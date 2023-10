Getty Images

Naturellement, la Fashion Week de Paris s’est terminée le 3 octobre par un glorieux gala de baisers, mais une coda vivifiante du lendemain a été fournie à l’assemblée par une inquiétude curieuse, voire carrément irritante, qui tourmentait l’assemblée. très chic hordes : Si les dizaines de survols obligatoires vers les nombreux lieux tout au long de la semaine avaient conduit à une rencontre indésirable avec l’un des principaux citoyens entomologistes de Paris, cimex lectulaire, ou la punaise de lit commune. Paris a connu récemment une forte augmentation du nombre de créatures hématophages, même si elles n’ont jamais été véritablement éradiquées d’aucune capitale mondiale.

Mais la récente hausse à Paris a été douloureuse, et deux événements simultanés, la Fashion Week et la Coupe du monde de rugby d’un mois, remportée par l’Afrique du Sud d’un point le 28 octobre, ont permis de garantir que les quelques millions de visiteurs supplémentaires en France en octobre seront vérifier et désinfecter soigneusement leurs vêtements et leurs bagages à leur retour chez eux.

Mais avant d’enfiler les combinaisons et respirateurs HAZMAT métaphoriques pour une plongée en profondeur dans les méthodes éprouvées de détection et de combat, d’abord, un bref Baedeker sur la taxonomie et les habitudes du parasite très agile et ancien. Le fait est que les punaises de lit sont nos compagnes de voyage depuis des millénaires et continueront de l’être.

Cimex lectulaire sont nocturnes et se sont adaptés pour attaquer leurs hôtes pour obtenir du sang, car eux, les hôtes, sont les plus vulnérables, c’est-à-dire qu’ils sont inconscients. Selon cette théorie, à mesure que les humains passaient d’une existence nomade à une existence plus domestique, les parasites nous considéraient comme des proies plus opportunistes dans la mesure où nous dormions, de manière plus ou moins fiable, au même endroit. Mais bien sûr, elles étaient avec nous avant cela – ce qui, selon la théorie, est la clé évolutive de la fantastique capacité des punaises de lit à « faire du stop » dans les vêtements, la literie, les accessoires, les meubles, les bagages, les tissus d’ameublement et les lieux de vie d’aujourd’hui. assemblée.

En d’autres termes, à l’échelle mondiale, il n’y a pas « d’éradication », il n’y a que du combat, comme nos amis les Français le découvrent. Et les inquiétudes suscitées par des assemblées internationales bien plus importantes que n’importe quelle simple fashion week à Paris immédiatement après ligne : Les Jeux olympiques de l’année prochaine en France et à Paris vont être un cauchemar car la ville se remplit littéralement de délégations, de familles, d’officiels, etc. Le gouvernement s’attend à 15 millions de spectateurs au cours de l’Olympiade, y compris les locaux.

Pas si vite, disent les scientifiques. La raison pour laquelle il semble y avoir une résurgence des punaises de lit à Paris autour de la fashion week de cet automne est que certains « influenceurs » de la mode et la presse qui les accompagne qui aiment chaque rebondissement de chaque gaffe de la Fashion Week ont ​​magnifié l’expérience de la punaise de lit humaine. des rencontres au point que c’est tout simplement semblait comme s’il y avait eu un cimex lectulaire pointe. Pas moins une autorité entomologique que Américain scientifique a pesé sur le débat de la Fashion Week. Dini Miller, professeur à Virginia Tech, a déclaré au magazine : « Cela a enthousiasmé les médias, mais en toute honnêteté, ces populations ne se développent pas du jour au lendemain. Et je le promets punaises je suis là depuis un moment.

Mais tant pis pour tout ça. Parmi toutes les belles capitales européennes, seules deux villes sœurs robustes qui partagent des siècles de guerre et des siècles d’ADN intellectuel, culturel et réel, Paris et Londres, peuvent être considérées comme en compétition pour le titre de première métropole européenne. Comme les frères et sœurs, ils partagent également des niveaux de vulnérabilité aux afflictions métropolitaines et une capacité considérable à se bagarrer, c’est-à-dire : cela n’a duré que quelques minutes, à la clôture de la Fashion Week de Paris de cette année, avant le Les premières dépêches sont apparues à Londres selon lesquelles la redoutable infestation de punaises de lit à Paris s’est propagée via les milliers (infestés) de hipsters de retour dans le train de la Manche ou via Heathrow, Luton, Gatwick, et autres.

Comme nous le savons, tous les chiens de travail sont des races appréciées en Angleterre en raison de l’amour sans fin du pays pour l’agriculture et les sports de terrain, et le nez infiniment sensible des chiens de champ peut également être entraîné à renifler. cimex lectulaire en milieu urbain. Les Parisiens l’ont également découvert. Sur la photo du haut, un épagneul employé par une société parisienne de détection de punaises de lit appelée Doggybug se fraye un chemin à travers une pile de coussins de siège de théâtre.

Les plats à emporter ? Il faudra plusieurs centaines d’épagneuls parfaitement dressés pour se frayer un chemin dans les théâtres, les salles de spectacle, les restaurants et les hôtels de Londres, sans parler des centres de transport ou des modes de transport. Dans son plus grand geste de gentillesse et de vulnérabilité, le métro de Londres a toujours des tissus d’ameublement sur ses trains. Selon Transport for London, l’autorité des transports publics de la capitale, celui-ci est régulièrement nettoyé.

Et au sens le plus large, rapporte l’autorité aéroportuaire d’Heathrow, sur ses 214 destinations possibles dans 84 pays, N°2 sur la liste des aéroports de destination est le JFK de New York.