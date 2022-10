Comment l’infirmière anglaise Mary Ann Bevan a pris le titre de “femme la plus laide” pour vaincre un monde injuste

Mary Ann Bevan, pour l’irréfléchi encore la «femme la plus laide du monde», est un témoignage tragique des injustices du monde. Vous avez peut-être rencontré son visage dans une publication négligente sur les réseaux sociaux affirmant qu’elle était la “femme la plus laide du monde”, mais Bevan, une infirmière, avait déjà pris sur elle de remporter ce titre. Elle souffrait d’un trouble hormonal appelé acromégalie qui peut parfois donner au visage une apparence atypique. À l’époque de Bevan, la maladie était inconnue.

Après la mort soudaine de son mari, Bevan n’a pas pu trouver d’emploi et a participé à un concours de «femme la plus laide» afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle avait remporté le concours. Elle a ensuite été invitée dans un cirque, où elle a travaillé jusqu’à la fin de ses jours. En apparaissant régulièrement dans des spectacles parallèles, Bevan a supporté l’humiliation et le ridicule, mais a réussi à amasser suffisamment d’argent pour élever ses quatre enfants.

L’histoire de Bevan gagne à nouveau des auditeurs empathiques après avoir été partagée sur Instagram par une page appelée Grief History. “Bevan devrait rester dans les mémoires comme une mère incroyable qui a fait ce qu’elle devait faire pour survivre”, a écrit la page dans un article.

“Exemple parfait de la façon dont votre apparence physique est quelque chose de transitoire et de volatile”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Je me souviens qu’elle a demandé aux gens de payer des prix très élevés et a également fait des performances privées où elle a permis aux gens de lui jeter des choses. Elle s’est chargée d’argent. Elle est morte assez riche. Elle était débrouillarde, elle était mauvaise***, et elle a totalement exploité sa situation à son propre avantage. Je dirais qu’il faut se souvenir d’elle pour ça », a commenté un autre utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté: “Je me suis mis en colère en son nom, comme qui [redacted] inventé un concours comme celui-ci? Mais plus attristée par le fait qu’elle a dû s’humilier en participant à ce concours pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Qu’est-ce que le monde a foutu, sérieusement.

Bevan a revendiqué sa condition comme un moyen d’arriver à ses fins, mais à ce jour, beaucoup ignorent les circonstances qui l’ont forcée à y recourir. Se souvenir de sa véritable histoire devrait aider à dissiper les notions humiliantes qui lui sont associées.

