 ans en juin et les décideurs politiques travaillent fébrilement pour l’apprivoiser – risquant peut-être même la récession pour le faire. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré en juin que la stabilité des prix était “le fondement de l’économie”. La banque centrale augmente fortement les coûts d’emprunt pour freiner la demande des consommateurs et limiter la hausse des prix. “La pire erreur que nous puissions faire serait d’échouer, ce qui n’est pas une option”, a déclaré Powell. a dit. En savoir plus sur les finances personnelles :

Pourquoi l’inflation est moins susceptible de nuire à certains retraités

L’ajustement au coût de la vie de la Sécurité sociale pourrait être de 10,5 % en 2023

Les travailleurs pourraient connaître les plus fortes augmentations depuis la Grande Récession l’année prochaine Le sénateur Joe Manchin, un démocrate centriste de Virginie-Occidentale, a dit mercredi que l’inflation “présente un danger clair et actuel pour notre économie”. Mais alors que le spectre d’une inflation élevée et persistante peut effrayer les décideurs et les consommateurs, les experts soulignent que, dans certaines circonstances, certains consommateurs pourraient bénéficier de l’inflation. Plus largement, une certaine inflation est en fait une bonne chose pour l’économie. Voyons comment le problème se décompose, en mettant l’accent sur l’impact sur les consommateurs.

Le gros problème de l’inflation : “Les gens s’appauvrissent”

La baisse du niveau de vie des Américains est l’une des principales préoccupations concernant la persistance d’une inflation élevée. L’inflation mesure la vitesse à laquelle les prix des biens et services tels que l’essence, la nourriture, les vêtements, le loyer, les voyages et les soins de santé augmentent. L’indice des prix à la consommation, qui mesure les variations de prix d’un large panier d’articles, a bondi de 9,1 % en juin par rapport à un an plus tôt, la plus forte hausse annuelle depuis novembre 1981. Ces prix n’existent pas dans le vide, cependant. Le revenu des ménages peut également augmenter, grâce à des augmentations de salaire pour les travailleurs et à des ajustements au coût de la vie pour les retraités, par exemple. En théorie, si le revenu d’une personne augmente plus vite que les prix, son niveau de vie s’améliore. Dans ce scénario, leurs soi-disant «salaires réels» (salaires après prise en compte de l’inflation) augmentent.

Voici le problème : l’inflation dépasse la croissance des salaires historiquement forte. Les travailleurs du secteur privé ont vu leur salaire horaire après inflation chuter de 3,6 % de juin 2021 à juin 2022, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. C’est la plus forte baisse depuis au moins 2007, lorsque l’agence a commencé à suivre les Les données. Selon les économistes, les personnes âgées et les autres personnes vivant avec un revenu fixe ou statique peuvent être particulièrement touchées par l’inflation galopante.

“L’inconvénient évident de ce qui se passe en ce moment – qui est largement, mais pas exclusivement, lié aux prix des matières premières – est que les gens s’appauvrissent », selon Alex Arnon, directeur associé de l’analyse des politiques pour le Penn Wharton Budget Model, une branche de recherche de l’Université de Pennsylvanie. « Et ils vivront probablement des vies moins agréables. Cette dynamique peut avoir des effets d’entraînement. D’un point de vue comportemental, les consommateurs peuvent modifier ce qu’ils achètent pour aider à couvrir les coûts. Un repli pur et simple peut alimenter une récession, étant donné que les dépenses de consommation sont le moteur de l’économie américaine. La consommation personnelle représente environ 70 % du produit intérieur brut.

Les ventes de maisons et la croissance des salaires pourraient faire avancer certains

Alors que le salaire moyen des ménages a diminué au cours de l’année écoulée en raison de l’inflation, certains Américains pourraient encore se démarquer si l’on considère leur patrimoine total, selon Wendy Edelberg, chercheuse principale en études économiques à la Brookings Institution. Edelberg, ancien économiste en chef du Bureau du budget du Congrès, a cité en exemple “les augmentations extraordinaires des prix de l’immobilier”. Environ les deux tiers des Américains possèdent une maison. La valeur d’une maison typique vendue en mai par les propriétaires existants a dépassé 400 000 $ pour la première fois et a augmenté de près de 15 % par rapport à il y a un an, selon à l’Association nationale des agents immobiliers. (Il y a des signes que le marché du logement pourrait se refroidir, cependant.)

