Comment l’inflation élevée peut affecter la tranche d’imposition dans laquelle vous vous situez l’année prochaine

Cela comprend des tranches d’imposition plus élevées et une déduction forfaitaire plus importante.

Il peut également y avoir une exonération plus élevée pour ce que l’on appelle l’impôt minimum de remplacement, un système parallèle pour les hauts revenus et des amortissements et des suppressions progressives plus généreux pour le crédit d’impôt sur le revenu gagné pour les déclarants à revenu faible à modéré et plus encore.

Et le exonérations de droits de succession pourrait atteindre 12,92 millions de dollars et 25,84 millions de dollars pour les déclarants uniques et conjoints, respectivement, contre 12,06 millions de dollars et 24,12 millions de dollars, prédit Pomerleau.

Cependant, ce n’est pas une garantie de factures fiscales plus petites pour 2023.

“Cela dépendra du contribuable”, a déclaré Pomerleau, soulignant les différents types de revenus, l’augmentation des revenus et les dispositions pouvant s’appliquer.