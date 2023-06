Comment l’inflation et les taux d’intérêt plus élevés ont changé l’achat de voitures

À divers moments en 2018, les acheteurs de subprime représentaient plus de 14 % des ventes de véhicules neufs, tandis que les acheteurs de subprime profonds représentaient près de 10 % du marché, selon Cox. Cette année, les acheteurs de subprime représentent environ 6 % des ventes de véhicules neufs et les subprimes profonds représentent moins de 2 %, rapporte Cox.

Les prix des véhicules d’occasion sont de plus en plus devenus un baromètre de l’inflation depuis le début de l’année dernière, lorsque l’administration Biden a blâmé le marché pour la hausse des taux d’inflation. Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 %, poussé à la hausse par la hausse des prix du logement, des véhicules d’occasion et de l’essence.

La hausse des taux d’intérêt s’ajoute aux prix déjà élevés des véhicules, entraînés par une offre plus restreinte de véhicules neufs et d’occasion. Les stocks sont réduits depuis 2020 en raison des fermetures d’usines dues à la pandémie de coronavirus et des problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours, mais qui s’améliorent de plus en plus.

« Vous pouvez appeler cela un double coup dur. Les prix élevés et les taux d’intérêt plus élevés ne font que faire augmenter ces paiements mensuels », a déclaré Chris Frey, responsable principal des informations sur l’industrie chez Cox Automotive.

Avec un taux de prêt auto subprime typique de 17,9 %, le paiement mensuel sur un prêt de 43 200 $ pour un nouveau véhicule serait de 983 $ par mois, estime Cox. Cela se compare à 720 $ par mois pour un acheteur avec un taux de crédit maximal de 6,2 %.

Quoi qu’il arrive à côté des taux, que la Réserve fédérale continue de les augmenter ou choisisse de faire une pause, les prix des véhicules devraient rester élevés pour les années à venir, car il faut du temps pour augmenter les stocks et pour que les nouveaux véhicules soient utilisés.

« Cela prendra du temps, mais pour le moment, il semble que les prix vont se maintenir, de sorte que les frictions contre ces acheteurs à risque ou à faible revenu, en difficulté de crédit, vont persister », a déclaré Frey. « Cela va juste prendre du temps. S’il y a un mot que je mettrais pour décrire ce que les consommateurs doivent détenir, c’est simplement patience. »