Allen J. Schaben | Temps de Los Angeles | Getty Images

Et certains groupes sortent gagnants dans un environnement inflationniste. Par exemple, certains ont vu une augmentation spectaculaire des salaires qui dépasse l’inflation. Les travailleurs de base des loisirs et de l’hôtellerie, qui comprennent les restaurants, les bars et les hôtels, ont vu leurs revenus horaires augmenter de 10,2 % au cours de l’année jusqu’en juin, selon les données du département américain du Travail, soit environ 1 point de pourcentage au-dessus du taux d’inflation. (Bien sûr, ce n’est pas parce que la croissance de leur salaire dépasse l’inflation que ces travailleurs gagnent nécessairement un salaire décent. Le non-cadre moyen gagnait 17,79 $ de l’heure en juin.) Selon James Devine, professeur d’économie à Loyola Marymount, les consommateurs ayant des hypothèques à taux fixe et d’autres prêts qui ne fluctuent pas en fonction des taux d’intérêt en vigueur peuvent avoir plus de facilité à payer ces dettes préexistantes, surtout si leurs salaires dépassent largement la hausse des prix. Université. “D’une part, les gens gagnent de l’inflation (en tant que débiteurs) mais d’autre part, ils perdent si leurs salaires monétaires sont inférieurs à l’inflation (en tant que salariés)”, a déclaré Devine dans un e-mail. En général, il faut un an ou plus aux gens ordinaires pour augmenter leurs salaires et rattraper les prix, a déclaré Devine.

L’hyperinflation représente un scénario rare et “catastrophique”

Ensuite, il y a l’hyperinflation : un scénario rare et « désastreux » dans lequel l’inflation bondit de 1 000 % ou plus en un an, selon le Fonds monétaire international. En 2008, le Zimbabwe a connu l’un des pires épisodes d’hyperinflation, qui a été estimé à un moment donné à 500 milliards de pour cent, par exemple, selon au FMI. À ces extrêmes, les prix du pain, par exemple, pourraient commencer et finir la journée à différents niveaux – une dynamique qui pourrait conduire à la thésaurisation de denrées périssables et à des pénuries qui font encore grimper les prix. La valeur de la monnaie d’un pays peut chuter de manière significative, ce qui rend les importations en provenance d’autres pays extrêmement coûteuses.

Des Zimbabwéens font la queue pour retirer de l’argent d’une banque le 21 juin 2008 à Bulawayo, au Zimbabwe. John Moore | Getty Images Actualités | Getty Images

L’épargne est engloutie à mesure que la valeur de l’argent s’érode, entraînant finalement moins d’investissements, une réduction de la productivité et une croissance économique au point mort – une recette pour une récession chronique si elle n’est pas maîtrisée, a déclaré Brian Bethune, économiste et professeur au Boston College, à propos des conséquences potentielles. Pour être clair : les États-Unis ne sont pas proches de cela. “Nous n’en sommes pas là”, selon Edelberg. “Nous n’allons pas tous acheter du riz parce que nous pensons que le riz est une meilleure réserve de valeur que les dollars.” Cependant, certains craignent que la Réserve fédérale ne fasse basculer par inadvertance les États-Unis dans une récession en augmentant son taux d’intérêt de référence pour réduire l’inflation. Ce n’est pas gagné d’avance; un ralentissement, s’il se produisait, s’accompagnerait de pertes d’emplois et de difficultés financières.

La pire erreur que nous pourrions faire serait d’échouer, ce qui n’est pas une option. Jérôme Powell président de la Réserve fédérale

À l’autre extrémité du spectre, il y a la déflation – un environnement de baisse des prix, ce qui est également indésirable. Par exemple, les consommateurs peuvent retarder leurs achats s’ils s’attendent à payer un prix inférieur à l’avenir, réduisant ainsi l’activité économique et la croissance, selon le Fonds monétaire international. Les entreprises devraient probablement accorder des réductions de salaire au personnel – ce que les travailleurs détestent, même si leurs revenus inférieurs peuvent acheter la même quantité de choses (dont la valeur diminue également), ont déclaré les économistes.

Les anticipations d’inflation des consommateurs sont “absolument essentielles”

Ce qui revient à dire : les décideurs politiques considèrent généralement une certaine inflation comme une bonne chose pour l’économie. La clé est qu’il est suffisamment bas et stable pour que les gens ne le remarquent pas – d’où le taux cible de la Réserve fédérale d’environ 2 % à long terme. (La banque centrale mesure préférée de l’inflation, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, est un peu différent de l’indice des prix à la consommation.) Une inflation faible et stable aide à maîtriser les attentes des consommateurs. Si les consommateurs anticipent une inflation élevée et persistante – même si ces attentes sont déconnectées de la réalité – ces caprices peuvent devenir une prophétie auto-réalisatrice.