Comment l’inflation a bouleversé l’agenda climatique de Biden

M. Manchin avait négocié avec le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, sur une proposition énergétique et climatique qui était elle-même une version réduite des initiatives climatiques que M. Biden avait tenté en vain de vendre à M. Manchin l’automne dernier. . Dans un avant-goût de la nature récurrente des pourparlers, vendredi, M. Manchin a déclaré à l’animateur de radio de Virginie-Occidentale Hoppy Kercheval qu’il était toujours engagé dans ces négociations et a laissé planer l’idée qu’il pourrait soutenir la législation sur l’énergie dans Septembre, mais pas avant.

Mais M. Manchin a également déclaré qu’il hésitait, pour l’instant, à augmenter les impôts des entreprises et des particuliers à hauts revenus afin de compenser les crédits énergie et climat, à un moment où l’inflation augmente à son rythme le plus rapide depuis 40 ans. Il a dit qu’il avait dit à M. Schumer qu’il voulait voir la prochaine série de chiffres sur l’inflation, qui sera publiée en août, avant de continuer.

“L’inflation tue absolument beaucoup, beaucoup de gens”, a déclaré M. Manchin lors de l’émission de radio. « Ils ne peuvent pas acheter d’essence, ils ont du mal à faire l’épicerie, tout ce qu’ils achètent et consomment pour leur vie quotidienne est une épreuve pour eux. Et ne pouvons-nous pas attendre pour nous assurer que nous ne faisons rien à ajouter à cela ? Et je ne peux pas prendre cette décision — essentiellement, sur les taxes de tout type, et aussi sur l’énergie et le climat, car il faut les taxes pour payer l’investissement dans les technologies propres que je suis en faveur. Mais je ne vais pas faire quelque chose et aller trop loin qui cause plus de problèmes.